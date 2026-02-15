Bahrain: Williams eifrig, McLaren vor Ferrari, Aston Martin-Honda peinlich

Charles Leclerc (Ferrari) 218 Carlos Sainz (Williams) 214 Lando Norris (McLaren) 207 Oscar Piastri (McLaren) 207 Alex Albon (Williams) 201 Oliver Bearman (Haas) 200 Max Verstappen (Red Bull Racing) 197 Lewis Hamilton (Ferrari) 190 George Russell (Mercedes) 188 Esteban Ocon (Haas) 183 Gabriel Bortoleto (Audi) 175 Liam Lawson (Racing Bulls) 169 Nico Hülkenberg (Audi) 169 Franco Colpinto (Alpine) 165 Sergio Pérez (Cadillac) 162 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 157 Valtteri Bottas (Cadillac) 153 Pierre Gasly (Alpine) 146 Isack Hadjar (Red Bull Racing) 140 Lance Stroll (Aston Martin) 105 Fernando Alonso (Aston Martin) 98 Kimi Antonelli (Mercedes) 82 Williams 415 McLaren 414 Ferrari 408 Haas 383 Audi 344 Red Bull Racing 337 Racing Bulls 326 Cadillac 315 Alpine 311 Mercedes 270 Aston Martin 203 Ergebnisse WM-Stand