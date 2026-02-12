Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Bahrain, Tag 2: Leclerc (Ferrari) vor Norris (McLaren), Rot wegen Cadillac
Zweiter Testtag auf dem Bahrain International Circuit: Die Tifosi bejubeln die Bestzeit von Leclerc im Ferrari, dahinter folgt Champion Norris im McLaren. Mercedes und Red Bull-Ford mit Problemen.
Formel 1
Charles Leclerc im FerrariCharles Leclerc im FerrariFoto: XPB
Charles Leclerc im Ferrari© XPB
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Normalerweise sind es die Top-Teams, die den Ton angeben, besonders wenn sie bei der Einführung eines neuen Reglements ihre ganze Erfahrung und atemberaubende Ressourcen in die Waagschale legen können. Aber auch die besten Rennställe sind nicht vor Problemen sicher, das hat der zweite Testtag auf dem Bahrain International Circuit bewiesen.
Werbung
Werbung
Nach einem fabelhaften Tag von Max Verstappen am 11. Februar (136 Runden gedreht), verlor Red Bull Racing den ganzen Morgen des 12. Februar wegen eines Hydrauliklecks am Fahrzeug von Isack Hadjar – also kein Problem mit der Antriebseinheit von Red Bull Powertrains-Ford).
Isack Hadjar im Red Bull Racing-FordIsack Hadjar im Red Bull Racing-FordFoto: XPB
Isack Hadjar im Red Bull Racing-Ford© XPB
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Der Pariser fuhr diesem Rückstand am Nachmittag hinterher, immerhin schaffte der WM-Zwölfte von 2025 noch xx Runden. Aber das Beispiel zeigt: Die neuen Autos sind noch lange nicht kugelsicher.
Werbung
Werbung
Auch Mercedes ist nicht kugelsicher Nächstes Beispiel: Mercedes. Sie hatten beim ersten Test in Spanien in Sachen Kilometer die Konkurrenz in Grund und Boden gefahren, heute jedoch ergaben sich Probleme mit der Antriebseinheit, daher nur drei Runden für den 19-jährigen Kimi Antonelli. Am Nachmittag ging Russell mit Verspätung auf die Bahn, nach zwei Stunden hatte er lediglich 17 Runden hinbekommen.
Sergio Pérez im CadillacSergio Pérez im CadillacFoto: XPB
Sergio Pérez im Cadillac© XPB
Drittes Beispiel: Cadillac. Weil das neue Auto von Sergio Pérez am Morgen nach nur einer halben Runde ausrollte, musste der Testbetrieb mit der roten Flagge unterbrochen werden. 40 Minuten nach der roten Flagge konnte der Mexikaner wieder fahren, offenbar ein defekter Sensor am Cadillac. Charles Leclerc nährt die Hoffnung der Ferrari-Fans: 1:34,273 min, also vier Zehntelsekunden schneller als Lando Norris am Tag vorher, allerdings – der Monegasse auf den weicheren C3-Reifen von Pirelli, Norris hingegen konzentriert sich ganz auf die Arbeit mit der härteren C2-Mischung, auch am 12. Februar.
Werbung
Werbung
Wie hatte McLaren-Chefdesigner Rob Marshall gesagt? «Wir wollen unsere Hausaufgaben in Sachen Grundlagenarbeit so gründlich als möglich machen, Tempo-Bolzen kommt später.» Der fleissigste Fahrer am zweiten Tag: Formel-1-Weltmeister Lando Norris mit 149 Runden, damit näherte sich der Brite drei GP-Distanzen! Aston Martin: Honda-Motor überhitzt Aston Martin kommt langsam in Schwung, was die Anzahl Runden angeht, doch bei den Grünen sehen wir viele Sorgenfalten: Der Honda-Motor neigt zum Erhitzen, obschon das Auto mit gewaltigen Abluft-Kiemen ausgerüstet ist, grösser als an jedem anderen der neuen Formel-1-Autos.
Gewaltige Entlüftungs-Kiemen am Aston MartinGewaltige Entlüftungs-Kiemen am Aston MartinFoto: XPB
Gewaltige Entlüftungs-Kiemen am Aston Martin© XPB
Werbung
Werbung
Aston Martin-Fahrer Lance Stroll stöhnt: «Gemessen an unseren Rivalen fehlen uns 400 Runden.» Die Grünen hatten ihre Auto erst zum zum Schluss des Spanien-Tests auf die Bahn bringen können. Zweite rote Flagge am Nachmittag: Trümmerteile auf der Bahn, am Cadillac von Valtteri Bottas hatte sich ein Stück Kohlefaser verabschiedet. Kurz darauf erneut Unterbrechung. Dieses Mal hatte es die Alpine von GP-Sieger Pierre Gasly erwischt, der Franzose blieb in der ersten Kurve stehen. Damit war vorzeitig Feierabend für die Blauen. In Sachen Laufleistung sind Ferrari und McLaren gut aufgestellt: Leclerc und Norris arbeiteten am Nachmittag bereits an einer Rennsimulation.
Werbung
Werbung
  • Bahrain-Test 12. Februar, Tag 2
  • 01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26, 1:34,273 (139 Runden)
  • 02. Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes, 1:34,784 (149)
  • 03. Oliver Bearman (GB), Haas VF-26-Ferrari, 1:35,394 (130)
  • 04. George Russell (GB), Mercedes W17, 1:35,466 (54)
  • 05. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford, 1:36,561 (87)
  • 06. Gabriel Bortoleto (BR), Audi R26, 1:36,670 (67)
  • 07. Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes, 1:36,723 (97)
  • 08. Valtteri Bottas (FIN), Cadillac-Ferrari, 1:36,824 (67)
  • 09. Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes, 1:37,229 (62)
  • 19. Nico Hülkenberg (D), Audi R26, 1:37,266 (47)
  • 11. Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:37,470 (83)
  • 12. Carlos Sainz (S), Williams FW48-Mercedes, 1:37,769 (69)
  • 13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:38,017 (50)
  • 15. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR26-Honda, 1:38,248 (98)
  • 15. Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari, 1:38,653 (42)
  • 16. Kimi Antonelli (I), Mercedes W17, ohne Zeit (3)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05.–07.12.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Catalunya Pre Season Test
    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen
    Live
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05.–07.12.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Catalunya Pre Season Test
    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen
    Live
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  5. Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM