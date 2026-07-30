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Bahrain-GP in Malaysia: 10 Fahrer kennen den Sepang International Circuit

Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Massnahmen: Der Grand Prix von Bahrain 2026 findet auf dem Sepang International Circuit von Malaysia statt, am 4. Oktober. 10 GP-Asse kennen den SIC.

Formel 1

Fernando Alonso mit seinem Renault in Malaysia 2005
Fernando Alonso mit seinem Renault in Malaysia 2005
Foto: XPB
Fernando Alonso mit seinem Renault in Malaysia 2005
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Wegen des unberechenbaren Verlaufs des Nahost-Konflikts war die Formel 1 zum Handeln gezwungen, um 2026 noch einen Bahrain-GP auf die Beine zu stellen – und geht damit einen verblüffenden Weg. Das Rennen wird auf dem malaysischen Sepang International Circuit ausgetragen!

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Der SIC war 19 Mal Formel-1-Gastgeber, von 1999 bis 2017. Dann konnten sich die Veranstalter die Antrittsgebühr der Formel 1 nicht mehr leisten. Das ist 2026 kein Problem: Die Zeche bezahlen die Bahraini.

Obschon der vorderhand letzte WM-Lauf auf dem SIC also bereits neun Jahre zurückliegt, haben wir im Startfeld 10 von 22 Fahrern, welche auf der malaysischen Bahn im GP-Einsatz gewesen sind.

Im Artikel erwähnt

Fernando Alonso – 15 Malaysia-GP (2001 bis 2017), bestes Ergebnis: Sieger 2005 mit Renault, 2007 mit McLaren und 2012 mit Ferrari

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Lewis Hamilton – 11 Malaysia-GP (2007 bis 2017), bestes Ergebnis: Sieger 2014 mit Mercedes

Nico Hülkenberg – 7 Malaysia-GP (2010 bis 2017), bestes Ergebnis: Rang 5 2014 mit Force India

Sergio Pérez – 6 Malaysia-GP (2011 bis 2017), bestes Ergebnis: 2. 2012 mit Sauber

Valtteri Bottas – 5 Malaysia-GP (2013 bis 2017), bestes Ergebnis: Fünfter 2015/2016/2017 mit Williams und mit Mercedes

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Max Verstappen – 3 Malaysia-GP (2015 bis 2017), bestes Ergebnis: Sieger 2017 mit Red Bull Racing

Carlos Sainz – 3 Malaysia-GP (2015 bis 2017), bestes Ergebnis: Rang 8 2015 mit Toro Rosso

Esteban Ocon – 2 Malaysia-GP (2016/2017), bestes Ergebnis: Rang 10 2017 mit Force India

Lance Stroll – 1 Malaysia-GP (2017), bestes Ergebnis: Rang 8 mit Williams

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Pierre Gasly – 1 Malaysia-GP (2017), bestes Ergebnis: Rang 14 mit Toro Rosso

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