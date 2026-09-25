F1-Quali im Ticker: Kimi Antonelli crasht raus, George Russell auf Pole
George Russell startet von der Pole-Position in das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan. Kimi Antonelli verunfallte früh. Max Verstappen nur 8. Das Qualifying von Baku im Live-Ticker zum Nachlesen.
Schon am Freitag ging in Baku es um die Pole-Position für den Großen Preis von Aserbaidschan. In den Trainings am Donnerstag war jeweils George Russell (Mercedes) Schnellster. Sein Teamkollege, WM-Leader Kimi Antonelli, hatte Hydraulikprobleme und verpasste viel Zeit auf der Strecke. Im Abschlusstraining war dann plötzlich Max Verstappen (Red Bull Racing) ganz vorn!
Im Qualifying dann mehrere Überraschungen: Kimi Antonelli erwischte in der ersten Session die Wand, konnte nicht mehr fahren und startet nur von Platz 15! Sein Teamkollege George Russell schnappte sich die Pole – mit einem Riesenabstand. Charles Leclerc Zweiter, Oscar Piastri Dritter.
Der Live-Ticker zum Nachlesen:
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