Barcelona-GP: Nach 2026 in Rotation mit WM-Lauf in Belgien

Seit war in der Formel 1 klar, dass der Grosse Preis von Belgien über 2027 hinaus nur noch alle zwei Jahre stattfinden würde, also 2029 und 2031. Nun ist auch klar, wer Partner dieser Rotation ist: der WM-Lauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Am 16. Februar hat die Formel 1 bestätigt, dass in Katalonien über 2026 hinaus nur noch alle zwei Jahre gefahren wird, also in den Jahren 2028, 2030 und 2032.

Spanien-GP von Barcelona nach Madrid

Dieses Rennen war seit 1991 der Grosse Preis von Spanien. Aber dieses Prädikat hat sich ab 2026 das neue Rennen auf dem Messegelände von Madrid gesichert (der Madring). Daher heisst der WM-Lauf in Katalonien nun Grosser Preis von Barcelona-Catalunya.

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1: «Barcelona ist eine fantastische Stadt, und die Formel-1-Fans dort empfangen uns stets mit grosser Leidenschaft. Daher freut es mich sehr, dass wir auch in den kommenden Jahren auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya Rennen fahren werden.»

«Das Team hat in den letzten Jahren stark in die Strecke investiert und grossartige Fan-Feste veranstaltet, und wir sind gespannt, wie sie das Erlebnis sowohl für die Besucher vor Ort als auch für die gesamte Stadt weiterentwickeln werden.»

Pol Gibert, CEO der Circuits de Catalunya SL und Generalsekretär des Departaments für Unternehmen und Beschäftigung: «Wir begrüssen die Verlängerung des Formel-1-Grand-Prix in Katalonien mindestens bis 2032. Wir möchten der Formel 1 für das über all die Jahre entgegengebrachte Vertrauen in den Circuit de Barcelona-Catalunya und in die Region unseren Dank aussprechen.»

«Diese Verlängerung ist das Ergebnis einer starken Beziehung und engen Zusammenarbeit und stellt einen sehr wichtigen Schritt dar, um Katalonien weiter als feste Grösse im internationalen Kalender zu etablieren.»

«Die Formel 1 generiert einen wirtschaftlichen Effekt von über 300 Millionen Euro pro Austragung, aber vor allem ist sie ein strategisches Ereignis, das dazu beiträgt, Katalonien weltweit als ein Land zu präsentieren, das in der Lage ist, Sportwettbewerbe auf höchstem Niveau auszurichten.»

