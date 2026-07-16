Belgien-GP kompakt: Wetter-Update, Live-Ticker, Zeitplan und TV-Programm
Die Motorsport-Fans dürfen sich auf ein tolles Wochenende freuen, auf dem Traditionskurs von Spa-Francorchamps in den Ardennen. Hier finden Sie alles Wichtige, was Sie zu den Rennen wissen müssen.
Zunächst mal die wichtigste Frage: Wie wird das berüchtigt wankelmütige Wetter über Spa-Francorchamps? Die Lage hat sich ein wenig beruhigt, am ehesten wird es am Freitag nass (mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent), Samstag und Sonntag sollte es freundlich und trocken bleiben, bei moderaten 22 Grad.
Wir berichten am Samstag, 18. Juli, mit unserem beliebten Live-Ticker vom Abschlusstraining, gucken Sie uns gerne ab 15.30 Uhr über die Schulter, die Quali beginnt dann um 16.00 Uhr.
Am Sonntag kehrt der Ticker zurück, ebenfalls ungefähr eine halbe Stunde vor dem Beginn, ab 15.00 Uhr geht es um den Traditions-GP von Belgien.
Zeitplan Grosser Preis von Belgien
Donnerstag, 16. Juli
09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer
13.45–14.00: Pisteninspektion
14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car
14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer
17.00–19.15: F1 Experiences Pit Lane Walk
17.15–19.15: F1 Experiences Track Tour & Trophy Photo & Pitlane Walk
18.00–19.30: Run for Anthoine
Freitag, 17. Juli
09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test
09.55–10.40: Training Formel 3
11.05–11.50: Training Formel 2
12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation
12.00–12.30: Paddock Club Track Tour
12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk
12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos
13.10–13.20: Pisteninspektion
13.30–14.30: Erstes Training Formel 1
15.00–15.30: Qualifying Formel 3
15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs
15.55–16.25: Qualifying Formel 2
16.40–16.50: Pisteninspektion
17.00–18.00: Zweites Training Formel 1
18.30–19.15: Training Porsche Supercup
19.30–20.15: Paddock Club Track Tour
19.30–20.15: Paddock Club Pit Lane Walk
Samstag, 18. Juli
09.10–09.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test
10.00–10.50: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten +1 Runde)
11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup
12.10–12.20: Pisteninspektion
12.30–13.30: Drittes Training Formel 1
14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten +1 Runde)
15.10–15.40: Paddock Club Track Tour
15.10–15.45: Paddock Club Pit Lane Walk
15.40–15.50: Pisteninspektion
16.00–17.00: Qualifying Formel 1
17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying
17.15–17.35: Demo historische F1-Autos
17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk
17.40–18.30: Paddock Club Track Tour
18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto
Sonntag, 19. Juli
07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test
08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (15 Runden oder 45 Minuten +1 Runde)
10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten +1 Runde)
11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten +1 Runde)
12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos
12.55–13.35: Global Partner Track Tour
12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk
13.00–13.30: Fahrerparade
14.00–14.10: Pisteninspektion
14.46–14.48: Nationalhymne
15.00–17.00: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)
Grosser Preis von Belgien im TV
Freitag, 17. Juli
06.00 Sky Sport F1 – GP Grossbritannien 2026
13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial
13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training
13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training
13.30 Erstes freies Training
16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000
16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training
16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training
17.00 Zweites freies Training
18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
20.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
21.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
Samstag, 18. Juli
06.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
07.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
09.30 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025
12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver
12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training
12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training
12.30 Drittes freies Training
15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying
15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying
15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying
16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
18.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit
18.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
Sonntag, 19. Juli
06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
08.00 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025
09.30 Sky Sport F1 – Lando Norris: Journey to F1 World Champion
11.15 Sky Sport F1 – Best of Rookie Onboards 2025
12.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen
13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen
14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen
14.20 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen
14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
15.00 Grosser Preis von Belgien (bei uns im Live-Ticker)
16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
16.50 ServusTV – Analysen & Interviews
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.30 Sky Sport F1 – Most Dramatic Moments 2025
19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
21.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook
21.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt
00.30 ORF 1 – Rennen Wiederholung
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