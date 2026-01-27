Barcelona: Regen, Verstappen steigt aus, Hadjar-Unfall, Hamilton im Ferrari

Die meisten Formel-1-Rennställe warfen das Handtuch, nach einem gründlichen Blick aufs Wetter in der Region um den Circuit de Barcelona-Catalunya: Sie wussten, Regen kommt eher früher als später, und er würde auch nicht aufhören.

Daher beschlossen McLaren (die eigentlich erstmals auf die Bahn gehen wollten), Mercedes, Alpine, Haas, Audi, die Racing Bulls und Cadillac – das wird nichts, da ziehen wir lieber einen Ruhetag ein.

Nicht vergessen: Von den fünf Wintertesttagen (Montag, 26. Januar, bis Freitag, 30. Januar) darf jedes Team maximal an drei testen.

Die Top-Teams Red Bull Racing und Ferrari waren letztlich die einzigen, die Fahrer auf die Bahn schickten. Bei RBR rückte Max Verstappen aus, bei Ferrari Charles Leclerc. Nach 90 Minuten war die nasse Bescherung da.

Hadjar-Unfall nach Wechsel mit Verstappen

Wegen des misslichen Wetters stellte RBR danach das Programm um: Am Nachmittag ging wie am 26. Januar der 21-jährige Franzose Isack Hadjar hinaus. Der Wechsel bei Ferrari (von Charles Leclerc zu Lewis Hamilton) hingegen war von Anfang an so vorgesehen. Hadjar wieder im Auto, das bedeutet auch – am letzten Testtag wird exklusiv Max Verstappen im Red Bull Racing RB22-Ford sitzen.

Die Rundenzeiten können wir vergessen: Hamilton ruderte mehr als zehn Sekunden pro Runde langsamer um die katalanische Rennstrecke als am Tag zuvor Hadjar mit Red Bull Racing-Ford auf trockenem Asphalt.

Kurz vor Schluss des Tages noch eine rote Flagge: Der Pariser Hadjar war in der letzten Kurve vor Start und Ziel vom Pfad der Tugend abgekommen. Der RB22-Rennwagen musste auf dem Lastwagen zurückgebracht werden. Der Fahrer ist wohlauf, das Auto ist ramponiert – Aufhängungschäden hinten, Heckflügel kaputt, nach Rückwärts-Einschlag in die TecPro-Barrieren. Das ist sehr ärgerlich, weil bei allen Teams beim ersten Test die Ersatzteile knapp sind.

Wieviel ist gefahren worden? Verstappen kam am Morgen auf 27 Runden, Leclerc immerhin auf 64. Am Nachmittag fuhren Hadjar und Hamilton je 45 Runden.

Das Wetter spielt verrückt

Aber wieso gingen Ferrari und RBR überhaupt hinaus? Erstens um Funktionstests durchzuführen (Ferrari war am ersten Tag nicht gefahren), zweitens um auch auf nasser Bahn zu üben.

Die Wettervorhersage für die kommenden Tage: trüb am Mittwoch, mit erneutem Regen am Nachmittag, allerdings nichts so heftig wie am 27. Januar. Ab Donnerstag kehrt dann endlich die Sonne zurück, aber schon am Freitag könnten die nächsten Schauer kommen, am Morgen wie am Nachmittag.