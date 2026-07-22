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Audi-Pilot Nico Hülkenberg in Ungarn: Erste WM-Punkte vor der Sommerpause?

Nico Hülkenberg hat in diesem Jahr noch keine WM-Punkte erobern können. Entsprechend gross ist der Wunsch des Audi-Werkspiloten, beim letzten GP vor der Sommerpause in Ungarn in die Top-10 zu kommen.

Formel 1

Nico Hülkenberg wünscht sich ein reibungsloses Rennwochenende in Ungarn
Nico Hülkenberg wünscht sich ein reibungsloses Rennwochenende in Ungarn
Foto: Batchelor / XPB Images
Nico Hülkenberg wünscht sich ein reibungsloses Rennwochenende in Ungarn
© Batchelor / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Während Gabriel Bortoleto sein Punkte-Konto auf dem Circuit de Spa-Francorchamps auf 10 WM-Zähler erhöhte, indem er sich den achten Platz gesichert hat, ging Routinier Nico Hülkenberg auch beim zehnten WM-Wochenende des Jahres leer aus. Der deutsche Audi-Werkspilot musste sich mit dem 13. Rang begnügen, und war entsprechend froh, seinen Fokus nach dem Fallen der Zielflagge in Belgien auf das nächste Kräftemessen zu richten.

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Dieses findet auf dem Hungaroring statt, auf dem der 38-Jährige bereits 13 Grand-Prix-Einsätze bestritten hat. Nur zwei Mal schaffte er es vor den Toren der Metropole Budapest in die Punkte: 2016 in den Farben von Force India kreuzte er die Ziellinie als Zehnter, 2010 fuhr er in seinem ersten GP-Jahr im Williams als Sechster sein bisher bestes Ungarn-GP-Ergebnis ein.

Vor dem diesjährigen Kräftemessen sagt der Emmericher: «Es ist gut, dass es gleich weitergeht in Budapest. Spa haben wir nun hinter uns gelassen und wir konzentrieren uns nun ganz auf die nächste WM-Runde. Wir haben am vergangenen Rennwochenende genug Leistung an den Tag gelegt, um zu wissen, dass unser Potenzial nicht schlecht ist. Es kommt nun einfach darauf an, dass ich ein reibungsloses Rennwochenende erlebe.»

Im Artikel erwähnt

«Der Hungaroring ist ein ganz anderer Streckentyp als der Circuit de Spa-Francorchamps, und wenn wir es schaffen, das Auto so abzustimmen, dass es in einem guten Arbeitsfenster ist, dann haben wir eine gute Ausgangslage. Wir müssen einfach verhindern, dass wir wieder Probleme bekunden, die uns zuletzt teuer zu stehen kamen. Es ist das letzte Rennen vor der Sommerpause und das Ziel lautet, ein gutes Ergebnis zu erzielen, bevor wir uns in diese begeben», fügte Hülkenberg an.

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44

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1:49,098

25

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

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16

44

+1,952

1:49,333

18

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

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3

44

+11,586

1:49,618

15

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Scuderia Ferrari HP

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44

44

+17,245

1:49,454

12

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81

44

+18,988

1:49,562

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

6

44

+23,307

1:49,298

8

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Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

44

+24,014

1:48,890

6

08

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Audi Revolut F1 Team

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Audi Revolut F1 Team

5

44

+49,140

1:50,334

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

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41

44

+50,406

1:50,536

2

10

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BWT Alpine Formula One Team

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