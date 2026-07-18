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Belgien-GP: Schon vier Fahrer mit Strafen – wann trifft es Kimi Antonelli?

Lando Norris, Isack Hadjar, Lance Stroll und Fernando Alonso müssen in Belgien alle Strafen verdauen wegen des Einbaus neuer Motorenteile. Wann trifft es WM-Leader Kimi Antonelli?

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Foto: XPB
Kimi Antonelli
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Es hagelt Strafversetzungen am GP-Wochenende von Belgien. Schon vier Fahrer müssen wegen des Einbaus frischer Motorenteile Versetzungen schlucken, und Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiss – früher oder später trifft es auch WM-Leader Kimi Antonelli.

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Aber der Reihe nach: Der französische Red Bull Racing-Fahrer Isack Hadjar hat drei Elemente erhalten für seine Antriebseinheit, die über das 2026 erlaubte Kontingent hinausgehen – genauer einen neuen Verbrennungsmotor, einen frischen Turbolader und einen neuen Auspuff. Das erzeugt drei Mal zehn Plätze zurück, also 30 Ränge.

Aus diesem Grund muss der Pariser vom 22. Startplatz ins Rennen gehen, durchaus denkbar aber, dass Red Bull Racing nach der Quali die Abstimmung umkrempelt, dann wird Hadjar aus der Boxengasse losfahren. Zu verlieren hat er ohnehin nichts.

Im Artikel erwähnt

In den McLaren von Lando Norris musste eine vierte Batterie verbaut werden, daher zehn Ränge zurück. In der Quali hat der 2025er Weltmeister P3 herausgefahren, real also Startplatz 12, denn Isack Hadjar muss ganz zurück ans Ende des Feldes.

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Der Honda-Motor im Aston Martin des Kanadiers Lance Stroll hat einen neuen Generator für die elektrische Energie erhalten, daher ebenfalls zehn Ränge zurück.

TV-Programm

Im zweiten Aston Martin von Superstar Fernando Alonso wurden eine neue Steuereinheit und eine neue Batterie fällig, daher zwei Mal zehn Ränge zurück.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff macht sich Sorgen: «Wir haben in den Autos von Kimi Antonelli und George Russell schon den dritten Motor drin, uns ist klar – wir sind in dieser Hinsicht verletzlich.»

Die endgültige Startaufstellung wird jeweils eine Stunde vor dem Rennstart veröffentlicht.

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