Bahrain: Ferrari 1., Antonelli/Mercedes out, Fiasko für Aston Martin-Honda

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26, 1:33,689 (80 Runden) Kimi Antonelli (I), Mercedes W17, 1:33,916 (49) Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL40-Mercedes, 1:34,352 (66) Esteban Ocon (F), Haas VF-26-Ferrari, 1:34,494 (82) Isack Hadjar (F), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford, 1:34,511 (59) Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes, 1:34,846 (57) Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:35,238 (77) Carlos Sainz (S), Williams FW48-Mercedes, 1:35,252 (66) Nico Hülkenberg (D), Audi R26, 1:36,019 (64) Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari, 1:40,842 (61) Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR26-Honda, ohne Zeit (2) Ergebnisse Aktueller Stand