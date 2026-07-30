Bahrain-GP in Malaysia: 10 Fahrer kennen den Sepang International Circuit
Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Massnahmen: Der Grand Prix von Bahrain 2026 findet auf dem Sepang International Circuit von Malaysia statt, am 4. Oktober. 10 GP-Asse kennen den SIC.
Wegen des unberechenbaren Verlaufs des Nahost-Konflikts war die Formel 1 zum Handeln gezwungen, um 2026 noch einen Bahrain-GP auf die Beine zu stellen – und geht damit einen verblüffenden Weg. Das Rennen wird auf dem malaysischen Sepang International Circuit ausgetragen!
Der SIC war 19 Mal Formel-1-Gastgeber, von 1999 bis 2017. Dann konnten sich die Veranstalter die Antrittsgebühr der Formel 1 nicht mehr leisten. Das ist 2026 kein Problem: Die Zeche bezahlen die Bahraini.
Obschon der vorderhand letzte WM-Lauf auf dem SIC also bereits neun Jahre zurückliegt, haben wir im Startfeld 10 von 22 Fahrern, welche auf der malaysischen Bahn im GP-Einsatz gewesen sind.
Fernando Alonso – 15 Malaysia-GP (2001 bis 2017), bestes Ergebnis: Sieger 2005 mit Renault, 2007 mit McLaren und 2012 mit Ferrari
Lewis Hamilton – 11 Malaysia-GP (2007 bis 2017), bestes Ergebnis: Sieger 2014 mit Mercedes
Nico Hülkenberg – 7 Malaysia-GP (2010 bis 2017), bestes Ergebnis: Rang 5 2014 mit Force India
Sergio Pérez – 6 Malaysia-GP (2011 bis 2017), bestes Ergebnis: 2. 2012 mit Sauber
Valtteri Bottas – 5 Malaysia-GP (2013 bis 2017), bestes Ergebnis: Fünfter 2015/2016/2017 mit Williams und mit Mercedes
Max Verstappen – 3 Malaysia-GP (2015 bis 2017), bestes Ergebnis: Sieger 2017 mit Red Bull Racing
Carlos Sainz – 3 Malaysia-GP (2015 bis 2017), bestes Ergebnis: Rang 8 2015 mit Toro Rosso
Esteban Ocon – 2 Malaysia-GP (2016/2017), bestes Ergebnis: Rang 10 2017 mit Force India
Lance Stroll – 1 Malaysia-GP (2017), bestes Ergebnis: Rang 8 mit Williams
Pierre Gasly – 1 Malaysia-GP (2017), bestes Ergebnis: Rang 14 mit Toro Rosso
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach