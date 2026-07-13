Belgien-GP in Spa-Francorchamps: So wird das Wetter, Infos Live-Ticker & TV

Wir können die Wochenenden an einer Hand abzählen, an welchen die Renngemeinde in Belgien trockenen Fusses durchgekommen sind: Das wankelmütige Wetter in den Ardennen ist berüchtigt.

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Und so geht es auch bei Ausgabe 2026 des Belgien-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps wieder drunter und drüber.

Von heissem Sommerwetter, wir es die meisten von uns in den vergangenen Wochen gewöhnt sind, geht es am Freitag (17. Juli) über zu mehr und mehr Wolken, mit hoher Gewitter-Wahrscheinlichkeit am Nachmittag.

Am Samstag, den 18. Juli, lässt die Regenwahrscheinlichkeit nach, bei nur noch 22 Grad. Für den Grand Prix (19. Juli) sollten weitere Schauer erst nach dem Rennen kommen. Aber so ganz genau lässt sich das beim Ardennen-Klassiker nie bestimmen.

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Egal ob auch nasser oder trockener Bahn – mit unserem beliebten Live-Ticker sind Sie hervorragend informiert. Natürlich haben wir hier für Sie auch die wichtigsten Termine der TV-Kollegen zusammengefasst.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen TV-Programm Live Spa: FP1 FIA Formula One World Championship 17.07.2026 - 13:15





Grosser Preis von Belgien im TV Freitag, 17. Juli 06.00 Sky Sport F1 – GP Grossbritannien 2026 13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training 13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training 13.30 Erstes freies Training 16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000 16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training 16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training 17.00 Zweites freies Training 18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs 19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential 20.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung 21.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

Samstag, 18. Juli 06.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung 07.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung 09.30 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025 12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver 12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training 12.30 Drittes freies Training 15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge 15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying 15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying 15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying 15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying 16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker) 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying 18.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit 18.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

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