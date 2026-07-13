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Belgien-GP in Spa-Francorchamps: So wird das Wetter, Infos Live-Ticker & TV

Regen und Spa-Francorchamps, das geht in der Regel so Hand in Hand wie Rolls mit Royce. Auch am kommenden Wochenende müssen die Formel-1-Fahrer mit Wetterkapriolen rechnen.

Formel 1

Unvergleichliches Spa-Francorchamps
Unvergleichliches Spa-Francorchamps
Foto: XPB
Unvergleichliches Spa-Francorchamps
© XPB

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TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Wir können die Wochenenden an einer Hand abzählen, an welchen die Renngemeinde in Belgien trockenen Fusses durchgekommen sind: Das wankelmütige Wetter in den Ardennen ist berüchtigt.

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Und so geht es auch bei Ausgabe 2026 des Belgien-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps wieder drunter und drüber.

Von heissem Sommerwetter, wir es die meisten von uns in den vergangenen Wochen gewöhnt sind, geht es am Freitag (17. Juli) über zu mehr und mehr Wolken, mit hoher Gewitter-Wahrscheinlichkeit am Nachmittag.

Am Samstag, den 18. Juli, lässt die Regenwahrscheinlichkeit nach, bei nur noch 22 Grad. Für den Grand Prix (19. Juli) sollten weitere Schauer erst nach dem Rennen kommen. Aber so ganz genau lässt sich das beim Ardennen-Klassiker nie bestimmen.

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Egal ob auch nasser oder trockener Bahn – mit unserem beliebten Live-Ticker sind Sie hervorragend informiert. Natürlich haben wir hier für Sie auch die wichtigsten Termine der TV-Kollegen zusammengefasst.

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15


Grosser Preis von Belgien im TV

Freitag, 17. Juli

06.00 Sky Sport F1 – GP Grossbritannien 2026

13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training

13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training

13.30 Erstes freies Training

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training

16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training

17.00 Zweites freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

Samstag, 18. Juli

06.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

09.30 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025

12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training

12.30 Drittes freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit

18.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

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Sonntag, 19. Juli

06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025

09.30 Sky Sport F1 – Lando Norris: Journey to F1 World Champion

11.15 Sky Sport F1 – Best of Rookie Onboards 2025

12.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

14.20 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Belgien (bei uns im Live-Ticker)

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

16.50 ServusTV – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.30 Sky Sport F1 – Most Dramatic Moments 2025

19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

21.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

00.30 ORF 1 – Rennen Wiederholung

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