Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Audi verschenkt Punkte: Wieder mieser Start von Hülkenberg und Bortoleto!

Audi muss dringend an den Starts arbeiten: Beim Grand Prix von Japan wurden Punkte verschenkt, weil Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto beim Start beide markant Ränge verloren haben.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg im Audi
Nico Hülkenberg im Audi
Foto: Audi
Nico Hülkenberg im Audi
© Audi

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nico Hülkenberg hat in Japan jenen Platz eingefahren, den kein Pilot haben will – Rang 11, der erste Fahrer im Ziel, der nicht mit WM-Punkten belohnt wird. Beim Fallen der Zielflagge fehlte dem 38-jährigen Deutschen nur eine lausige Sekunde auf Esteban Ocon im Rennwagen von Haas.

Werbung

Werbung

Sky-GP-Experte Timo Glock bringt ein grundsätzliches Audi-Problem auf den Punkt: «Jedes Mal verlieren sie beim Start relativ viele Plätze. Im Rennen ist Nico von 19 bis auf Platz 11 vorgefahren – also das Potenzial im Auto ist offensichtlich da, um in die Top-Ten zu fahren.»

Audi-Teamchef Mattia Binotto gibt zu: «Wir haben auf der ersten Runde deutlich an Boden verloren, was letztlich die gute Arbeit vom Samstag zunichte gemacht hat.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Brasilianer Gabriel Bortoleto ging von Startplatz 9 ins Rennen, Hülkenberg von P13. Aber nach Runde 1 war der Südamerikaner nur auf Rang 15 zu finden, Nico auf P19.

Werbung

Werbung

Nico sagt: «Ich kenne die Details noch nicht, was da schiefgegangen ist, es war einfach ein schlechter Start. Ich habe sofort sechs Positionen verloren. Das beeinträchtigt natürlich den Rest deines Rennens, weil es im ganzen Verkehr schwierig ist, wieder nach vorne zu kommen. Mit diesen Autos, mit dem Overtake-Modus und dem Energie-Management, ist es knifflig, ein richtiges Manöver anzusetzen. Dann ist man ratz-fatz leichte Beute für die Gegner.“

Hülkenberg glaubt an Besserung: «Wir wissen definitiv, was zu tun ist. Wir haben sehr viele Daten gesammelt und werden die Zeit vor dem kommenden Rennen in Miami so gut als möglich nutzen. Ich bin froh, konnte ich das ganze Rennen fahren, das ist für die kommenden Wochen wertvoll.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien