Barcelona-Test: So stark ist der neue Mercedes von Russell/Antonelli

Auf die Gefahr hin, wie eine Schallplatte mit Sprung zu klingen: Flotte Rundenzeiten stehen beim ersten Formel-1-Wintertest auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nicht im Mittelpunkt. Die Rennställe wollen vielmehr die Autos der neuen Generation 2026 in Ruhe kennenlernen.

Dennoch erhärtet sich der Eindruck: Der Mercedes W17 läuft eindrucksvoll zuverlässig, und die schnellsten Zeiten sind mindestens ein Moral-Turbo. Am 29. Januar macht das Team von George Russell und Kimi Antonelli Pause, sie gehen dann wieder am Freitag, dem 30. Januar auf die Bahn.

Andrew Shovlin: «Die meisten Ziele schon abgehakt»

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin fasst das bisherige Geschehen so zusammen: «Wir sind mit der bisher absolvierten Laufleistung zufrieden und haben die meisten Ziele abgehakt, die wir uns für die ersten beiden Testtage hier in Barcelona gesetzt hatten.»

Andrew Shovlin Foto: XPB Andrew Shovlin © XPB

Der 52-jährige Ingenieur weiter: «Das Auto ist zuverlässig, und wir konnten schon mehrere Renndistanzen zurücklegen. Das ist als erster Schritt ermutigend.»

Erster wahrer Vergleich erst in Bahrain

«Die Fahrer haben sich positiv über das Fahrgefühl dieser kleineren und leichteren Autos im Vergleich zur Vorgängergeneration geäussert. Allerdings werden sie erst dann wirklich zufrieden sein, wenn wir die relative Leistung im Vergleich zu unseren Konkurrenten sehen – und das wird frühestens in Bahrain der Fall sein.»