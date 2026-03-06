Weiter zum Inhalt
Audi: Nico Hülkenberg in Melbourne/Australien 12., so schätzt er Lage ein

Audi hat das zweite Australien-Training auf den Rängen 12 (Nico Hülkenberg) und 14 (Gabriel Bortoleto) abgeschlossen. Der Deutsche sagt, welche Eindrücke er vorm ersten Tag gewonnen hat.

Rob La Salle

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg im Audi
Nico Hülkenberg im Audi
Foto: Audi
Nico Hülkenberg im Audi
© Audi

Der Auftakt von Audi ist gelungen: Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto absolvierten mit ihrem Formel-1-Audi des Typs R26 ein umfangreiches Programm in zwei störungsfreien Trainings im Albert Park: Die Arbeit des Deutschen und des Brasilianers liefert dem Team eine gute Menge an Daten, die die Ingenieure in Hinwil, Neuburg und Bicester vor dem morgigen Qualifying analysieren werden.

Der 250-fache GP-Teilnehmer Nico Hülkenberg schätzt die Lage so ein: «Alles in allem ein solider erster Freitag der Saison. Es lief grösstenteils reibungslos, und wir haben eine gute Anzahl Runden geschafft, was gerade am Anfang des Wochenendes immer wichtig ist. Es gab hier und da ein paar kleine Probleme, die wir ausmerzen müssen, aber das gehört dazu.»

«Es ist unser erstes Mal hier mit dem neuen Auto, also gibt es heute Abend eine Menge Informationen zu sichten. Wir werden alles analysieren und schauen, was wir morgen verbessern können, aber es ist ein solider Ausgangspunkt.»

  Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

26

1:19,729

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

31

+0,214

03

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

28

+0,320

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

32

+0,321

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

30

+0,562

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

13

+0,637

07

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

29

+1,065

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

30

+1,193

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

28

+1,212

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

29

+1,450

