Audi verschenkt Punkte: Wieder mieser Start von Hülkenberg und Bortoleto!

Nico Hülkenberg hat in Japan jenen Platz eingefahren, den kein Pilot haben will – Rang 11, der erste Fahrer im Ziel, der nicht mit WM-Punkten belohnt wird. Beim Fallen der Zielflagge fehlte dem 38-jährigen Deutschen nur eine lausige Sekunde auf Esteban Ocon im Rennwagen von Haas.

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Sky-GP-Experte Timo Glock bringt ein grundsätzliches Audi-Problem auf den Punkt: «Jedes Mal verlieren sie beim Start relativ viele Plätze. Im Rennen ist Nico von 19 bis auf Platz 11 vorgefahren – also das Potenzial im Auto ist offensichtlich da, um in die Top-Ten zu fahren.»

Audi-Teamchef Mattia Binotto gibt zu: «Wir haben auf der ersten Runde deutlich an Boden verloren, was letztlich die gute Arbeit vom Samstag zunichte gemacht hat.»

Der Brasilianer Gabriel Bortoleto ging von Startplatz 9 ins Rennen, Hülkenberg von P13. Aber nach Runde 1 war der Südamerikaner nur auf Rang 15 zu finden, Nico auf P19.

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Nico sagt: «Ich kenne die Details noch nicht, was da schiefgegangen ist, es war einfach ein schlechter Start. Ich habe sofort sechs Positionen verloren. Das beeinträchtigt natürlich den Rest deines Rennens, weil es im ganzen Verkehr schwierig ist, wieder nach vorne zu kommen. Mit diesen Autos, mit dem Overtake-Modus und dem Energie-Management, ist es knifflig, ein richtiges Manöver anzusetzen. Dann ist man ratz-fatz leichte Beute für die Gegner.“

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