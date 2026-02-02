Barcelona-Test in Zahlen: Wer ist der Musterschüler? Wer das Sorgenkind?

Die neue Rennwagengeneration 2026 hat die Formel 1 zu einem umfangreichen Testplan geführt: Fünf Tage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, wobei jedes der zehn Teams drei davon nutzen durfte (Williams war nicht nach Spanien gereist, daher nur zehn Rennställe).

Werbung

Werbung

Im Vordergrund stand die Zuverlässigkeit, bei den kommenden Tests auf dem Bahrain International Circuit (11.–13. Februar sowie 18.–20. Februar) wird es dann um Speed gehen.

Aston Martin ging erst am Abend des zweitletzten Tages auf die Bahn, sie haben daher am wenigsten Runden von allen gedreht. Ferrari und Red Bull Racing wurden am Dienstag von Regen behindert, das beeinträchtigt die Kilometerzahl.

Wie sieht das nun bei den verschiedenen Teams aus? Wer hat aus seinen drei Testtagen am meisten Runden schöpfen können, und wer ist weniger zum Fahren gekommen und hat daher weniger Daten gesammelt? Hier die Rangliste aus Spanien in Sachen gefahrener Runden.

Werbung

Werbung

Mercedes: 500 Runden Ferrari: 440 Haas: 390 Alpine: 350 Racing Bulls: 319 Red Bull Racing: 303 McLaren: 291 Audi: 243 Cadillac: 164 Aston Martin: 66

Wie sieht das nun bei den Fahrern aus? Wer konnte in Katalonien am meisten üben? Hier die Tabelle der 20 Fahrer, die auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Einsatz standen.

George Russell (Mercedes): 265 Esteban (Ocon) Haas: 244 Kimi Antonelli (Mercedes): 236 Charles Leclerc (Ferrari): 231 Pierre Gasly (Alpine): 230 Lewis Hamilton (Ferrari). 209 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 167 Lando Norris (McLaren): 164 Isack Hadjar (Red Bull Racing): 158 Liam Lawson (Racing Bulls): 152 Nico Hülkenberg (Audi): 149 Oliver Bearman (Haas): 147 Max Verstappen (Red Bull Racing): 145 Oscar Piastri (McLaren): 128 Franco Colapinto (Alpine): 118 Gabriel Bortoleto (Audi): 93 Valtteri Bottas (Cadillac): 87 Sergio Pérez (Cadillac): 77 Fernando Alonso (Aston Martin): 61 Lance Stroll (Aston Martin): 5

Die Motorenhersteller gierten nach Pistenerkenntnissen. Am meisten profitieren konnten hier Mercedes und Ferrari, deren Antriebseinheiten in drei verschiedenen Rennwagen installiert waren. Hier die Rundenzahlen in Sachen Motoren.

Werbung

Werbung