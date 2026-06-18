Audi-Logistik in der Formel 1: Wenn der Heckflügel ins Handgepäck muss

Mehr als 20 Rennwochenenden, weltweite Transportketten, eng getaktete Zeitfenster, geopolitische Spannungen und der permanente Druck, jedes Teil rechtzeitig an den richtigen Ort zu bringen: Die Formel 1 ist nicht nur ein technologisches Hochleistungslabor, sondern auch ein Extremtest für Logistik.

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Viele Herausforderungen, die das Audi Revolut F1 Team auf der Rennstrecke erlebt, kennt auch die Audi Supply Chain – nur in einem anderen Maßstab. Was beide Welten voneinander lernen können, zeigt das Gespräch zwischen Logistik-Experten.

Dieter Braun, Head of Audi Supply Chain, bringt es auf den Punkt: «Wenn wir im Unternehmen etwas brauchen, dann ist es Schnelligkeit. Nicht nur auf der Rennstrecke, sondern bei Entscheidungen.»

Dieter Braun, Head of Audi Supply Chain Foto: Audi Dieter Braun, Head of Audi Supply Chain © Audi

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Genau hier liegt der zentrale Hebel: Die Formel 1 macht sichtbar, was schnelle Entscheidungen, klare Verantwortlichkeiten und präzise Vorbereitung bewirken können.

In der Formel 1 entscheidet Logistik unmittelbar über sportliche Leistungsfähigkeit. Was nicht rechtzeitig an der Strecke ist, kann nicht eingesetzt werden. Was zu teuer transportiert wird, fehlt an anderer Stelle im Budget. Björn Brickwedde, Head of Logistics beim Audi Revolut F1 Team in Hinwil in der Schweiz, erklärt: «Alles, was wir in der Logistik sparen, kann für die Entwicklung und in Teile investiert werden.»

Björn Brickwedde, Head of Logistics beim Audi F1 Team in Hinwil/Schweiz Foto: Audi Björn Brickwedde, Head of Logistics beim Audi F1 Team in Hinwil/Schweiz © Audi

Das gilt besonders unter dem Kostendeckel der Formel 1. Effiziente Logistik wird damit zum Leistungsfaktor. Brickwedde nennt konkrete Beispiele: intelligente Strategien für Rücklieferungen, minimale Ersatzteilbestände, clevere Routenplanung und die Frage, von welchem Ort aus Update-Teile oder Komponenten am kosteneffizientesten bewegt werden. «Jede gesparte Ausgabe kann in Entwicklung fließen – und damit in Rundenzeit.»

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Die Audi Supply Chain wiederum gestaltet und steuert den gesamten Kundenauftragsprozess – von der Bestellung eines Audi bis zur Auslieferung an den Kunden: Order to Delivery. In diesem komplexen System sind mehrere Tausend Lieferanten in knapp 60 Ländern involviert, um den Warenfluss von rund einer Million Teile pro Tag zu bewältigen. Jede Optimierung in diesem geschäftsbereichsübergreifenden Kernprozess schafft Freiräume – sei es bei Kosten, bei der Kapitalbindung oder dem CO2-Footprint. «Bei unserem Dirigentenjob können wir für das Unternehmen einen Ergebnisbeitrag im dreistelligen Millionenbereich leisten», sagt Braun.

Ein Beispiel macht die Tragweite deutlich: Die Supply Chain orchestriert nicht nur – sie managt auch Krisen und bewältigt mit erfahrenen Mitarbeitenden im Teamwork kurzfristige Herausforderungen. Braun beschreibt eine Situation rund um die Produktion der letzten Audi Q2.

«Ein Container mit nicht nachproduzierbaren Displays war auf dem Weg von China über Dubai nach Deutschland, als der Krieg im Nahen Osten ausbrach. Der Reeder hat spontan beschlossen, einen Hafen in Indien anzulaufen und alle Container ohne Rücksprache abzuladen. Über Indien war die Ware nicht rechtzeitig zu bekommen, also organisierten wir einen Umweg über Sri Lanka und die Türkei. Die Teile kamen einen halben Tag vor Bedarf, sonst hätten wir 2000 Q2-Modelle nicht mehr fertigen und ausliefern können.»

Ganz ähnlich klingt die Schilderung von Brickwedde zum Formel-1-Saisonauftakt in Melbourne. «Eine Nachlieferung zum ersten Rennen sollte von Zürich nach Dubai fliegen – genau dann kam es zu Einschränkungen im weltweiten Luftverkehr.»

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Brickwedde mit einem Fracht-Container Foto: Audi Brickwedde mit einem Fracht-Container © Audi

«Wichtige Update-Teile blieben stehen, genauso wie die Fracht anderer Teams. Wir haben mit F1 Cargo und DHL eine alternative Route organisiert und neue Zollpapiere aufgesetzt. Für alle Beteiligten war es eine schweißtreibende Angelegenheit – aber die Teile kamen Mittwochabend in Melbourne an und dank des großen Teamworks vor Ort waren die beiden Autos rechtzeitig zur ersten Session fertig aufgebaut.»

Gabriel Bortoleto im Audi Foto: Audi Gabriel Bortoleto im Audi © Audi

Damit hat das Logistik-Team die Voraussetzung dafür geschaffen, dass das Audi Revolut F1 Team beim Debüt in der Königsklasse des Motorsports auf Anhieb die ersten Punkte einfahren konnte.

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Die Rennserie macht sichtbar, was in der Großserie oft abstrakt bleibt: der Effekt schneller Entscheidungen. «Im Rennen merkt man sofort, wenn man eine falsche strategische Entscheidung trifft und beispielsweise zu spät aus der Boxengasse kommt», sagt Braun.

«Unternehmerisch zeigt sich bei Audi die Wirkung einer Entscheidung oft erst später, sie kann aber genauso gravierend sein. In einer Krise zu spät zu entscheiden ist problematisch – aber auch in der Planung, beispielsweise bei langfristigen Investitionen, was es für mein Team und die involvierten Schnittstellen besonders anspruchsvoll macht.»

Das Formel-1-Engagement liefert dafür ein greifbares Narrativ. Braun nutzt den Audi R26 als permanentes Hintergrundbild für seine Meetings – nicht nur aus Begeisterung für den Motorsport, sondern als Signal nach innen: Auch in der Supply Chain geht es um Geschwindigkeit. Die Formel 1 zeigt, dass eine gute Lösung zur richtigen Zeit wertvoller ist als eine perfekte Lösung, die zu spät kommt.

Die spannendsten Beispiele entstehen dort, wo Planung und Improvisation aufeinandertreffen. Brickwedde berichtet von der knappen Teileverfügbarkeit im Rennbetrieb: «Wir gehen sehr effizient mit der Produktion von Teilen um – zum einen aufgrund des Kostendeckels, zum anderen bringen wir nur das an die Rennstrecke, von dem wir wirklich glauben, es zu benötigen. Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, ist Kreativität gefragt. Das kann bedeuten, dass ein Teammitglied die benötigten Bauteile im Gepäck mitführt, damit sie möglichst schnell an der Strecke verfügbar sind – im Zweifelsfall können das auch Teile eines Heckflügels sein.»

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Auf Power-Unit-Seite sind die Zeitfenster ebenfalls eng. Lars Rolack, Head of Logistics bei Audi Formula Racing am Standort Neuburg an der Donau, beschreibt den außerplanmäßigen Rücktransport einer Hochvoltbatterie am Rennwochenende in Miami: Gefahrgut, spezielle Zoll- und Transportregularien, kurze Analysezeit in Neuburg – und wenige Tage später wieder Versand zum nächsten Rennen. «Die Batterie ist am Montagmorgen bei uns in Neuburg angekommen und ging Mittwochabend wieder raus in Richtung Montreal.»

Lars Rolack, Logistik-Chef bei Audi Formula Racing in Neuburg an der Donau Foto: Audi Lars Rolack, Logistik-Chef bei Audi Formula Racing in Neuburg an der Donau © Audi

Die Formel 1 trainiert Resilienz unter Echtzeitbedingungen. Rennkalender ändern sich, Transporte fallen aus, Routen werden unsicher und Rennunfälle erzeugen spontane Sonderaufgaben. Wo mögliche Risiken absehbar sind, werden mit den Transportdienstleistern vorab Szenarien entwickelt, damit das dahinterstehende Netzwerk unmittelbar handlungsfähig ist.

Dieter Braun beschreibt es aus seiner Perspektive: Resilienz bestehe aus drei Ebenen – organisatorischer Resilienz, Team-Resilienz und individueller Resilienz. Gerade während der Corona-Krise habe Audi gelernt, wie wichtig klare Verantwortlichkeiten, belastbare Teams und persönliche Widerstandskraft sind. Sein Fazit: „Eine Organisation muss so aufgestellt sein, dass sie sowohl im Regelbetrieb als auch in Krisenfällen gut arbeiten kann.»

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Die Logistik von Audi und die des Rennteams unterscheiden sich im Maßstab, aber nicht im Kern: Beide müssen Komplexität beherrschbar machen, Risiken antizipieren, Netzwerke steuern und im entscheidenden Moment liefern. Die Gegebenheiten der Formel 1 verschärfen diese Anforderungen und machen sie vor einem weltweiten Millionen-Publikum sichtbar.

Für Audi entsteht daraus ein doppelter Nutzen: Das Formel-1-Projekt profitiert von der Prozesskompetenz, Digitalisierungserfahrung und systemischen Stärke des Unternehmens. Die Supply Chain kann vom Tempo, der Konsequenz und der Entscheidungslogik des Formel-1-Umfelds lernen. Oder, wie Braun es formuliert: «Manche Entscheidungen werden nicht besser, wenn man sie länger hinausschiebt.»