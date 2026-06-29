Audi: Auch in Österreich punktlos, aber trotzdem ganz zufrieden

Knapp an den Punkterängen vorbei und trotzdem leer ausgegangen: Mit den Plätzen 11 (Gabriel Bortoleto) und 12 (Nico Hülkenberg) verpasste Audi beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring in Spielberg knapp die Punkte.

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Hülkenberg sagte nach dem GP: «Es war ein schwieriges Rennen, sich nach vorne durchzuarbeiten. Wir haben versucht, uns durch einen längeren ersten Stint einen Vorteil zu verschaffen, aber angesichts des starken Verkehrs und der vielen Autos, die uns überholten, lief es nicht ganz so, wie wir es uns erhofft hatten. Rückblickend hätte ein früherer Boxenstopp vielleicht ein paar mehr Chancen eröffnet, aber das lässt sich im Nachhinein leicht sagen.»

Lob fürs Renntempo

Der Deutsche: «Positiv ist, dass unser Renntempo recht gut war. Wir konnten mit den Autos um uns herum mithalten und waren zeitweise sogar etwas schneller, aber da wir weiter hinten gestartet sind, war es schwierig, das in ein Ergebnis umzumünzen. Wir werden die gewonnenen Erkenntnisse mit nach Silverstone nehmen. Das ist eine ganz andere Rennstrecke, die mir immer viel Spaß macht, und hoffentlich können wir uns am kommenden Wochenende besser positionieren.»

Gabriel Bortoleto landete immerhin eine Position für Hülki: «Ich glaube, wir haben heute unser Bestes gegeben. Ich habe den Alpine vor mir überholt, und wir hatten über den Großteil des Rennens hinweg ein wirklich ordentliches Tempo, aber ich habe es einfach nicht in die Punkte geschafft, da die Racing Bulls an diesem Wochenende einfach schneller waren als wir. Es war zudem ein sehr sauberes Rennen, sodass es im Gegensatz zu den letzten Rennen keine chaotischen Situationen oder Ausfälle vor mir gab, von denen ich hätte profitieren können.» Abgesehen von zwei VSC-Phasen verlief der Österreich-GP ruhig.

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Das Beste rausgeholt

Bortoleto: «Insgesamt haben wir an diesem Wochenende das Beste aus unseren Möglichkeiten herausgeholt. Unser Tempo im Qualifying war gut, und das Paket, das wir hierher mitgebracht haben, hat wie erwartet funktioniert. Wir müssen nur noch ein wenig zu den vor uns Liegenden aufschließen, und wir werden unser Bestes geben, um das zu schaffen – angefangen mit Silverstone.» Dort wird bereits am Wochenende gefahren.