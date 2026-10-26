Audi ewiger Elfter? Das lief bei Nico Hülkenberg im F1-GP in Austin schief

Schon wieder Platz 11, schon wieder knapp an den Punkten vorbei. Nico Hülkenberg musste sich im Formel-1-GP der USA in Austin Liam Lawson (Racing Bulls, Platz 9) und Pierre Gasly (Alpine, Platz 10) geschlagen geben, wurde nur Elfter und ging somit punktlos aus.

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Hülkenberg mit Problemen nach dem Start in Austin

Hülkenberg war nach der ersten Runde weit zurückgefallen, rutschte von Startplatz 11 (!) auf Rang 16 zurück. Der Deutsche erklärte nach dem Rennen, was da los war: «Nach dem eigentlich guten Start ist mein Auto in den Anti-Stall-Modus gegangen. Nicht sofort, sondern ziemlich spät. Ich bin ein paar Meter gefahren, habe also den ersten Teil des Starts absolviert und dann hat sich der Anti-Stall-Modus aktiviert. Danach fühlte es sich etwas seltsam an, daher muss ich noch mal mit dem Team sprechen und überprüfen, was genau passiert ist.»

Der Deutsche erklärte: «Das hat uns natürlich ein bisschen zurückgeworfen, aber dann haben wir die einfacheren Passagen gemeistert und sind wieder dort angekommen, wo wir angefangen hatten. Aber natürlich hatten wir da schon einen ziemlich großen Rückstand auf Pierre und Liam, und da wir das gleiche Tempo fahren, ist es schwer, das wieder aufzuholen. Wir haben ein sehr ähnliches Tempo, aber wenn man 8 oder 10 Sekunden zurückliegt und das Gleiche macht, bleibt der Abstand gleich – aber dieser Abstand ist natürlich das Ergebnis dieser ersten Runde.»

Audi mit Rekord auf Platz 11

Es wirkt verdächtig vertraut – Audi Elfter, so knapp an Zählbarem vorbei. Und es ist auch tatsächlich etwas, das in dieser Saison erstaunlich häufig passiert ist. In mehr als der Hälfte aller Stand jetzt 18 Rennen, nämlich in zehn GPs wurde Audi Elfter, landete also auf dem ersten Nicht-Punkte-Rang. Damit häufiger als alle anderen Teams. Ist Audi der ewige Elfte?

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Zehnmal Platz 11 für Audi in der Saison 2026: Hülkenberg in Austin Hülkenberg in Sepang/Bahrain Hülkenberg in Baku Bortoleto in Monza Bortoleto in Budapest Hülkenberg in Spielberg Bortoleto in Barcelona Bortoleto in Monaco Hülkenberg in Suzuka Hülkenberg in Shanghai (Dazu kommt fünfmal Startplatz 11)