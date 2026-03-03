Australien-GP von Melbourne im TV: So launisch wird das Wetter
Endlich ist hat das Warten ein Ende für die GP-Fans: Am 8. März beginnt auf dem Albert Park Circuit von Melbourne die Formel-1-WM. Wir sagen, was vom launischen Wetter zu erwarten ist.
Diese Worte hörte ich zum ersten Mal in Schottland, aber den Einwohnern von Melbourne sind sie wohlbekannt: "Ihnen gefällt unser Wetter nicht? Warten Sie doch bitte eine Stunde, dann erhalten Sie ein anderes."
Einmal befand sich unsere Maschine im Sinkflug auf den Tullamarine Airport, und der Kapitän meldete sich zu Wort: "Meine Damen und Herren, wir landen in dreissig Minuten in Melbourne, schnallen Sie sich bitte wieder an. Die Lokalzeit beträgt 22.00 Uhr, die Aussentemperatur liegt bei 40 Grad." Alle Passagiere schauten sich verdutzt an. Hatte er wirklich gerade 40 Grad gesagt?
Später, als ich aus dem Flughafenterminal trat, wurde mir schlagartig klar, dass die Information des Kapitäns korrekt gewesen war: Als sich das Glasportal aufschob, war es, als hätte ich zuhause die Backofentür geöffnet – wusch, 40 Grad! Und das in dunkler Nacht.
Kaum 36 Stunden später brach ein kraftvolles Gewitter über Melbourne herein, und die Temperatur sackte auf unter 20 Grad zusammen.
Der GP-Tross freut sich jeweils auf den Saisonbeginn. Endlich wieder Formel 1! Und nach einem langen europäischen Winter sehnen sich die Menschen nach etwas spätsommerlicher Melbourne-Sonne. Aber es gab auch Jahre, da war es stürmisch, wir liegen immerhin unweit des Meeres, der Wind peitschte den Regen waagrecht daher, 12 Grad, brrrrr. Ich hatte genau einen Pulli dabei (Melbourne ist um diese Zeit eher T-Shirt-Gebiet), das kam ein Wochenende lang zum Einsatz.
In Melbourne müssen wir mit allem rechnen, und genau das kommt auch am nächsten Wochenende auf uns zu.
Viel Sonne am Donnerstag, dann aber am ersten Trainingstag Regen und viele Wolken, bewölkt, doch trocken, zum Qualifying, schön am Renntag, mit moderaten Temperaturen um 24 Grad. Aber das kann sich in Melbourne schnell ändern.
Wer die freien Trainings live mitverfolgen will, muss früh aufstehen, das erste Training am Freitag (14. März) beginnt schon um 2.30 Uhr morgens unserer Zeit!
Wie sich die Action im Albert-Park im Qualifying und Rennen entwickelt, verfolgen Sie am besten in unserem Live-Ticker. Wir werden Sie am Morgen des 7. März übers Abschlusstraining ab ungefähr 5.45 Uhr auf dem Laufenden halten, die Quali beginnt dann um 6.00 Uhr früh.
Beim Rennen geht unser Ticker nach 4.30 Uhr online, Rennstart ist, immer gemäss unserer Zeit, 5.00 Uhr früh am 8. März (15.00 Uhr in Melbourne).
Wir haben für Sie weiter unten auch wichtigsten Sendezeiten von Sky, ServusTV und SRF zusammengefasst.
Australien-GP im TV
Freitag, 6. März
02.15 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Erstes Training
02.15 ServusTV: Beginn Berichterstattung Erstes Training
02.30 Erstes Training
05.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Zweites Training
05.45 ServusTV: Beginn Berichterstattung Zweites Training
06.00 Zweites Training
07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Teamchefs
09.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung
11.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung
13.15 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung
17.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung
21.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung
Samstag, 7. März
02.15 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Drittes Training
02.15 ServusTV: Beginn Berichterstattung Drittes Training
02.30 Drittes Training
05.30 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Qualifying
05.30 ServusTV: Beginn Berichterstattung Qualifying
05.55 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Qualifying
06.00 Qualifying
07.00 ServusTV: Analyse Qualifying
07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying
09.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung
12.00 Sky Sports F1: Qualifying kompakt
13.40 ServusTV: Qualifying Wiederholung
15.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung
17.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying Wiederholung
19.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung
Sonntag, 8. März
03.30 ServusTV: Vorberichte zum Rennen
03.30 Sky Sports F1: Vorberichte zum Rennen
04.40 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Rennen
04.55 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Rennen
04.55 ServusTV: Beginn Berichterstattung Rennen
05.00 Grosser Preis von Australien
06.40 ServusTV: Analysen und Interviews
06.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews
07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Rennen
08.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook
09.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung
11.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook
11.30 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung
12.55 ServusTV: Rennen Wiederholung
14.30 Sky Sports F1: Vorberichte Rennen Wiederholung
15.55 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung
17.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews Wiederholung
18.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Wiederholung
19.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook
20.15 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung
