Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Barcelona-GP: Nach 2026 in Rotation mit WM-Lauf in Belgien

Die Traditions-GP von Belgien und von Barcelona werden sich künftig abwechseln: Belgien 2026, 2027, 2029 und 2031, das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya 2026, 2028, 2030, 2032.

Rob La Salle

Von

Formel 1

2026 fand der Spanien-GP letztmals in Barcelona statt, er zieht nach Madrid
2026 fand der Spanien-GP letztmals in Barcelona statt, er zieht nach Madrid
Foto: XPB
2026 fand der Spanien-GP letztmals in Barcelona statt, er zieht nach Madrid
© XPB

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Seit war in der Formel 1 klar, dass der Grosse Preis von Belgien über 2027 hinaus nur noch alle zwei Jahre stattfinden würde, also 2029 und 2031. Nun ist auch klar, wer Partner dieser Rotation ist: der WM-Lauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Werbung

Werbung

Am 16. Februar hat die Formel 1 bestätigt, dass in Katalonien über 2026 hinaus nur noch alle zwei Jahre gefahren wird, also in den Jahren 2028, 2030 und 2032.

Spanien-GP von Barcelona nach Madrid

Dieses Rennen war seit 1991 der Grosse Preis von Spanien. Aber dieses Prädikat hat sich ab 2026 das neue Rennen auf dem Messegelände von Madrid gesichert (der Madring). Daher heisst der WM-Lauf in Katalonien nun Grosser Preis von Barcelona-Catalunya.

Empfehlungen

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1: «Barcelona ist eine fantastische Stadt, und die Formel-1-Fans dort empfangen uns stets mit grosser Leidenschaft. Daher freut es mich sehr, dass wir auch in den kommenden Jahren auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya Rennen fahren werden.»

Werbung

Werbung

«Das Team hat in den letzten Jahren stark in die Strecke investiert und grossartige Fan-Feste veranstaltet, und wir sind gespannt, wie sie das Erlebnis sowohl für die Besucher vor Ort als auch für die gesamte Stadt weiterentwickeln werden.»

Pol Gibert, CEO der Circuits de Catalunya SL und Generalsekretär des Departaments für Unternehmen und Beschäftigung: «Wir begrüssen die Verlängerung des Formel-1-Grand-Prix in Katalonien mindestens bis 2032. Wir möchten der Formel 1 für das über all die Jahre entgegengebrachte Vertrauen in den Circuit de Barcelona-Catalunya und in die Region unseren Dank aussprechen.»

«Diese Verlängerung ist das Ergebnis einer starken Beziehung und engen Zusammenarbeit und stellt einen sehr wichtigen Schritt dar, um Katalonien weiter als feste Grösse im internationalen Kalender zu etablieren.»

«Die Formel 1 generiert einen wirtschaftlichen Effekt von über 300 Millionen Euro pro Austragung, aber vor allem ist sie ein strategisches Ereignis, das dazu beiträgt, Katalonien weltweit als ein Land zu präsentieren, das in der Lage ist, Sportwettbewerbe auf höchstem Niveau auszurichten.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien