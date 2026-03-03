Weiter zum Inhalt
Australien-GP von Melbourne im TV: So launisch wird das Wetter

Endlich ist hat das Warten ein Ende für die GP-Fans: Am 8. März beginnt auf dem Albert Park Circuit von Melbourne die Formel-1-WM. Wir sagen, was vom launischen Wetter zu erwarten ist.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Unvergleichliches Melbourne
Unvergleichliches Melbourne
Foto: XPB
Unvergleichliches Melbourne
© XPB

Diese Worte hörte ich zum ersten Mal in Schottland, aber den Einwohnern von Melbourne sind sie wohlbekannt: "Ihnen gefällt unser Wetter nicht? Warten Sie doch bitte eine Stunde, dann erhalten Sie ein anderes."

Einmal befand sich unsere Maschine im Sinkflug auf den Tullamarine Airport, und der Kapitän meldete sich zu Wort: "Meine Damen und Herren, wir landen in dreissig Minuten in Melbourne, schnallen Sie sich bitte wieder an. Die Lokalzeit beträgt 22.00 Uhr, die Aussentemperatur liegt bei 40 Grad." Alle Passagiere schauten sich verdutzt an. Hatte er wirklich gerade 40 Grad gesagt?

Später, als ich aus dem Flughafenterminal trat, wurde mir schlagartig klar, dass die Information des Kapitäns korrekt gewesen war: Als sich das Glasportal aufschob, war es, als hätte ich zuhause die Backofentür geöffnet – wusch, 40 Grad! Und das in dunkler Nacht.

Kaum 36 Stunden später brach ein kraftvolles Gewitter über Melbourne herein, und die Temperatur sackte auf unter 20 Grad zusammen.

Der GP-Tross freut sich jeweils auf den Saisonbeginn. Endlich wieder Formel 1! Und nach einem langen europäischen Winter sehnen sich die Menschen nach etwas spätsommerlicher Melbourne-Sonne. Aber es gab auch Jahre, da war es stürmisch, wir liegen immerhin unweit des Meeres, der Wind peitschte den Regen waagrecht daher, 12 Grad, brrrrr. Ich hatte genau einen Pulli dabei (Melbourne ist um diese Zeit eher T-Shirt-Gebiet), das kam ein Wochenende lang zum Einsatz.

In Melbourne müssen wir mit allem rechnen, und genau das kommt auch am nächsten Wochenende auf uns zu.

Viel Sonne am Donnerstag, dann aber am ersten Trainingstag Regen und viele Wolken, bewölkt, doch trocken, zum Qualifying, schön am Renntag, mit moderaten Temperaturen um 24 Grad. Aber das kann sich in Melbourne schnell ändern.

Wer die freien Trainings live mitverfolgen will, muss früh aufstehen, das erste Training am Freitag (14. März) beginnt schon um 2.30 Uhr morgens unserer Zeit!

Wie sich die Action im Albert-Park im Qualifying und Rennen entwickelt, verfolgen Sie am besten in unserem Live-Ticker. Wir werden Sie am Morgen des 7. März übers Abschlusstraining ab ungefähr 5.45 Uhr auf dem Laufenden halten, die Quali beginnt dann um 6.00 Uhr früh.

Beim Rennen geht unser Ticker nach 4.30 Uhr online, Rennstart ist, immer gemäss unserer Zeit, 5.00 Uhr früh am 8. März (15.00 Uhr in Melbourne).

Wir haben für Sie weiter unten auch wichtigsten Sendezeiten von Sky, ServusTV und SRF zusammengefasst.

Australien-GP im TV

  • Freitag, 6. März

  • 02.15 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Erstes Training

  • 02.15 ServusTV: Beginn Berichterstattung Erstes Training

  • 02.30 Erstes Training

  • 05.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Zweites Training

  • 05.45 ServusTV: Beginn Berichterstattung Zweites Training

  • 06.00 Zweites Training

  • 07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Teamchefs

  • 09.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

  • 11.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

  • 13.15 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

  • 17.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

  • 21.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

  • Samstag, 7. März

  • 02.15 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

  • 02.15 ServusTV: Beginn Berichterstattung Drittes Training

  • 02.30 Drittes Training

  • 05.30 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 05.30 ServusTV: Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 05.55 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 06.00 Qualifying

  • 07.00 ServusTV: Analyse Qualifying

  • 07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying

  • 09.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

  • 12.00 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

  • 13.40 ServusTV: Qualifying Wiederholung

  • 15.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

  • 17.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying Wiederholung

  • 19.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

  • Sonntag, 8. März

  • 03.30 ServusTV: Vorberichte zum Rennen

  • 03.30 Sky Sports F1: Vorberichte zum Rennen

  • 04.40 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Rennen

  • 04.55 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Rennen

  • 04.55 ServusTV: Beginn Berichterstattung Rennen

  • 05.00 Grosser Preis von Australien

  • 06.40 ServusTV: Analysen und Interviews

  • 06.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews

  • 07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Rennen

  • 08.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

  • 09.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

  • 11.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

  • 11.30 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

  • 12.55 ServusTV: Rennen Wiederholung

  • 14.30 Sky Sports F1: Vorberichte Rennen Wiederholung

  • 15.55 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

  • 17.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews Wiederholung

  • 18.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Wiederholung

  • 19.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

  • 20.15 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

