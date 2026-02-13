Bahrain-Test: Russell vor Hamilton und Verstappen, rote Flagge wegen Bottas

In der letzten Vormittagssession der ersten Bahrain-Testwoche waren George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Oliver Bearman, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Carlos Sainz, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll und Valtteri Bottas auf der Bahn. Während Mercedes und Red Bull Racing tags zuvor lange Zwangspausen einlegen mussten, konnten Russell und Verstappen zum Start des dritten Testtages viele Runden drehen.

Ersterer schaffte 78 Umläufe und war mit 1:33,918 min der Schnellste, er rückte aber auch mit mehr Sprit an Bord aus. Er absolvierte eine ganze Rennsimulation auf den weichen, mittelharten und harten Reifen. Sein früherer Teamkollege Hamilton war der Zweitschnellste, dahinter belegte Verstappen den dritten Platz. Alle drei konnten viele Runden drehen, genauso wie Piastri, der im MCL40 mehr als 70 Runden schaffte. Er absolvierte mehrere Longruns, verzichtete aber darauf, eine ganze Rennsimulation abzuspulen.

Liam Lawson war am dritten Testtag bis zur Mittagspause der Fleissigste Foto: Moy / XPB Images Liam Lawson war am dritten Testtag bis zur Mittagspause der Fleissigste © Moy / XPB Images

Der Fleissigste war Racing Bulls-Rückkehrer Liam Lawson, der den Wüstenkurs mehr als 80 Mal umrundete. Einmal mehr machte auch das TGR-Haas-Team einen starken Eindruck. Bearman sammelte fleissig Erfahrungskilometer und wichtige Daten für den US-Rennstall.

Valtteri Bottas löste eine rote Flagge aus Foto: Bearne / XPB Images Valtteri Bottas löste eine rote Flagge aus © Bearne / XPB Images