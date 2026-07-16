Belgien-GP kompakt: Wetter-Update, Live-Ticker, Zeitplan und TV-Programm

Zunächst mal die wichtigste Frage: Wie wird das berüchtigt wankelmütige Wetter über Spa-Francorchamps? Die Lage hat sich ein wenig beruhigt, am ehesten wird es am Freitag nass (mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent), Samstag und Sonntag sollte es freundlich und trocken bleiben, bei moderaten 22 Grad.

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Wir berichten am Samstag, 18. Juli, mit unserem beliebten Live-Ticker vom Abschlusstraining, gucken Sie uns gerne ab 15.30 Uhr über die Schulter, die Quali beginnt dann um 16.00 Uhr.

Am Sonntag kehrt der Ticker zurück, ebenfalls ungefähr eine halbe Stunde vor dem Beginn, ab 15.00 Uhr geht es um den Traditions-GP von Belgien.

Zeitplan Grosser Preis von Belgien

Donnerstag, 16. Juli

09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

17.00–19.15: F1 Experiences Pit Lane Walk

17.15–19.15: F1 Experiences Track Tour & Trophy Photo & Pitlane Walk

18.00–19.30: Run for Anthoine

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Freitag, 17. Juli

09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

13.10–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.00–15.30: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.30–19.15: Training Porsche Supercup

19.30–20.15: Paddock Club Track Tour

19.30–20.15: Paddock Club Pit Lane Walk

Samstag, 18. Juli

09.10–09.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.00–10.50: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten +1 Runde)

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten +1 Runde)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.45: Paddock Club Pit Lane Walk

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.35: Demo historische F1-Autos

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.40–18.30: Paddock Club Track Tour

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto

Sonntag, 19. Juli

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (15 Runden oder 45 Minuten +1 Runde)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten +1 Runde)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten +1 Runde)

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

12.55–13.35: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)

Grosser Preis von Belgien im TV

Freitag, 17. Juli

06.00 Sky Sport F1 – GP Grossbritannien 2026

13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training

13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training

13.30 Erstes freies Training

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training

16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training

17.00 Zweites freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

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Samstag, 18. Juli

06.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

09.30 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025

12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training

12.30 Drittes freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit

18.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt