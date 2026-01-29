Weiter zum Inhalt
Barcelona, Tag 4: Hamilton/Ferrari mit Dreher, wo sind Alonso/Aston Martin?

Vierter Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton leistet sich im Ferrari einen Dreher, von Aston Martin ist noch nichts zu sehen, der Mercedes weiterhin standfest und schnell.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton im Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

Schon vor der ersten Testrunden an diesem 29. Januar war klar: Ferrari, McLaren und Cadillac würden gewiss auf die Bahn gehen, denn diese drei Rennställe haben noch zwei von drei Testtagen übrig.

Zur Erinnerung: Wir haben fünf Testtage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, vom Montag (26. Januar) bis Freitag (30. Januar) und an drei davon darf ein Team auf die Strecke.

Mercedes weiter am stärksten

Am dritten Tag hatte Mercedes mit Kimi Antonelli und George Russell den besten Eindruck hinterlassen. Kein Team hat mehr Runden gedreht, gleichzeitig fährt das Mercedes-Duo schon ziemlich flotte Runden.

Im Artikel erwähnt

Die Formel 1 veröffentlicht auch weiterhin keine Rundenzeiten, aber das hat die Kollegen der britischen Sky nicht davon abgehalten, eine zu veröffentlichen. Ob die wirklich korrekt ist, weiss keiner, Anhaltspunkte liefert sie allemal.

Die Rundenzeiten gemäss Sky
Die Rundenzeiten gemäss Sky
Foto: Sky
Die Rundenzeiten gemäss Sky
© Sky

Am letzten Testtag von Mercedes begann der 19-jährige Kimi Antonelli mit der Arbeit, ab 14.00 Uhr wird dann George Russell ins Lenkrad greifen. Bei Ferrari begann Lewis Hamilton (der am Dienstag nur im Nassen gefahren war), bei den Racing Bulls Liam Lawson, im Cadillac rückte Sergio Pérez aus, bei McLaren der Australier Oscar Piastri.

Auf den heutigen Test verzichten: Audi, Red Bull Racing (wo Max Verstappen dann den ganzen Freitag fahren wird), Haas und Alpine.

Red Bull Racing wartete in Katalonien auf Ersatzteile aus dem Rennwagenwerk von Milton Keynes, nachdem der Franzose Isack Hadjar das Auto am Dienstag in die Pistenbegrenzung gepfeffert hatte.

Dreher von Lewis Hamilton

Kurzer Schreckmoment nach einer Stunde: Dreher von Lewis Hamilton im Ferrari. Zum Glück passierte das Ganze bei niedrigem Tempo, der Ausrutscher war wohl den ebenfalls niedrigen Pistentemperaturen geschuldet. Der Brite zeigte eine mehr oder weniger eleganten Dreher und konnte gleich weitermachen. Keine Beschädigungen am Ferrari, die Reifen allerdings verraucht.

Die Ziele von Lewis Hamilton

Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer hatte über seinen Testmorgen gesagt: «Ich will spüren, wie sich das Auto auf trockener Bahn anfühlt, und ich will mit den ganzen neuen Werkzeugen spielen, also mit der verstellbaren Aerodynamik sowie mit dem Management der elektrischen Energie.»

Antonelli wie zuvor mit der flottesten Runde, gemäss dem spanischen Portal SoyMotor mit einer neuen Wintertest-Bestzeit von 1:17,081 min.

Kimi Antonelli im Mercedes
Kimi Antonelli im Mercedes
Foto: Mercedes
Kimi Antonelli im Mercedes
© Mercedes

Bislang noch keine Spur von Aston Martin, die eigentlich am 29. Januar ins Testgeschehen eingreifen wollten.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

