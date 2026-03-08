Weiter zum Inhalt
Australien-Sieger George Russell rügt Norris: «Dann würde er anders reden»

Die Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und Lando Norris haben die neue Rennwagen-Generation kritisiert. Dafür hat Australien-Sieger George Russell kein Verständnis. «Wir sind doch alles Egoisten.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris und George Russell
Lando Norris und George Russell
Foto: XPB
Lando Norris und George Russell
© XPB

Die beiden Formel-1-Champions Lando Norris und Max Verstappen haben nach dem WM-Auftakt 2026 ihre Meinung nicht geändert: Sie mögen diese neue Rennwagen-Generation nicht, in welcher Batterie-Management wichtiger zu sein scheint als fahrerisches Können.

Nach seiner starken Vorstellung in Melbourne ist Sieger George Russell zu den knallharten Worten von Norris befragt worden und ob er seinen Landsmann als schlechten Verlierer einstufe.

Russell: «Dann würde Norris anders reden»

Mercedes-Ass Russell sagt durch die Blume ja, wenn er darauf so antwortet: «Nun, wenn er das Rennen gewonnen hätte, dann würde er wohl anders reden.»

«Ich weiss noch, wie steif die vorhergehende Rennwagen-Generation war, wie die Autos immer wieder aufgesetzt haben. Wir alle hatten Rückenbeschwerden deswegen, die Fahrer jammerten. Von McLaren war zu hören, sie hätten dieses Problem nicht. Letztlich schaut jeder nur für sich selber, wir sind doch alles nur Egoisten.»

«Die Wahrheit ist: Im vergangenen Jahr hatten wir den gleichen Motor wie McLaren, aber sie haben einen besseren Job gemacht und sind Weltmeister geworden. Nun haben wir ebenfalls den gleichen Motor, wie übrigens auch Williams und Alpine, und wir haben dieses Mal ganz offensichtlich den besseren Job gemacht. So geht das nun mal in der Formel 1.»

«Ich weiss noch, wie Mercedes die Formel 1 dominiert hat, und alle stöhnten, wie fade die Königsklasse sei. Nun hatten wir heute ein sehr unterhaltsames Rennen, aber viele Fahrer sind unglücklich. Du kannst eben nicht alles haben. Einige Piloten sollten dem neuen Reglement etwas mehr Zeit geben und mal einige Läufe abwarten.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

58

1:23:06,801

1:22,670

25

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

58

+2,974

1:22,417

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

58

+15,519

1:22,579

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

58

+16,144

1:22,423

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

58

+51,741

1:22,358

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

58

+54,617

1:22,091

8

07

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

57

+1 Runde

1:24,020

6

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

57

+1 Runde

1:24,182

4

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

57

+1 Runde

1:23,257

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

57

+1 Runde

1:24,486

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

