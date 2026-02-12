Bahrain, Tag 2: Leclerc (Ferrari) vor Norris (McLaren), Rot wegen Cadillac

Bahrain-Test 12. Februar, Tag 2 01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26, 1:34,273 (139 Runden) 02. Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes, 1:34,784 (149) 03. Oliver Bearman (GB), Haas VF-26-Ferrari, 1:35,394 (130) 04. George Russell (GB), Mercedes W17, 1:35,466 (54) 05. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford, 1:36,561 (87) 06. Gabriel Bortoleto (BR), Audi R26, 1:36,670 (67) 07. Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes, 1:36,723 (97) 08. Valtteri Bottas (FIN), Cadillac-Ferrari, 1:36,824 (67) 09. Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes, 1:37,229 (62) 19. Nico Hülkenberg (D), Audi R26, 1:37,266 (47) 11. Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:37,470 (83) 12. Carlos Sainz (S), Williams FW48-Mercedes, 1:37,769 (69) 13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:38,017 (50) 15. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR26-Honda, 1:38,248 (98) 15. Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari, 1:38,653 (42) 16. Kimi Antonelli (I), Mercedes W17, ohne Zeit (3)