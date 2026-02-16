Audi holt Schweizer F2-Spezialist Ralph Boschung als Entwicklungsfahrer

Damit hätten wir jetzt nicht unbedingt gerechnet: Der Formel-1-Rennstall von Audi hat einen neuen Entwicklungspiloten unter Vertrag genommen, und der neue Mann ist ein alter Bekannter – der langjährige Formel-2-Fahrer Ralph Boschung.

Der 28-jährige Schweizer Boschung trat von 2017 bis 2023 in der Formel 2 an, 2010 wurde er Gesamtzehnter. In 120 Läufen konnte er eine Pole-Position erringen, einmal siegen (in Bahrain 2023), er stand sechs Mal auf dem Podest und fuhr zwei Mal eine beste Rennrunde.

Obwohl er im Februar 2024 seinen Rücktritt vom Motorsport angekündigt hatte, begann Ralph Boschung, auf seinen Social-Media-Kanälen zahlreiche Beiträge zu teilen, die zunächst Sauber, dann sehr schnell Audi während der Saison 2025 betrafen.

Noch bevor Audi an die Öffentlichkeit ging, hat Boschung die Zusammenarbeit auf X bestätigt.

Audi wird so zitiert: "Neuer Entwicklungsfahrer – gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten. Wir freuen uns, den Schweizer Fahrer Ralph Boschung als unseren Entwicklungsfahrer begrüssen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch zum nächsten Schritt mit uns.»