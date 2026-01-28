Barcelona: Hülkenberg/Audi steht, Verstappen-Auto in Reparatur, McLaren da

Zweiter Wintertesttag von Audi und wieder gibt es technische Probleme: Wie der Brasilianer Gabriel Bortoleto am 26. Januar musste nun auch GP-Routinier Nico Hülkenberg am 28. Januar sein Auto zur Seite stellen, rote Flagge auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Der Formel-1-Rennwagen des Typs R26 rollte kurz vor 10.00 Uhr bei den Kurven 9 und 10 aus, Ursache noch unbekannt, daher ist auch nicht klar, ob es sich um das gleiche Problem handelt wie am Montag. Nico konnte lediglich fünf Runden fahren.

Was sollen diese Messgitter?

Der Wagen von Nico war dabei mit grossen Messrechen bestückt. Immer wieder fragen SPEEDWEEK.com-Leser, was mit denen eigentlich angestellt wird.

Hier steht im Mittelpunkt, die Aero-Werte aus dem Windkanal mit den Werten von der Rennstrecke abzugleichen. Daher ist der Gebrauch grosser Messgitter bei den ersten Formel-1-Wintertests ein gewohnter Anblick.

Diese Gitter messen den Luftdruck und die Luftströmungen in kritischen Bereichen, beispielsweise in den Verwirbelungen um die Räder herum oder beim Einlass der Seitenkästen. Die Gitter sind dafür mit so genannten Pitot-Rohren ausgerüstet.

Messgitter am Rennwagen von Sergio Perez 2021 Foto: XPB Messgitter am Rennwagen von Sergio Perez 2021 © XPB

Das Rohr ist benannt nach dem Franzosen Henri de Pitot (1695–1771), einem Wasserbauingenieur, gelerntem Mathematiker. Er war von den Strömungen in Flüssen und Kanälen fasziniert. Früher herrschte die Annahme, die Fliessgeschwindigkeit eines Gewässers würde mit der Tiefe zunehmen.

Henri de Pitot erfand ein Gerät, um diese Geschwindigkeit zu messen – die einfach-geniale Vorrichtung heisst nach ihm Pitot-Rohr, ein gerades oder L-förmiges, einseitig offenes Rohr zur Messung des Gesamtdruckes von Flüssigkeiten oder Gasen, in unserem Falle Luft. Es dient vorrangig bei Flugzeugen und Hubschraubern zur Geschwindigkeitsmessung, aber eben auch bei Formel-1-Rennautos.

Während die Konkurrenz schon fleissig Runden abspult, muss Audi nun die Ursache für den Defekt finden. Noch steht nicht fest, wann die Deutschen wieder auf die Bahn können.

Der 21-jährige Bortoleto konnte am Montag nur 27 Runden drehen.

Weltmeister Lando Norris (McLaren) fährt

Sorgen auch bei Haas: Jenes Auto, das am Montag unter Esteben Ocon unglaubliche 154 Runden zurückgelegt hatte, blieb heute Mittwoch um 10.30 Uhr bei Kurve 2 stehen – erneut Test-Unterbrechnung mit der roten Flagge.

Neben Hülkenberg und Bearman heute im Einsatz: Der Argentinier Franco Colapinto mit Alpine (nach 14.00 Uhr übernimmt GP-Sieger Pierre Gasly), George Russell mit Mercedes (nach 14.00 Uhr wird Kimi Antonelli am Lenkrad sitzen), dazu Weltmeister Lando Norris im McLaren, der bislang nur kurze Funktionstests durchgeführt hat – ein, höchstens zwei Runden, dann wieder zurück an die Box.

Weltmeister Lando Norris im McLaren MCL40 Foto: McLaren Weltmeister Lando Norris im McLaren MCL40 © McLaren

Red Bull Racing repariert Auto von Max Verstappen

Red Bull Racing hat nach dem üblen Unfall von Isack Hadjar am 27. Januar bestätigt, dass sie heute 28. nicht auf der Bahn zu sehen sein werden; wohl auch nicht am Donnerstag (29. Januar). Es wird erwartet, dass Max Verstappen den ganzen Freitag fährt. Allerdings hat RBR dabei auch ein Auge aufs Wetter: Sollte es am Freitag wieder regnen, am Donnerstag aber nicht, könnte das Programm geändert werden, immer gesetzt den Fall, der Wagen ist dann flottgemacht.

Der schnellste Mann in Katalonien: Alpine-Fahrer Colapinto mit einer 1:20,928 min-Runde.

So wird das Wetter

Was macht das Wetter? Bislang trockene Bahn, aber die spanischen Wetterfrösche quaken, dass es um 14.00 Uhr herum einen Schauer geben könnte. Donnerstag und Freitag sollte es (aus heutiger Sicht) keinen Regen mehr geben.

