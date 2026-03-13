Bald offiziell: Bahrain- und Saudi-Arabien-GP geplatzt, wegen Nahost-Kriegs
Schon bald könnten der Autosport-Weltverband FIA und Formula One Management (FOM) bestätigen: Wegen des Kriegs im Nahen Osten fallen die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien aus.
Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es offiziell ist – die beiden Formel-1-Rennen von Bahrain (12. April) und von Saudi-Arabien (19. April) werden ersatzlos gestrichen, die Formel-1-WM 2026 wird in aller Wahrscheinlichkeit aus 22 Läufen bestehen. Unser Kollege Adam Cooper von crash.net hat als erster F1-Journalist thematisiert, dass die Absage wohl unmittelbar bevorsteht.
Die Formel-1-Teamchefs haben hinter den Kulissen Druck gemacht auf den Autosport-Weltverband FIA und auf Formula One Management (FOM). Sie wollen endlich wissen, wie sie weiter planen sollen. Dabei war jedem längst klar – vor dem Hintergrund des Konflikts im Nahen Osten ist die Durchführung der Rennen von. Bahrain und Saudi-Arabien nicht zu verantworten.
Hauptgrund für die kommende Absage: Die Lage in der Region hat sich nicht entspannt, ganz im Gegenteil gehen die Attacken der USA und von Israel gegen Iran weiter, die Iraner schlagen zurück und haben dabei auch zahlreiche Golf-Staaten im Visier, wo US-amerikanische Stützpunkte zu finden sind.
Der Flugverkehr mit den sonst so beliebten Drehkreuzgen Dubai und Doha ist weiter eingeschränkt. Auch dies spricht dagegen, so zu tun, als sei alles in Ordnung.
Die Absage bedeutet: Den ganzen April über wird es keine Formel-1-Rennen geben. Nach Italien (Imola) oder Portugal (Portimao) auszuweichen, erwies sich als unrealistisch – zu knapp die Zeit, um dort ein GP-Wochenende aus dem Boden zu stampfen.
Die zwei Läufe später im Jahr nachzuholen, ist auch nicht möglich, weil im Sommer in Arabien wegen der Hitze nicht gefahren werden kann und im Herbst das GP-Programm zu dicht gestaffelt ist.
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