Australien-GP von Melbourne im TV: So launisch wird das Wetter

Diese Worte hörte ich zum ersten Mal in Schottland, aber den Einwohnern von Melbourne sind sie wohlbekannt: "Ihnen gefällt unser Wetter nicht? Warten Sie doch bitte eine Stunde, dann erhalten Sie ein anderes."

Einmal befand sich unsere Maschine im Sinkflug auf den Tullamarine Airport, und der Kapitän meldete sich zu Wort: "Meine Damen und Herren, wir landen in dreissig Minuten in Melbourne, schnallen Sie sich bitte wieder an. Die Lokalzeit beträgt 22.00 Uhr, die Aussentemperatur liegt bei 40 Grad." Alle Passagiere schauten sich verdutzt an. Hatte er wirklich gerade 40 Grad gesagt?

Später, als ich aus dem Flughafenterminal trat, wurde mir schlagartig klar, dass die Information des Kapitäns korrekt gewesen war: Als sich das Glasportal aufschob, war es, als hätte ich zuhause die Backofentür geöffnet – wusch, 40 Grad! Und das in dunkler Nacht.

Kaum 36 Stunden später brach ein kraftvolles Gewitter über Melbourne herein, und die Temperatur sackte auf unter 20 Grad zusammen.

Der GP-Tross freut sich jeweils auf den Saisonbeginn. Endlich wieder Formel 1! Und nach einem langen europäischen Winter sehnen sich die Menschen nach etwas spätsommerlicher Melbourne-Sonne. Aber es gab auch Jahre, da war es stürmisch, wir liegen immerhin unweit des Meeres, der Wind peitschte den Regen waagrecht daher, 12 Grad, brrrrr. Ich hatte genau einen Pulli dabei (Melbourne ist um diese Zeit eher T-Shirt-Gebiet), das kam ein Wochenende lang zum Einsatz.

In Melbourne müssen wir mit allem rechnen, und genau das kommt auch am nächsten Wochenende auf uns zu.

Viel Sonne am Donnerstag, dann aber am ersten Trainingstag Regen und viele Wolken, bewölkt, doch trocken, zum Qualifying, schön am Renntag, mit moderaten Temperaturen um 24 Grad. Aber das kann sich in Melbourne schnell ändern.

Wer die freien Trainings live mitverfolgen will, muss früh aufstehen, das erste Training am Freitag (14. März) beginnt schon um 2.30 Uhr morgens unserer Zeit!

Wie sich die Action im Albert-Park im Qualifying und Rennen entwickelt, verfolgen Sie am besten in unserem Live-Ticker. Wir werden Sie am Morgen des 7. März übers Abschlusstraining ab ungefähr 5.45 Uhr auf dem Laufenden halten, die Quali beginnt dann um 6.00 Uhr früh.

Beim Rennen geht unser Ticker nach 4.30 Uhr online, Rennstart ist, immer gemäss unserer Zeit, 5.00 Uhr früh am 8. März (15.00 Uhr in Melbourne).

Wir haben für Sie weiter unten auch wichtigsten Sendezeiten von Sky, ServusTV und SRF zusammengefasst.

Australien-GP im TV

Freitag, 6. März

02.15 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Erstes Training

02.15 ServusTV: Beginn Berichterstattung Erstes Training

02.30 Erstes Training

05.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Zweites Training

05.45 ServusTV: Beginn Berichterstattung Zweites Training

06.00 Zweites Training

07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Teamchefs

09.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

11.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

13.15 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

17.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

21.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

Samstag, 7. März

02.15 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

02.15 ServusTV: Beginn Berichterstattung Drittes Training

02.30 Drittes Training

05.30 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Qualifying

05.30 ServusTV: Beginn Berichterstattung Qualifying

05.55 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Qualifying

06.00 Qualifying

07.00 ServusTV: Analyse Qualifying

07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying

09.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

12.00 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

13.40 ServusTV: Qualifying Wiederholung

15.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

17.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying Wiederholung

19.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung