Bahrain: Williams eifrig, McLaren vor Ferrari, Aston Martin-Honda peinlich
Die ersten drei Bahrain-Testtage sind vollzogen, wir sind der Frage nachgegangen, wer am häufigsten auf der Bahn war: McLaren drehte am meisten Runden, Aston Martin-Honda bleibt ein Sorgenkind.
Formel 1
Carlos Sainz im WilliamsCarlos Sainz im WilliamsFoto: XPB
Carlos Sainz im Williams© XPB
Der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, ganz der Pragmatiker: «Um etwas über das neue Auto zu lernen, muss es auch fahren.»
Die Formel 1 hat 2026 ein neues Gesicht erhalten, mit komplett anderen Rennwagen und einer Antriebseinheit, deren Power-Anteil nun fifty-fifty vom Verbrenner und von der Elektrik kommt. Aber an Steiners Weisheit hat sich nichts geändert, also werfen wir mal einen Blick auf die Zahlen der Fahrer. Wer hat auf dem Bahrain International Circuit am meisten Runden gedreht?
  1. Charles Leclerc (Ferrari) 218
  2. Carlos Sainz (Williams) 214
  3. Lando Norris (McLaren) 207
  4. Oscar Piastri (McLaren) 207
  5. Alex Albon (Williams) 201
  6. Oliver Bearman (Haas) 200
  7. Max Verstappen (Red Bull Racing) 197
  8. Lewis Hamilton (Ferrari) 190
  9. George Russell (Mercedes) 188
  10. Esteban Ocon (Haas) 183
  11. Gabriel Bortoleto (Audi) 175
  12. Liam Lawson (Racing Bulls) 169
  13. Nico Hülkenberg (Audi) 169
  14. Franco Colpinto (Alpine) 165
  15. Sergio Pérez (Cadillac) 162
  16. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 157
  17. Valtteri Bottas (Cadillac) 153
  18. Pierre Gasly (Alpine) 146
  19. Isack Hadjar (Red Bull Racing) 140
  20. Lance Stroll (Aston Martin) 105
  21. Fernando Alonso (Aston Martin) 98
  22. Kimi Antonelli (Mercedes) 82
Das ergibt für die Rennställe folgende Reihenfolge.
  1. Williams 415
  2. McLaren 414
  3. Ferrari 408
  4. Haas 383
  5. Audi 344
  6. Red Bull Racing 337
  7. Racing Bulls 326
  8. Cadillac 315
  9. Alpine 311
  10. Mercedes 270
  11. Aston Martin 203
Williams, die am Barcelona-Test nicht hatten teilnehmen können (Verzögerungen beim Aufbau des Fahrzeugs), hat also am meisten Runden gedreht, Hut ab. Die Bilanz von Mercedes wird durch die langen Standzeiten von Kimi Antonelli beeinträchtigt: Probleme mit der Antriebs-Einheit.
Ganz am Ende aber Aston Martin: Der Honda-Motor neigt zum Überhitzen, das beeinträchtigt das Fahrprogramm der Grünen enorm.
  • Formel 1
  1. Ergebnisse
  2. WM-Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. Test session 3
  2. Test session 2
  3. Test session 1
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas Formula One Team
Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
12
61
1:33,669
02
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
78
+0,249
03
Lewis HamiltonScuderia Ferrari HP
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari HP
44
150
+0,540
04
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
81
161
+0,880
05
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
3
61
+1,672
06
Isack HadjarOracle Red Bull Racing
Isack Hadjar
Oracle Red Bull Racing
6
59
+1,941
07
Esteban OconMoneyGram Haas F1 Team
Esteban Ocon
MoneyGram Haas F1 Team
31
75
+2,084
08
Franco ColapintoBWT Alpine Formula One Team
Franco Colapinto
BWT Alpine Formula One Team
43
144
+2,137
09
Oliver BearmanMoneyGram Haas F1 Team
Oliver Bearman
MoneyGram Haas F1 Team
87
70
+2,303
10
Nico HülkenbergAudi Revolut F1 Team
Nico Hülkenberg
Audi Revolut F1 Team
27
58
+2,622
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Catalunya Pre Season Test
    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
