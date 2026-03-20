Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Audi-Teamchef Wheatley zu Aston Martin? Teams sprechen von Spekulation

Da hat jemand am 19. März tüchtig in ein Wespennest gestochen, mit der Nachricht, wonach Aston Martin als Teamchef-Nachfolger von Adrian Newey bei Audi wildere und Jonathan Wheatley hole.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Adrian Newey und Jonathan Wheatley arbeiteten jahrelang für Red Bull Racing
Adrian Newey und Jonathan Wheatley arbeiteten jahrelang für Red Bull Racing
Foto: Red Bull Content Pool
Adrian Newey und Jonathan Wheatley arbeiteten jahrelang für Red Bull Racing
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Hat sich Jonathan Wheatley bereits entschieden? Dem 58-jährigen Engländer wird nachgesagt, seinen Job als Teamchef des Formel-1-Rennstalls von Audi zu quittieren und dem Sirenengesang aus Silverstone zu folgen – als Steuermann des leck geschlagenen Aston Martin-Schiffs und damit als Nachfolger von Adrian Newey, der sich wieder ganz um die Technik kümmern soll.

Werbung

Werbung

Unser italienischer Kollege Roberto Chinchero hatte als Erster vom Plan Aston Martins berichtet, dass Aston Martin bei Audi wildert, für das Netzwerk von motorsport.com.

Wheatley von Audi zu Aston Martin, das macht Sinn und kein Sinn gleichermassen, je nach Blickwinkel. Sinn macht es, weil nicht jeder Brite mit dem Leben in der Schweiz klarkommt. Oft sind es auch familiäre Sachzwänge, welche verhindern, dass erstklassiges Fachpersonal gar nicht erst zu Audi (früher Sauber) kommen will oder nach einiger Zeit wieder geht.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Sinn macht das Ganze auch aus Sicht von Aston Martin: Adrian Newey ist mit der Doppelrolle als Teamchef und Technikleiter nicht zufrieden. Auch der Tag des besten Formel-1-Designers hat nur 24 Stunden.

Werbung

Werbung

Was Aston Martin und Audi sagen

Auf der anderen Seite: Audi ist im Aufbau, Jonathan Wheatley machte eigentlich einen zufriedenen Eindruck mit seiner Rolle. Die Rollenverteilung zwischen ihm und F1-Projektleiter Mattia Binotto schien zu stimmen.

Wheatley, der langjährige Sportdirekter von Red Bull Racing, hatte seine neue Rolle bei Sauber, dann Audi erst am 1. April 2025 angetreten.

Aston Martin und Audi verstecken sich hinter Stehsatz. Die Grünen teilen mit: «Unser Rennstall wird sich nicht auf Spekulationen in den Medien einlassen über die Team-Führung. Adrian Newey ist auch weiterhin Steuermann, als Teamchef und leitender Techniker.»

Audi sagt zur Hammer-Meldung vom 19. März: «Wir sind uns der jüngsten Meldungen in den Medien bewusst. Was uns betrifft, so gibt zu diesem Zeitpunkt nichts zu aktualisieren, und wir kommentieren grundsätzlich keine Gerüchte.»

Werbung

Werbung

Ein markantes Dementi ist das weder von der einen, noch von der anderen Seite, und bei dieser Geschichte gilt: Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Fortsetzung folgt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

56

1:33:15,607

1:35,275

29

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

56

+5,515

1:35,400

26

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

56

+25,267

1:36,092

21

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

56

+28,894

1:36,011

19

05

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

56

+57,268

1:36,429

11

06

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

56

+59,647

1:36,505

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

56

+1:20,588

1:37,096

8

08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

56

+1:27,247

1:37,311

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

55

+1 Runde

1:37,981

2

10

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

55

+1 Runde

1:36,783

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien