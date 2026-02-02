Weiter zum Inhalt
Barcelona-Test in Zahlen: Wer ist der Musterschüler? Wer das Sorgenkind?

Fünf Tage Formel-1-Testfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya sind vorbei, für die zehn Teams ging es vor allem um viel Zeit auf der Rennstrecke. Wir sagen, wer da die Nase vorn hat.

Rob La Salle

Von

Formel 1

Mercedes ist in Spanien am meisten zum Fahren gekommen
Mercedes ist in Spanien am meisten zum Fahren gekommen
Foto: Mercedes
Mercedes ist in Spanien am meisten zum Fahren gekommen
© Mercedes

Die neue Rennwagengeneration 2026 hat die Formel 1 zu einem umfangreichen Testplan geführt: Fünf Tage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, wobei jedes der zehn Teams drei davon nutzen durfte (Williams war nicht nach Spanien gereist, daher nur zehn Rennställe).

Im Vordergrund stand die Zuverlässigkeit, bei den kommenden Tests auf dem Bahrain International Circuit (11.–13. Februar sowie 18.–20. Februar) wird es dann um Speed gehen.

Aston Martin ging erst am Abend des zweitletzten Tages auf die Bahn, sie haben daher am wenigsten Runden von allen gedreht. Ferrari und Red Bull Racing wurden am Dienstag von Regen behindert, das beeinträchtigt die Kilometerzahl.

Wie sieht das nun bei den verschiedenen Teams aus? Wer hat aus seinen drei Testtagen am meisten Runden schöpfen können, und wer ist weniger zum Fahren gekommen und hat daher weniger Daten gesammelt? Hier die Rangliste aus Spanien in Sachen gefahrener Runden.

  1. Mercedes: 500 Runden

  2. Ferrari: 440

  3. Haas: 390

  4. Alpine: 350

  5. Racing Bulls: 319

  6. Red Bull Racing: 303

  7. McLaren: 291

  8. Audi: 243

  9. Cadillac: 164

  10. Aston Martin: 66

Wie sieht das nun bei den Fahrern aus? Wer konnte in Katalonien am meisten üben? Hier die Tabelle der 20 Fahrer, die auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Einsatz standen.

  1. George Russell (Mercedes): 265

  2. Esteban (Ocon) Haas: 244

  3. Kimi Antonelli (Mercedes): 236

  4. Charles Leclerc (Ferrari): 231

  5. Pierre Gasly (Alpine): 230

  6. Lewis Hamilton (Ferrari). 209

  7. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 167

  8. Lando Norris (McLaren): 164

  9. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 158

  10. Liam Lawson (Racing Bulls): 152

  11. Nico Hülkenberg (Audi): 149

  12. Oliver Bearman (Haas): 147

  13. Max Verstappen (Red Bull Racing): 145

  14. Oscar Piastri (McLaren): 128

  15. Franco Colapinto (Alpine): 118

  16. Gabriel Bortoleto (Audi): 93

  17. Valtteri Bottas (Cadillac): 87

  18. Sergio Pérez (Cadillac): 77

  19. Fernando Alonso (Aston Martin): 61

  20. Lance Stroll (Aston Martin): 5

Die Motorenhersteller gierten nach Pistenerkenntnissen. Am meisten profitieren konnten hier Mercedes und Ferrari, deren Antriebseinheiten in drei verschiedenen Rennwagen installiert waren. Hier die Rundenzahlen in Sachen Motoren.

  1. Mercedes (Werksteam, McLaren, Alpine): 1142

  2. Ferrari (Werksteam, Haas, Cadillac): 991

  3. Red Bull-Ford (Red Bull Racing, Racing Bulls): 622

  4. Audi: 243

  5. Honda (Aston Martin): 66

