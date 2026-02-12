Autounfall von Kimi Antonelli: So reagierte Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Es geschah an einem Samstagabend unweit von San Marino. Der 19 Jahre junge Formel-1-Pilot Kimi Antonelli war in einem 612 PS starken Mercedes-AMG GT63 Pro 4Matic+ unterwegs, als er unweit seines Wohnsitzes die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Leitplanken krachte.

Der Teenager, der die Schlüssel für seinen AMG nur wenige Tage zuvor erhalten hatte, blieb zum Glück unversehrt. Sein Auto, das zur Motorsport Collectors Edition gehört und damit eines von nur 200 Exemplaren war, wurde allerdings stark beschädigt. Er habe die Polizei selbst gerufen, teilte das Team weiter mit.

Im Fahrerlager von Bahrain reagierte Teamchef Toto Wolff auf den Crash des jungen Italieners. Er erklärte bei den Kollegen von «Sky»: «Ich glaube, dass es ihm peinlicher als allen anderen ist. Ich habe ihn gleich gefragt, ob er sich wehgetan hat oder jemand anderes verletzt wurde, das war aber nicht der Fall.»

Und der Wiener fügte seufzend an: «Schade um das tolle Auto.» Gleichzeitig relativierte er aber auch: «Es ist der beste AMG, aber letztlich ist es nur ein Auto.»

