F1-Werksteam verliert Urgestein: Beat Zehnder wird Audi verlassen

Nach 39 Jahren wird Beat Zehnder nicht mehr in Diensten des einzigen Schweizer Formel-1-Rennstalls stehen, der langjährige Teammanager, der zuletzt als «Director Signature Programs & Operations» tätig war, wird das Team Ende Dezember 2026 verlassen. Wie Audi in einer Mitteilung erklärt, erfolgt der Abgang «im Zuge der Umstrukturierung im Vorfeld der Saison 2027».

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In der Mitteilung bedankt sich das Team für Zehnders Dienste und erklärt: «Beat war für Hunderte von Teammitgliedern und Fahrern, die im Laufe der Jahre in Hinwil tätig waren, ein Mentor.» Der bald 61-jährige Schweizer wurde 1988 von Team-Gründer Peter Sauber angestellt und war zunächst als Mechaniker im Sportwagenprogramm des Teams tätig. Als der Rennstall 1993 in die Formel 1 einstieg, blieb er an Bord und übernahm 1994 die Rolle des Teammanagers.

2018 wurde er in den Vorstand berufen, seit Ende 2024 war er als «Director Signature Programs & Operations» für den Einsatz der historischen Fahrzeuge und allen damit verbundenen Aktivitäten zuständig. Seinen letzten Grand Prix als Teammanager erlebte er 2024 in Abu Dhabi.

«Während seiner Amtszeit erlebte er sowohl die Höhen als auch die Tiefen der Arbeit in einem so anspruchsvollen Sport, ohne dabei jemals seine Professionalität, seinen unermüdlichen Kampfgeist und seinen Siegeswillen zu verlieren», heisst es in der Audi-Mitteilung weiter.

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Zehnder wird bei seinem Abschied 36 Sportwagen-WM-Rennen und 601 Formel-1-GP als Teil des Rennstalls aus Hinwil erlebt haben. «Wir danken ihm für 39 Jahre herausragender Dienste und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute», schreibt das Team zum Schluss.