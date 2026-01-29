Barcelona, Tag 4: Hamilton/Ferrari mit Dreher, wo sind Alonso/Aston Martin?

Schon vor der ersten Testrunden an diesem 29. Januar war klar: Ferrari, McLaren und Cadillac würden gewiss auf die Bahn gehen, denn diese drei Rennställe haben noch zwei von drei Testtagen übrig.

Werbung

Werbung

Zur Erinnerung: Wir haben fünf Testtage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, vom Montag (26. Januar) bis Freitag (30. Januar) und an drei davon darf ein Team auf die Strecke.

Mercedes weiter am stärksten

Am dritten Tag hatte Mercedes mit Kimi Antonelli und George Russell den besten Eindruck hinterlassen. Kein Team hat mehr Runden gedreht, gleichzeitig fährt das Mercedes-Duo schon ziemlich flotte Runden.

Die Formel 1 veröffentlicht auch weiterhin keine Rundenzeiten, aber das hat die Kollegen der britischen Sky nicht davon abgehalten, eine zu veröffentlichen. Ob die wirklich korrekt ist, weiss keiner, Anhaltspunkte liefert sie allemal.

Werbung

Werbung

Die Rundenzeiten gemäss Sky Foto: Sky Die Rundenzeiten gemäss Sky © Sky

Am letzten Testtag von Mercedes begann der 19-jährige Kimi Antonelli mit der Arbeit, ab 14.00 Uhr wird dann George Russell ins Lenkrad greifen. Bei Ferrari begann Lewis Hamilton (der am Dienstag nur im Nassen gefahren war), bei den Racing Bulls Liam Lawson, im Cadillac rückte Sergio Pérez aus, bei McLaren der Australier Oscar Piastri.

Auf den heutigen Test verzichten: Audi, Red Bull Racing (wo Max Verstappen dann den ganzen Freitag fahren wird), Haas und Alpine.

Red Bull Racing wartete in Katalonien auf Ersatzteile aus dem Rennwagenwerk von Milton Keynes, nachdem der Franzose Isack Hadjar das Auto am Dienstag in die Pistenbegrenzung gepfeffert hatte.

Werbung

Werbung

Dreher von Lewis Hamilton

Kurzer Schreckmoment nach einer Stunde: Dreher von Lewis Hamilton im Ferrari. Zum Glück passierte das Ganze bei niedrigem Tempo, der Ausrutscher war wohl den ebenfalls niedrigen Pistentemperaturen geschuldet. Der Brite zeigte eine mehr oder weniger eleganten Dreher und konnte gleich weitermachen. Keine Beschädigungen am Ferrari, die Reifen allerdings verraucht.

Die Ziele von Lewis Hamilton

Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer hatte über seinen Testmorgen gesagt: «Ich will spüren, wie sich das Auto auf trockener Bahn anfühlt, und ich will mit den ganzen neuen Werkzeugen spielen, also mit der verstellbaren Aerodynamik sowie mit dem Management der elektrischen Energie.»

Antonelli wie zuvor mit der flottesten Runde, gemäss dem spanischen Portal SoyMotor mit einer neuen Wintertest-Bestzeit von 1:17,081 min.

Kimi Antonelli im Mercedes Foto: Mercedes Kimi Antonelli im Mercedes © Mercedes

Werbung

Werbung