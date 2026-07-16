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Belgien-GP kompakt: Wetter-Update, Live-Ticker, Zeitplan und TV-Programm

Die Motorsport-Fans dürfen sich auf ein tolles Wochenende freuen, auf dem Traditionskurs von Spa-Francorchamps in den Ardennen. Hier finden Sie alles Wichtige, was Sie zu den Rennen wissen müssen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Viele Menschen lieben Spa
Viele Menschen lieben Spa
Foto: XPB
Viele Menschen lieben Spa
© XPB

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TV-Programm

Morgen

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Zunächst mal die wichtigste Frage: Wie wird das berüchtigt wankelmütige Wetter über Spa-Francorchamps? Die Lage hat sich ein wenig beruhigt, am ehesten wird es am Freitag nass (mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent), Samstag und Sonntag sollte es freundlich und trocken bleiben, bei moderaten 22 Grad.

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Wir berichten am Samstag, 18. Juli, mit unserem beliebten Live-Ticker vom Abschlusstraining, gucken Sie uns gerne ab 15.30 Uhr über die Schulter, die Quali beginnt dann um 16.00 Uhr.

Am Sonntag kehrt der Ticker zurück, ebenfalls ungefähr eine halbe Stunde vor dem Beginn, ab 15.00 Uhr geht es um den Traditions-GP von Belgien.

  • Zeitplan Grosser Preis von Belgien

  • Donnerstag, 16. Juli

  • 09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

  • 13.45–14.00: Pisteninspektion

  • 14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

  • 14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

  • 17.00–19.15: F1 Experiences Pit Lane Walk

  • 17.15–19.15: F1 Experiences Track Tour & Trophy Photo & Pitlane Walk

  • 18.00–19.30: Run for Anthoine

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  • Freitag, 17. Juli

  • 09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

  • 09.55–10.40: Training Formel 3

  • 11.05–11.50: Training Formel 2

  • 12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

  • 12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

  • 12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

  • 12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

  • 13.10–13.20: Pisteninspektion

  • 13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

  • 15.00–15.30: Qualifying Formel 3

  • 15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

  • 15.55–16.25: Qualifying Formel 2

  • 16.40–16.50: Pisteninspektion

  • 17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

  • 18.30–19.15: Training Porsche Supercup

  • 19.30–20.15: Paddock Club Track Tour

  • 19.30–20.15: Paddock Club Pit Lane Walk

TV-Programm

Morgen

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

  • Samstag, 18. Juli

  • 09.10–09.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test

  • 10.00–10.50: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten +1 Runde)

  • 11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

  • 12.10–12.20: Pisteninspektion

  • 12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

  • 14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten +1 Runde)

  • 15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

  • 15.10–15.45: Paddock Club Pit Lane Walk

  • 15.40–15.50: Pisteninspektion

  • 16.00–17.00: Qualifying Formel 1

  • 17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

  • 17.15–17.35: Demo historische F1-Autos

  • 17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

  • 17.40–18.30: Paddock Club Track Tour

  • 18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto

  • Sonntag, 19. Juli

  • 07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

  • 08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (15 Runden oder 45 Minuten +1 Runde)

  • 10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten +1 Runde)

  • 11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten +1 Runde)

  • 12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

  • 12.55–13.35: Global Partner Track Tour

  • 12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

  • 13.00–13.30: Fahrerparade

  • 14.00–14.10: Pisteninspektion

  • 14.46–14.48: Nationalhymne

  • 15.00–17.00: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)

  • Grosser Preis von Belgien im TV

  • Freitag, 17. Juli

  • 06.00 Sky Sport F1 – GP Grossbritannien 2026

  • 13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

  • 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training

  • 13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training

  • 13.30 Erstes freies Training

  • 16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

  • 16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training

  • 16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training

  • 17.00 Zweites freies Training

  • 18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

  • 20.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

  • 21.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

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  • Samstag, 18. Juli

  • 06.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

  • 07.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

  • 09.30 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025

  • 12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

  • 12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training

  • 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training

  • 12.30 Drittes freies Training

  • 15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

  • 18.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit

  • 18.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • Sonntag, 19. Juli

  • 06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 08.00 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025

  • 09.30 Sky Sport F1 – Lando Norris: Journey to F1 World Champion

  • 11.15 Sky Sport F1 – Best of Rookie Onboards 2025

  • 12.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

  • 14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 14.20 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 15.00 Grosser Preis von Belgien (bei uns im Live-Ticker)

  • 16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

  • 16.50 ServusTV – Analysen & Interviews

  • 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 18.30 Sky Sport F1 – Most Dramatic Moments 2025

  • 19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

  • 21.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

  • 21.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

  • 23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

  • 00.30 ORF 1 – Rennen Wiederholung

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