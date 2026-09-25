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F1-Quali im Ticker: Kimi Antonelli crasht raus, George Russell auf Pole

George Russell startet von der Pole-Position in das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan. Kimi Antonelli verunfallte früh. Max Verstappen nur 8. Das Qualifying von Baku im Live-Ticker zum Nachlesen.

Formel 1

Blick über Fahrerlager und Start/Ziel in Baku
Blick über Fahrerlager und Start/Ziel in Baku
Foto: XPB
Blick über Fahrerlager und Start/Ziel in Baku
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Schon am Freitag ging in Baku es um die Pole-Position für den Großen Preis von Aserbaidschan. In den Trainings am Donnerstag war jeweils George Russell (Mercedes) Schnellster. Sein Teamkollege, WM-Leader Kimi Antonelli, hatte Hydraulikprobleme und verpasste viel Zeit auf der Strecke. Im Abschlusstraining war dann plötzlich Max Verstappen (Red Bull Racing) ganz vorn!

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Im Qualifying dann mehrere Überraschungen: Kimi Antonelli erwischte in der ersten Session die Wand, konnte nicht mehr fahren und startet nur von Platz 15! Sein Teamkollege George Russell schnappte sich die Pole – mit einem Riesenabstand. Charles Leclerc Zweiter, Oscar Piastri Dritter.

Der Live-Ticker zum Nachlesen:

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