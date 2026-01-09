Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Audi R26: Erstes Formel-1-Team absolviert Streckenpremiere in Barcelona

Das Audi-Team hat auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Streckenpremiere mit dem R26 gefeiert. Der Test fand hinter verschlossenen Türen statt. Dennoch blieb das Rollout nicht unbemerkt.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Das Audi-Team hat die ersten Kilometer mit dem 2026er-Auto abgespult
Das Audi-Team hat die ersten Kilometer mit dem 2026er-Auto abgespult
Foto: Audi
Das Audi-Team hat die ersten Kilometer mit dem 2026er-Auto abgespult
© Audi

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Wenn ein Formel-1-Team auf einer der WM-Strecken unterwegs ist, lässt sich das schwer verheimlichen – schliesslich ist der Sound der GP-Motoren schon von Weitem zu hören. Im Falle von Audi gab es auch schon die entsprechende Ankündigung, der geplante erste Einsatz des GP-Renners aus Hinwil sorgte tags zuvor schon für Schlagzeilen. So verwundert es auch nicht, dass in den sozialen Medien bereits die ersten Aufnahmen des GP-Renners auf der Bahn kursieren.

Werbung

Werbung

Das sogenannte Roll-out fand im Rahmen eines Filmtages statt, von denen jedem GP-Rennstall den Regeln entsprechend zwei zur Verfügung stehen. Dabei dürfen nur 200 Kilometer zurückgelegt werden, was auf der 4,657 km langen Rundkurs etwas mehr als 42 Runden entspricht.

Angesichts der umfassenden Regeländerungen, die in diesem Jahr für eine neue Fahrzeuggeneration sorgen, dürfte die Ausfahrt auch als erster Funktionstest unternommen worden sein. Die Präsentation der Marke mit den vier Ringen findet erst am 20. Januar in Berlin statt.

Empfehlungen

Die ersten gemeinsamen Testfahrten finden Ende Monat (26. bis 30. Januar) auf der spanischen Strecke statt. Der fünftägige Test wird auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien