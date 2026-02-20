Weiter zum Inhalt
Bahrain: Ferrari 1., Antonelli/Mercedes out, Fiasko für Aston Martin-Honda
Letzter Testtag Bahrain International Circuit: Leclerc (Ferrari) hält Bestzeit, vor Antonelli (Mercedes) und Piastri (McLaren). Aston Martin blamiert sich bis auf die Knochen, keine Honda-Ersatzteile!
Formel 1
Charles Leclerc im FerrariCharles Leclerc im FerrariFoto: XPB
Charles Leclerc im Ferrari© XPB
Die Top-Teams haben am letzten F1-Wintertesttag in Bahrain erneut die Nase vorn: Zum Mittag des 20. Februar führt Ferrari-Ass Charles Leclerc vor Kimi Antonelli im Mercedes und Oscar Piastri im McLaren. Bislang eine rote Flagge – wegen Mercedes-Teenager Antonelli. Mercedes beschloss, die Antriebseinheit zu wechseln, damit vorzeitig Testschluss für Kimi.
Kimi Antonelli im MercedesKimi Antonelli im MercedesFoto: XPB
Kimi Antonelli im Mercedes© XPB
Das Timing für den WM-Siebten von 2025 ist unglücklich: Denn dies ist der letzte Testmorgen von Kimi vor dem WM-Start.
Fiasko bei Aston Martin Die bemerkenswerteste Meldung dieses Morgens: Aston Martin muss zugeben, dass sie nur noch kurz auf der Bahn zu sehen sein werden, wegen Mangels an Ersatzteilen.
Die Grünen teilten mit: «Bei unserem letzten Lauf mit Fernando Alonso am 19. Februar trat ein Problem mit der Batterie auf, was sich leider auf unseren Testplan auswirkt.»
«Seitdem führen wir Simulationen auf dem Prüfstand in Sakura/Japan durch. Aus diesem Grund und aufgrund eines Mangels an Teilen für die Antriebseinheit haben wir den Fahrplan des 20. Februar erheblich eingeschränkt – es sind nur kurze Einsätze vorgesehen.»
In der Praxis wird das so aussehen: Wenige Runden, dann eine halbe Stunde Pause zum Datenstudium.
So sieht das die meiste Zeit aus bei Aston MartinSo sieht das die meiste Zeit aus bei Aston MartinFoto: XPB
So sieht das die meiste Zeit aus bei Aston Martin© XPB
Damit ist auch klar: Aston Martin-Honda wird ohne GP-Simulation zum Saisonstart nach Melbourne (Australien) reisen – was für ein Fiasko! Das andere Formel-1-Sorgenkind: Cadillac. Der Mexikaner Sergio Pérez verlor wieder viel Testzeit, Grund unbekannt. Nanu! Esteban Ocon (Haas) mit Regenreifen … Zwischendurch wunderten sich die Beobachter: Was zum Geier macht Hass-Fahrer Esteban Ocon mit Intermediate-Reifen auf der Bahn? Wo wir doch 26 Grad haben und die Bahn 45 Grad heiss ist. Antwort: Haas wollte einen Versuch mit einem Modus der aktiven Aerodynamik durchführen, wenn nur der Frontflügel runterklappt, der Heckflügel aber nicht. Und das ist fürs Fahren auf nasser Bahn vorgesehen. Ocon erfreute die Zuschauer mit fantastischen Querstehern, der französische GP-Sieger zog lange Gummistrich auf die Bahn beim Beschleunigen.
Bahrain, letzter Testtag, Stand nach 4 Stunden
  1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26, 1:33,689 (80 Runden)
  2. Kimi Antonelli (I), Mercedes W17, 1:33,916 (49)
  3. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL40-Mercedes, 1:34,352 (66)
  4. Esteban Ocon (F), Haas VF-26-Ferrari, 1:34,494 (82)
  5. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford, 1:34,511 (59)
  6. Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes, 1:34,846 (57)
  7. Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:35,238 (77)
  8. Carlos Sainz (S), Williams FW48-Mercedes, 1:35,252 (66)
  9. Nico Hülkenberg (D), Audi R26, 1:36,019 (64)
  10. Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari, 1:40,842 (61)
  11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR26-Honda, ohne Zeit (2)
