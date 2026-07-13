Belgien-GP in Spa-Francorchamps: So wird das Wetter, Infos Live-Ticker & TV
Regen und Spa-Francorchamps, das geht in der Regel so Hand in Hand wie Rolls mit Royce. Auch am kommenden Wochenende müssen die Formel-1-Fahrer mit Wetterkapriolen rechnen.
Wir können die Wochenenden an einer Hand abzählen, an welchen die Renngemeinde in Belgien trockenen Fusses durchgekommen sind: Das wankelmütige Wetter in den Ardennen ist berüchtigt.
Und so geht es auch bei Ausgabe 2026 des Belgien-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps wieder drunter und drüber.
Von heissem Sommerwetter, wir es die meisten von uns in den vergangenen Wochen gewöhnt sind, geht es am Freitag (17. Juli) über zu mehr und mehr Wolken, mit hoher Gewitter-Wahrscheinlichkeit am Nachmittag.
Am Samstag, den 18. Juli, lässt die Regenwahrscheinlichkeit nach, bei nur noch 22 Grad. Für den Grand Prix (19. Juli) sollten weitere Schauer erst nach dem Rennen kommen. Aber so ganz genau lässt sich das beim Ardennen-Klassiker nie bestimmen.
Egal ob auch nasser oder trockener Bahn – mit unserem beliebten Live-Ticker sind Sie hervorragend informiert. Natürlich haben wir hier für Sie auch die wichtigsten Termine der TV-Kollegen zusammengefasst.
Grosser Preis von Belgien im TV
Freitag, 17. Juli
06.00 Sky Sport F1 – GP Grossbritannien 2026
13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial
13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training
13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training
13.30 Erstes freies Training
16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000
16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training
16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training
17.00 Zweites freies Training
18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
20.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
21.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
Samstag, 18. Juli
06.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
07.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
09.30 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025
12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver
12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training
12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training
12.30 Drittes freies Training
15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying
15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying
15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying
16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
18.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit
18.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
Sonntag, 19. Juli
06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
08.00 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025
09.30 Sky Sport F1 – Lando Norris: Journey to F1 World Champion
11.15 Sky Sport F1 – Best of Rookie Onboards 2025
12.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen
13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen
14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen
14.20 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen
14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
15.00 Grosser Preis von Belgien (bei uns im Live-Ticker)
16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
16.50 ServusTV – Analysen & Interviews
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.30 Sky Sport F1 – Most Dramatic Moments 2025
19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
21.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook
21.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt
00.30 ORF 1 – Rennen Wiederholung
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