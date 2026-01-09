Formel 1 • Neu
Audi R26: Erstes Formel-1-Team absolviert Streckenpremiere in Barcelona
Das Audi-Team hat auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Streckenpremiere mit dem R26 gefeiert. Der Test fand hinter verschlossenen Türen statt. Dennoch blieb das Rollout nicht unbemerkt.
Wenn ein Formel-1-Team auf einer der WM-Strecken unterwegs ist, lässt sich das schwer verheimlichen – schliesslich ist der Sound der GP-Motoren schon von Weitem zu hören. Im Falle von Audi gab es auch schon die entsprechende Ankündigung, der geplante erste Einsatz des GP-Renners aus Hinwil
Das sogenannte Roll-out fand im Rahmen eines Filmtages statt, von denen jedem GP-Rennstall den Regeln entsprechend zwei zur Verfügung stehen. Dabei dürfen nur 200 Kilometer zurückgelegt werden, was auf der 4,657 km langen Rundkurs etwas mehr als 42 Runden entspricht.
Angesichts der umfassenden Regeländerungen, die in diesem Jahr für eine neue Fahrzeuggeneration sorgen, dürfte die Ausfahrt auch als erster Funktionstest unternommen worden sein. Die Präsentation der Marke mit den vier Ringen findet erst am 20. Januar in Berlin statt.
Die ersten gemeinsamen Testfahrten finden Ende Monat (26. bis 30. Januar) auf der spanischen Strecke statt. Der fünftägige Test wird auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen.
