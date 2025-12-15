Audi Revolut F1 Team: Präsentation am 20. Januar in Berlin

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt für das Audi Revolut F1 Team auf dem Weg zum Einstieg in die Formel-1-Weltmeisterschaft im Jahr 2026: Das Team stellt sich am 20. Januar in Berlin vor. Der Teamname und das Logo vereinen Audi F1 und das globale Fintech-Unternehmen Revolut, nachdem die Titelpartnerschaft im Juli 2025 bekannt gegeben wurde.
Die Partnerschaft mit Revolut ist ein strategisch bedeutender Teil des Teamauftritts. Als globales Fintech-Unternehmen steht auch Revolut für das Streben nach Innovation und Performance sowie die Ansprache eines diversen, internationalen Publikums. Die Zusammenarbeit geht über klassisches Sponsoring hinaus und bildet eine starke Allianz mit dem Ziel, bestehende Konventionen zu hinterfragen und neue Wege der Fanbindung zu beschreiten – durch Aktionen, Zugang zu Rennen und exklusive Vorteile für Nutzer der Revolut-App. Die Allianz erstreckt sich auch auf wichtige operative Bereiche des Audi Revolut F1 Teams: die Integration von Revolut Business in seine Finanzabläufe und von Revolut Pay in seinen Online-Shop für ein reibungsloses Kauferlebnis. Das Audi Revolut F1 Team wird sein visuelles Erscheinungsbild am 20. Januar in Berlin vorstellen. Die Weltpremiere ist als immersives Erlebnis konzipiert, und wird die Kernsäulen der Marke präsentieren: Klarheit, technische Intelligenz und Emotion. Um sicherzustellen, dass der Einstieg des Teams über das Fahrerlager hinaus Resonanz findet, folgt auf die exklusive Präsentation ein öffentlicher Event, bei dem am 21. Januar auch Fans die Premiere vor Ort erleben können.
Nach der Vorstellung des Audi R26 Concept im November steht die offizielle Enthüllung der finalen Rennlackierung für die Saison 2026 im Mittelpunkt der Präsentation in Berlin. Weniger als 50 Tage vor dem ersten Rennen zeigt das Team dort, wie die visuelle Identität den Auftritt in der Debütsaison prägt und die Designprinzipien von Audi in eine markante Präsenz im Formel-1-Starterfeld überträgt.
Im Rahmen der Gründung des Audi Revolut F1 Teams werden die Sauber Motorsport AG in Audi Motorsport AG und das Technologiezentrum des Teams in Bicester, Großbritannien, in Audi Motorsport Technology Centre UK umbenannt. Um seine Historie zu würdigen, behält das Unternehmen die Namen Sauber Holding AG und Sauber Technologies AG bei.
Gernot Döllner, CEO der AUDI AG und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sauber Motorsport AG: „Die Enthüllung des Namens und des Logos des Audi Revolut F1 Teams ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in die Königsklasse des Motorsports. Beide verleihen unseren Ambitionen eine klare Identität und spiegeln eine starke Vision und einen innovativen Spirit wider. Wir freuen uns auf Berlin im Januar, wo wir der Welt offiziell dieses spannende neue Kapitel für die Marke Audi präsentieren werden.“
Mattia Binotto, Head of Audi F1 Project: „Diese Ankündigung gibt der unglaublichen Arbeit des Teams einen Namen und ein Gesicht. Das Team nimmt Gestalt an, angetrieben von einer Kultur der Präzision und des unermüdlichen Ehrgeizes. Die Vorstellung in Berlin wird der erste Moment sein, in dem wir erstmals alle als Team zusammenstehen und unsere weltweite Fangemeinde einladen, sich uns bereits vor unserem Debüt im Jahr 2026 anzuschließen.“ Jonathan Wheatley, Teamchef des Audi Revolut F1 Teams: „Heute erhält unser Projekt seine offizielle Identität. Der Name Audi Revolut F1 Team ist ein Symbol für die geballte Kraft unserer Teams in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz sowie unserer Partner. Es ist das Markenzeichen, das uns auf dem Weg in das Jahr 2026 alle vereint – ein wichtiger Meilenstein, der das gesamte Projekt auflädt und unsere langfristigen Ambitionen für alle Beteiligten greifbar macht.“
