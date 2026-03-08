Australien-Sieger George Russell rügt Norris: «Dann würde er anders reden»
Die Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und Lando Norris haben die neue Rennwagen-Generation kritisiert. Dafür hat Australien-Sieger George Russell kein Verständnis. «Wir sind doch alles Egoisten.»
Die beiden Formel-1-Champions Lando Norris und Max Verstappen haben nach dem WM-Auftakt 2026 ihre Meinung nicht geändert: Sie mögen diese neue Rennwagen-Generation nicht, in welcher Batterie-Management wichtiger zu sein scheint als fahrerisches Können.
Nach seiner starken Vorstellung in Melbourne ist Sieger George Russell zu den knallharten Worten von Norris befragt worden und ob er seinen Landsmann als schlechten Verlierer einstufe.
Russell: «Dann würde Norris anders reden»
Mercedes-Ass Russell sagt durch die Blume ja, wenn er darauf so antwortet: «Nun, wenn er das Rennen gewonnen hätte, dann würde er wohl anders reden.»
«Ich weiss noch, wie steif die vorhergehende Rennwagen-Generation war, wie die Autos immer wieder aufgesetzt haben. Wir alle hatten Rückenbeschwerden deswegen, die Fahrer jammerten. Von McLaren war zu hören, sie hätten dieses Problem nicht. Letztlich schaut jeder nur für sich selber, wir sind doch alles nur Egoisten.»
«Die Wahrheit ist: Im vergangenen Jahr hatten wir den gleichen Motor wie McLaren, aber sie haben einen besseren Job gemacht und sind Weltmeister geworden. Nun haben wir ebenfalls den gleichen Motor, wie übrigens auch Williams und Alpine, und wir haben dieses Mal ganz offensichtlich den besseren Job gemacht. So geht das nun mal in der Formel 1.»
«Ich weiss noch, wie Mercedes die Formel 1 dominiert hat, und alle stöhnten, wie fade die Königsklasse sei. Nun hatten wir heute ein sehr unterhaltsames Rennen, aber viele Fahrer sind unglücklich. Du kannst eben nicht alles haben. Einige Piloten sollten dem neuen Reglement etwas mehr Zeit geben und mal einige Läufe abwarten.»
