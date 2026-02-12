Weiter zum Inhalt
Autounfall von Kimi Antonelli: So reagierte Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Mercedes-Talent Kimi Antonelli hat vor der Reise zu den Testfahrten in Bahrain in einem brandneuen Mercedes-AMG einen Unfall gebaut. Teamchef Toto Wolff hat am Rande des Wüstenkurses darauf reagiert.

Otto Zuber

Von

Formel 1

Mercedes-Teamchef Toto Wolff im Gespräch mit Kimi Antonelli
Mercedes-Teamchef Toto Wolff im Gespräch mit Kimi Antonelli
Foto: Charniaux / XPB Images
Mercedes-Teamchef Toto Wolff im Gespräch mit Kimi Antonelli
© Charniaux / XPB Images

Es geschah an einem Samstagabend unweit von San Marino. Der 19 Jahre junge Formel-1-Pilot Kimi Antonelli war in einem 612 PS starken Mercedes-AMG GT63 Pro 4Matic+ unterwegs, als er unweit seines Wohnsitzes die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Leitplanken krachte.

Der Teenager, der die Schlüssel für seinen AMG nur wenige Tage zuvor erhalten hatte, blieb zum Glück unversehrt. Sein Auto, das zur Motorsport Collectors Edition gehört und damit eines von nur 200 Exemplaren war, wurde allerdings stark beschädigt. Er habe die Polizei selbst gerufen, teilte das Team weiter mit.

Im Fahrerlager von Bahrain reagierte Teamchef Toto Wolff auf den Crash des jungen Italieners. Er erklärte bei den Kollegen von «Sky»: «Ich glaube, dass es ihm peinlicher als allen anderen ist. Ich habe ihn gleich gefragt, ob er sich wehgetan hat oder jemand anderes verletzt wurde, das war aber nicht der Fall.»

Und der Wiener fügte seufzend an: «Schade um das tolle Auto.» Gleichzeitig relativierte er aber auch: «Es ist der beste AMG, aber letztlich ist es nur ein Auto.»

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05.–07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

