Audi R26: Erstes Formel-1-Team absolviert Streckenpremiere in Barcelona

Wenn ein Formel-1-Team auf einer der WM-Strecken unterwegs ist, lässt sich das schwer verheimlichen – schliesslich ist der Sound der GP-Motoren schon von Weitem zu hören. Im Falle von Audi gab es auch schon die entsprechende Ankündigung, der geplante erste Einsatz des GP-Renners aus Hinwil sorgte tags zuvor schon für Schlagzeilen . So verwundert es auch nicht, dass in den sozialen Medien bereits die ersten Aufnahmen des GP-Renners auf der Bahn kursieren .

Das sogenannte Roll-out fand im Rahmen eines Filmtages statt, von denen jedem GP-Rennstall den Regeln entsprechend zwei zur Verfügung stehen. Dabei dürfen nur 200 Kilometer zurückgelegt werden, was auf der 4,657 km langen Rundkurs etwas mehr als 42 Runden entspricht.

Angesichts der umfassenden Regeländerungen, die in diesem Jahr für eine neue Fahrzeuggeneration sorgen, dürfte die Ausfahrt auch als erster Funktionstest unternommen worden sein. Die Präsentation der Marke mit den vier Ringen findet erst am 20. Januar in Berlin statt.

Die ersten gemeinsamen Testfahrten finden Ende Monat (26. bis 30. Januar) auf der spanischen Strecke statt. Der fünftägige Test wird auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen.

