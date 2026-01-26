Weiter zum Inhalt
Audi-Nachwuchsprogramm: Freddie Slater wird erstes Mitglied

Vor wenigen Tagen verkündete das Audi-F1-Team die Schaffung eines Nachwuchsprogramms, nun wurde das erste Mitglied unter Vertrag genommen: Freddie Slater wird in diesem Jahr in der Formel 3 antreten.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Freddie Slater ist das erste Mitglied der Audi-Nachwuchstruppe
Freddie Slater ist das erste Mitglied der Audi-Nachwuchstruppe
Foto: Audi Revolut F1 Team
Freddie Slater ist das erste Mitglied der Audi-Nachwuchstruppe
© Audi Revolut F1 Team

Das Formel-1-Werksteam von Audi folgte mit der Schaffung eines eigenen Entwicklungsprogramms für hoffnungsvolle Nachwuchsfahrer dem Beispiel der Konkurrenz. Als Direktor wurde mit Allan McNish ein echter Racing-Profi an die Spitze gesetzt, und der frühere Sportwagen- und Formel-1-Pilot hat nicht lange gebraucht, um das erste Talent unter seine Fittiche zu nehmen.

Freddie Slater ist aus Grossbritannien. Der 17-Jährige hat bereits einige Erfolge im Kart und in den Einsteiger-Nachwuchsformeln verbuchen können und sich 2024 zum Formel-4-Champion in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Italien gekrönt. Ein Jahr später wurde er Meister in der europäischen Ausgabe der Formula Regional, daneben absolvierte er seine ersten Formel-3-Einsätze.

Nachwuchsfahrer mit Star-Potenzial

In diesem Jahr steht ein volles Formel-3-Jahr für den Teenager an, der mit dem Trident-Team auf Punktejagd gehen wird. McNish sagt über das erste Mitglied der Audi-Nachwuchstruppe: «Wir sehen in Freddie das immense Potenzial eines zukünftigen Stars. Seine Erfolgsbilanz ist bemerkenswert, aber noch wichtiger ist, dass er über die Konzentration, Entschlossenheit und Lernbereitschaft verfügt, die für den Aufstieg an die Spitze unseres Sports unerlässlich sind.»

«Er ist der ideale Kandidat für die erste Verpflichtung im Audi-Fahrerentwicklungsprogramm, und wir sind entschlossen, ihm die Mittel, die Betreuung und die Unterstützung zu geben, die er braucht, um bei seinem Aufstieg in die Formel 3 mit Trident Motorsport erfolgreich zu sein. Dies ist der erste Schritt zum Aufbau unserer Zukunft auf und abseits der Rennstrecke», fügt der 57-Jährige an.

Slater selbst sagt: «Es ist eine unglaubliche Ehre, der erste Fahrer zu sein, der für das Audi-Entwicklungsprogramm ausgewählt wurde. Audi ist eine Marke mit einer legendären Motorsport-Geschichte, und dass ich ihr Vertrauen und ihre Unterstützung in dieser entscheidenden Phase meiner Karriere habe, ist ein wahr gewordener Traum. Die Zusammenarbeit mit einem etablierten Team wie Trident Motorsport in der Formel 3 und die Unterstützung des Audi-Teams sind eine riesige Chance für mich. Ich fokussiere mich ganz darauf, das Beste herauszuholen, um meinem Ziel, eines Tages in der Formel 1 Gas zu geben, einen Schritt näher zu kommen.»

