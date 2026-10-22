Audi-Turbo für Nachwuchs: Freddie Slater (18) ersetzt Hülkenberg/Bortoleto

Am 22. Oktober bestätigt der Formel-1-Rennstall Audi: Nachwuchs-Pilot Freddie Slater wird sein erstes F1-Wochenende mit dem Audi Revolut F1 Team bestreiten und an den ersten freien Trainings beim Grossen Preis von Mexiko-Stadt und von São Paulo teilnehmen.

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Anfang 2026 wurde Slater der erste Fahrer, der in das Programm aufgenommen wurde, das seine Fortschritte durch die Juniorenreihen bis zur Spitze des Motorsports unterstützt. Dem 18-Jährigen die Möglichkeit zu geben, den R26 an zwei Grand-Prix-Wochenenden zu fahren, ist ein wichtiger Meilenstein für Slater und das Audi Driver Development Programm.

Der junge Brite kommt von einer starken Rookie-F3-Saison, in der er mit Trident Motorsport den zweiten Platz in der Meisterschaft belegte. Mit acht Podestplätzen an acht aufeinanderfolgenden Wochenenden, drei Pole-Positions und einem Sieg im Hauptrennen blieb Slater bis zum Meisterschaftsfinale im September in Madrid im Titelkampf. Slater wird 2027 mit Invicta Racing in die Formel 2 aufsteigen, wobei die FP1-Sessions in Mexiko und Brasilien wertvolle Erfahrungen auf der Strecke zu seiner Entwicklung beitragen werden.

Slaters Auftritte werden auch das Engagement des Teams bekräftigen, junge Fahrer zu unterstützen und ihnen wertvolle Gelegenheiten zu bieten, Erfahrung in der Formel 1 zu sammeln, im Einklang mit den FIA-Vorschriften.

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Renndirektor Allan McNish: «Wir haben gesehen, wie Freddie in den letzten Jahren sowohl auf als auch abseits der Strecke grosse Fortschritte gemacht hat; es ist der richtige Zeitpunkt für Freddie, den nächsten Schritt zu machen.»

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«Diese Einsätze in Mexiko und Brasilien werden ihm wertvolle Erfahrungen eines Formel-1-Rennwochenendes geben und eine weitere Chance, seine Entwicklung fortzusetzen, bevor er in der nächsten Saison in die Formel 2 aufsteigt. Wir freuen uns darauf, ihn im R26 zu sehen und ihn durch diese beiden wichtigen FP1-Sitzungen zu unterstützen.»

Freddie Slater sagt: «Hinter dem Steuer eines Formel-1-Autos an einem Grand-Prix-Wochenende zu sitzen, ist ein grosser Moment für mich und etwas, wovon ich seit meiner Kindheit träume.»

«Ich habe dieses Jahr viel gelernt, und diese freien Trainings mit dem Audi Revolut F1 Team werden eine weitere Gelegenheit sein, um weiterhin Erfahrung auf der Strecke zu sammeln. Teil des Audi Driver Development Programms zu sein, hat mir bereits einige unglaubliche Möglichkeiten gegeben, und ich bin dankbar für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Ich freue mich wirklich darauf, auf die Strecke zu gehen: Mein Fokus wird darauf liegen, die bestmögliche Arbeit zu leisten, dem Team bei seinem Programm zu helfen und so viele Erkenntnisse wie möglich aus beiden Sitzungen zu gewinnen.»

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