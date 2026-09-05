Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Audi-Teamchef Mattia Binotto: Sein Urteil über Hülkenberg und Bortoleto

Die Audi-Fahrer Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto haben das zweite freie Monza-Training auf den Rängen 13 und 15 abgeschlossen. Teamchef Mattia Binotto glaubt: Audi ist auf Kurs.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg in Monza
Nico Hülkenberg in Monza
Foto: XPB
Nico Hülkenberg in Monza
© XPB

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der Formel-1-Rennstall von Audi hat an den vergangenen vier GP-Wochenenden vier Mal gepunktet – Bortoleto Achter in Silverstone und in Belgien, dann Hülkenberg Neunter auf dem Hungaroring und Achter in Zandvoort.

Werbung

Werbung

In den beiden ersten Monza-Trainings ist Nico Hülkenberg auf P13 gelandet, Gabriel Bortoleto auf den Rängen 8 und 15.

Audi-F1-Projektleiter Mattia Binotto (56) sagt über den Stand der Dinge bei Audi gegenüber meiner Kollegin Giulia Toninelli in der Gazzetta dello Sport: «Wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass wir erst am Anfang eines langen Weges sind. Unser Ziel für 2026 bestand nicht darin, an jedem Wochenende in die Top-Ten zu fahren; wir wollten vielmehr als Rennstall wahrgenommen werden, der sehr ernsthaft ein Fundament für die Zukunft giesst. Und genau daran sind wir nun.»

«Was wir an der Rennstrecke machen, das ist das Sichtbare. Im Hintergrund jedoch läuft der Aufbau des Rennstalls. Wer in der modernen Formel 1 erfolgreich sein will, braucht die richtige Infrastruktur, und die bauen wir auf. Dazu gehört auch, die Belegschaft zu vergrössern.»

Werbung

Werbung

Audi-F1-Projektleiter Mattia Binotto
Audi-F1-Projektleiter Mattia Binotto
Foto: XPB
Audi-F1-Projektleiter Mattia Binotto
© XPB

TV-Programm

«Wir verpflichten derzeit viele junge Mitarbeiter, oder wir bauen an einem neuen Gebäude für den Rennsimulator. Das wird erst Ende 2027 fertig, der Simulator wird dann ab 2028 im Einsatz sein.»

Binotto, langjähriger Ferrari-Technikdirektor und -Teamchef, sagt: «Ich bringe als Italiener eine andere Kultur in den Rennstall, als Ergänzung zur deutschen und Schweizer Mentalität. Ich finde es eine Bereicherung, ein durchmischtes Ambiente zu haben.»

Der erste Monza-Besuch von Binotto fand vor mehr als dreissig Jahren statt. «Das war 1995, bei einem Test von Ferrari. Ich war eben verpflichtet worden, und als ein Ferrari auf die Piste hinausfuhr, auf diese scheinbar unendliche Gerade, da hatte ich Gänsehaut.»

Werbung

Werbung

Ein Jahr später gewann Michael Schumacher in Monza. Binotto sagt: «Michael ist bis heute ein Massstab. Ich rede mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto viel über Michael. Ich pflege zu sagen: ‘Einen Champion erkennt man nicht nur am aufgesetzten Sturzhelm.’ Schumacher konnte ein Team regelrecht mit sich reissen. Er hat von seinen Mitarbeitern viel verlangt, aber er hatte ein grosses Herz und hat auch viel zurückgegeben.»

Wo wir es von Hülkenberg und Bortoleto hatten, wie zufrieden ist Binotto mit seinen Fahrern? Mattia Binotto: «Sehr zufrieden. Nico und Gabi sind schnell, arbeiten harmonisch zusammen und tragen sehr viel dazu bei, dass wir im Laufe der Saison konkurrenzfähiger geworden sind. Ich sehe sie nicht als den Erfahrenen und den Jungen, ich sehe sie als zwei überdurchschnittliche Piloten, die bei jedem Einsatz ihr Bestes geben.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

31

1:22,559

02

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

29

+0,120

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

32

+0,141

04

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

25

+0,384

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

27

+0,457

06

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

26

+0,469

07

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

26

+0,790

08

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

29

+0,811

09

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

30

+0,818

10

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

22

29

+0,896

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien