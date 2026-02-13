Weiter zum Inhalt
Bahrain-Test: Russell vor Hamilton und Verstappen, rote Flagge wegen Bottas

Mercedes leistet nach dem verpatzten Vortag am letzten Bahrain-Testtag Wiedergutmachung: George Russell dreht viele Runden und ist der Schnellste. Auch Ferrari und Red Bull Racing sammeln viele Daten.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

George Russell blieb am dritten Bahrain-Testvormittag der Schnellste
George Russell blieb am dritten Bahrain-Testvormittag der Schnellste
Foto: Price / XPB Images
George Russell blieb am dritten Bahrain-Testvormittag der Schnellste
© Price / XPB Images

In der letzten Vormittagssession der ersten Bahrain-Testwoche waren George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Oliver Bearman, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Carlos Sainz, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll und Valtteri Bottas auf der Bahn. Während Mercedes und Red Bull Racing tags zuvor lange Zwangspausen einlegen mussten, konnten Russell und Verstappen zum Start des dritten Testtages viele Runden drehen.

Ersterer schaffte 78 Umläufe und war mit 1:33,918 min der Schnellste, er rückte aber auch mit mehr Sprit an Bord aus. Er absolvierte eine ganze Rennsimulation auf den weichen, mittelharten und harten Reifen. Sein früherer Teamkollege Hamilton war der Zweitschnellste, dahinter belegte Verstappen den dritten Platz. Alle drei konnten viele Runden drehen, genauso wie Piastri, der im MCL40 mehr als 70 Runden schaffte. Er absolvierte mehrere Longruns, verzichtete aber darauf, eine ganze Rennsimulation abzuspulen.

Liam Lawson war am dritten Testtag bis zur Mittagspause der Fleissigste
Liam Lawson war am dritten Testtag bis zur Mittagspause der Fleissigste
Foto: Moy / XPB Images
Liam Lawson war am dritten Testtag bis zur Mittagspause der Fleissigste
© Moy / XPB Images

Der Fleissigste war Racing Bulls-Rückkehrer Liam Lawson, der den Wüstenkurs mehr als 80 Mal umrundete. Einmal mehr machte auch das TGR-Haas-Team einen starken Eindruck. Bearman sammelte fleissig Erfahrungskilometer und wichtige Daten für den US-Rennstall.

Valtteri Bottas löste eine rote Flagge aus
Valtteri Bottas löste eine rote Flagge aus
Foto: Bearne / XPB Images
Valtteri Bottas löste eine rote Flagge aus
© Bearne / XPB Images

Deutlich schlechter lief es für Formel-1-Rückkehrer Valtteri Bottas. Der Finne blieb im Wagen von Neueinsteiger Cadillac noch in der ersten Test-Stunde am Ende des zweiten Sektors stehen und löste damit eine rote Flagge aus. Die einzige Unterbrechung des bisherigen Tages dauerte nicht lange, nach wenigen Minuten durften die GP-Stars weiterfahren.

