Heftiger Bearman-Unfall: Komatsu will nicht von Fehler sprechen

Im Japan-GP in Suzuka verunfallte Haas-Pilot Oliver Bearman schwer. Laut seinem Team kam Bearman bei 308 km/h von der Strecke ab, schlug mit der Wucht von 50 g in die Bande ein. Er konnte selbst aus seinem Auto aussteigen, war ansprechbar, humpelte aber. Zum Glück verletzte sich der Brite nicht schwerer, prellte sich lediglich das Knie. Röntgenaufnahmen zeigten: keine Brüche.

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Zum Glück keine schwerere Verletzung bei Bearman

Sein Teamchef Ayao Komatsu gab nach dem Rennen gegenüber Medien Entwarnung: «Ich bin einfach froh, dass er sich nicht schwerer verletzt hat. Er hat sich das Knie hart gestoßen, aber er ist in Ordnung.»

Zu der kritischen Situation kam es in Runde 22 des Suzuka-GP, als Bearman Franco Colapinto im Alpine überholen wollte. Doch mit Tempoüberschuss verlor der Brite die Kontrolle, rauschte einmal quer über die Bahn und schlug seitlich heftig ein.

«Definitiv nicht seine Schuld»

Zur Entstehung des Unfalls sagte Komatsu: «Vor Kurve 13 fuhr Colapinto durchweg konstant. Es ist definitiv nicht seine Schuld. Aber es ist einfach so, dass wir dort mehr Energie freischalten. Selbst bei normalen Runden haben wir einen Vorsprung von 20 km/h. Deshalb wollte er es dort versuchen.» Also zum Überholmanöver ansetzen.

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Komatsu: «Dann hat er den Boost-Knopf gedrückt, aber das bedeutete, dass die Geschwindigkeit dort 50 km/h betrug. Man hat es auf der Onboard-Aufnahme gesehen: Das Tempo, mit dem er sich näherte, war enorm. Er hat es einfach falsch eingeschätzt.»

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Boost-Knopf, Energiemanagement. Das ist neu im F1-Reglement ab dieser Saison. Komatsu: «Das ist einer der Punkte, über die wir im Zusammenhang mit dieser Regelung gesprochen haben: Die Geschwindigkeit beim Heranfahren könnte zum Problem werden. Leider war das einer dieser Vorfälle.» Und: «Ich bin mir sicher, dass wir darüber sprechen werden, wie wir uns verbessern können. Das gehört also dazu.» Am 9. April sprechen die Teams über die Regularien.

Bearman machte sich selbst Vorwürfe

Und zu Bearman sagt Komatsu: «Natürlich macht er sich Vorwürfe. Er sagt sich: Ich hätte es besser machen müssen, es gibt keine Entschuldigung. Aber wenn man es sich ansieht, ist dieser Unterschied von 50 km/h bei der Annäherungsgeschwindigkeit enorm. Das ist also eine Lektion.»

Komatsu: «Kein Fehler»

Und der Japaner betont: «Es war vielleicht eine kleine Fehleinschätzung, ich würde das nicht mal Fehler nennen. Die Geschwindigkeit beim Heranfahren ist gruselig. Es ist erst das dritte Rennen mit diesem Reglement. Es ist also etwas, das er so vorher noch nicht erlebt hat. Wir sollten uns als Formel-1-Community dessen bewusst sein und überlegen, wie man so etwas verhindern kann. Denn es hätte noch deutlich schlimmer sein können. Ich bin einfach nur froh, dass er sich nichts gebrochen hat.»

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