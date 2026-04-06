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Bahrain-GP und Saudi-Arabien-GP geplatzt: Was machen die Teams vor Miami?

Wegen des Konflikts im Nahen Osten sind die beiden WM-Läufe von Bahrain und Saudi-Arabien geplatzt. Die Formel 1 befindet sich bis Anfang Mai in einer Zwangspause. Was machen die Teams derzeit?

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Beim Grossen Preis von Miami
Beim Grossen Preis von Miami
Foto: XPB
Beim Grossen Preis von Miami
© XPB

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Die Menschen haben die Osterfeiertage genossen, nun würde sich der Formel-1-Tross eigentlich Richtung Bahrain in Bewegung setzten. Aber dieser Grand Prix ist genauso geplatzt wie der darauffolgende WM-Lauf in Jeddah (Saudi-Arabien) – wegen des Nahost-Konflikts.

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So mancher Formel-1-Fans fragt sich: Was machen die GP-Rennställe eigentlich jetzt, wo nicht gefahren werden kann?

Zunächst mal: Gefahren wird trotzdem. Pirelli beispielsweise hat Reifentests angekündigt (9./10. April), mit Ferrari in Fiorano, mit Mercedes und McLaren auf dem Nürburgring (14./15. April).

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McLaren-Teamchef Andrea Stella sagt zu diesen rennfreien Wochen gegenüber Sky: «Wir haben zwar aus den falschen Gründen etwas Zeit, aber trotzdem, weil wir zuvor ein so intensives Programm hatten, das zeitlich ziemlich gedrängt war, kommt diese Pause eigentlich willkommen.“

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McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Pause ist willkommen»

«Besonders wichtig ist, dass das Team dadurch etwas Luft zum Atmen bekommt, denn der vergangene Winter war einer der intensivsten meiner Formel-1-Karriere, weil wir neben der laufenden Saison und dem Kampf um die WM auch das Auto für die neue Rennwagen-Generation bauen mussten. Sobald wir dann an die Strecke gegangen sind, war das Wintertestprogramm selbst sehr intensiv und extrem arbeitsreich.»

In Sachen Entwicklung werden die Rennställe nun in Miami an die Autos bringen, was schon für die Wüste von Sakhir und den Strassenkurs von Jeddah geplant war, ergänzt von jenen Teilen, die für Florida vorgesehen waren. Die rennfreie Zeit bedeutet, dass die GP-Teams mehr Zeit haben, diese Evo-Pakete zu optimieren.

Die Rennställe haben zudem mehr Zeit, Daten von den ersten drei GP-Wochenenden in Australien, China und Japan zu wälzen und daraus die (hoffentlich) richtigen Schlüsse zu ziehen.

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Kimi Antonelli

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Kimi Antonelli

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12

53

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1:32,432

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Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

81

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+13,722

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

16

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+15,270

1:32,634

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

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+32,677

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Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

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Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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