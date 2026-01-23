Audi investiert in die Zukunft: Nachwuchsprogramm mit McNish an der Spitze

Red Bull machte mit dem Red Bull Junior Team den Anfang, mittlerweile haben fast alle Formel-1-Rennställe ihre eigenen Formel-1-Nachwuchsprogramme, um die Stars der Zukunft zu finden und zu fördern. Auch Audi hat nun ein Entwicklungsprogramm für Rennfahrer-Talente geschaffen, an dessen Spitze ein bekannter Name steht.

Allan McNish, der 16 GP-Starts bestritten sowie viele Jahre als Formel-1-Testfahrer und erfolgreicher Langstrecken-Pilot unterwegs war, ist der Direktor der neu geschaffenen Junior-Truppe, die dem deutschen Autobauer frische Talente ins eigene Fahrerkader bringen soll. Wer ins Programm aufgenommen wird, soll auf seinem Weg an die Spitze des Motorsports unterstützt werden, heisst es in der entsprechenden Mitteilung.

Der Lehrplan konzentriert sich dabei auf alle Aspekte des Daseins als Rennfahrer-Profi und geht deshalb über die Arbeit auf der Strecke hinaus. Auch Medien- und Marketing-Fähigkeiten sollen geschult werden, wobei die Fahrer Zugang zu modernsten Ressourcen bekommen und mit Ingenieuren und Spezialisten des Formel-1-Teams von Audi zusammenarbeiten sollen.

Klares Formel-1-Bekenntnis von Audi

McNish sagt zu seiner neuen Rolle: «Wir suchen nicht nur nach rohem Speed, sondern auch nach der Belastbarkeit, Intelligenz und teamorientierten Denkweise, die einen zukünftigen Audi-Champion auszeichnet. Unser Ziel ist es, einen Weg zu schaffen, auf dem Potenzial in Präzision und Leistung auf der Weltbühne umgewandelt wird. Ich freue mich sehr darauf, diese Arbeit aufzunehmen und die erste Generation von Talenten zu identifizieren, die sich diesem ehrgeizigen Projekt anschliessen dürfen.»

Audi-Teamchef Jonathan Wheatley ergänzt: «Die Investition in die Champions von morgen ist ein wichtiger Pfeiler unserer Formel-1-Strategie. Das Audi Driver Development Programme ist ein klares Bekenntnis zu unserem langfristigen Engagement für den Nachwuchs und unserem Anspruch, konkurrenzfähig zu sein. Mit Allan McNish haben wir einen Direktor, der nicht nur eine unglaubliche Erfolgsbilanz im Motorsport vorweisen kann, sondern auch den Geist und die Hingabe unseres Unternehmens verkörpert. Unter seiner Führung wird dieses Programm ein wesentlicher Bestandteil unserer Vision für 2030 sein, unserem Ziel, ein erfolgreiches Team aufzubauen und die Zukunft von Audi in der Formel 1 zu gestalten.»