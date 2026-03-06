Audi: Nico Hülkenberg in Melbourne/Australien 12., so schätzt er Lage ein
Audi hat das zweite Australien-Training auf den Rängen 12 (Nico Hülkenberg) und 14 (Gabriel Bortoleto) abgeschlossen. Der Deutsche sagt, welche Eindrücke er vorm ersten Tag gewonnen hat.
Der Auftakt von Audi ist gelungen: Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto absolvierten mit ihrem Formel-1-Audi des Typs R26 ein umfangreiches Programm in zwei störungsfreien Trainings im Albert Park: Die Arbeit des Deutschen und des Brasilianers liefert dem Team eine gute Menge an Daten, die die Ingenieure in Hinwil, Neuburg und Bicester vor dem morgigen Qualifying analysieren werden.
Der 250-fache GP-Teilnehmer Nico Hülkenberg schätzt die Lage so ein: «Alles in allem ein solider erster Freitag der Saison. Es lief grösstenteils reibungslos, und wir haben eine gute Anzahl Runden geschafft, was gerade am Anfang des Wochenendes immer wichtig ist. Es gab hier und da ein paar kleine Probleme, die wir ausmerzen müssen, aber das gehört dazu.»
«Es ist unser erstes Mal hier mit dem neuen Auto, also gibt es heute Abend eine Menge Informationen zu sichten. Wir werden alles analysieren und schauen, was wir morgen verbessern können, aber es ist ein solider Ausgangspunkt.»
