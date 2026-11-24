Die letzten zwei Grands Prix der aktuellen Formel-1-Saison stehen bevor – und es geht noch um einiges. In der WM-Schlussphase sind zwar die beiden Titel schon längst vergeben, doch auf den Rängen dahinter geht es noch um wichtige Platzierungen. Im Schlussspurt zählt jeder Punkt – denn der könnte am Ende über Millionen entscheiden. Entsprechend fokussiert blickt man bei der deutschen Audi-Mannschaft, aktuell WM-8., auf die beiden finalen Rennen in Katar und Abu Dhabi.

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Rennleiter Allan McNish: «Las Vegas war ein spannendes Rennen mit vielen engen Zweikämpfen, und obwohl wir in verschiedenen Phasen eine gute Leistung gezeigt haben, war es frustrierend, mit beiden Autos knapp außerhalb der Punkteränge zu landen. Es gibt positive Aspekte, die wir mitnehmen können, aber auch Bereiche, die wir verstehen und verbessern müssen, wenn wir in die letzten beiden Rennen der Saison gehen.» Es geht im Saisonfinale noch um viel für Audi. Die Deutschen haben in der Konstrukteurs-Wertung drei Punkte Rückstand auf Haas, die derzeit Siebter sind. Es geht bei den Platzierungen in der Team-WM um Preisgelder in Millionenhöhe.

F1-GP in Katar: Hohe Anforderungen an die Autos

Die nächste Chance auf Punkte: Der Lusail International Circuit in Katar. McNish: «Der schnelle, flüssige Streckenverlauf und die vielen langgezogenen Hochgeschwindigkeitskurven stellen hohe Anforderungen an die Autos und Reifen. Bei maximal 27 Runden pro Reifensatz sind Strategie und Reifenmanagement besonders wichtig.» Das hat Reifenhersteller Pirelli so festgelegt.

McNish: «In einem so hart umkämpften Mittelfeld wird es entscheidend sein, in jeder Session eine gute Leistung zu zeigen und während des Rennens die richtigen Entscheidungen zu treffen. In unserem Kampf um den siebten Platz in der Meisterschaft gibt es noch wertvolle Punkte zu holen, und wir werden alles geben, um unsere Chancen optimal zu nutzen.» Am morgigen Mittwoch (25. November) kämpft Audi übrigens noch abseits der Strecke um einen Punkt, nämlich vor dem Berufungsgericht der FIA in Paris. Dort wird morgen die Anfechtung des Italien-GP verhandelt.

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Nico Hülkenberg über Katar

Audi-Pilot Nico Hülkenberg sagt: «Las Vegas war für uns ein durchwachsenes Rennen, aber wir haben gezeigt, dass wir im Kampf um die Punkte mithalten können, und genau dort müssen wir in Katar ansetzen. Lusail ist eine Strecke, die mir schon seit meiner GP2-Zeit gefällt. Sie ist sehr schnell und hat einige großartige Kurvenfolgen, die Spaß beim Fahren machen. Es ist eine ganz andere Herausforderung als in Vegas, und bei so vielen Hochgeschwindigkeitskurven wird es wichtig sein, das Auto in einen guten Leistungsbereich zu bringen. Hoffentlich kommen wir gut aus den Startlöchern, haben ein reibungsloses Wochenende und können uns in den Kampf um Punkte einbringen.»