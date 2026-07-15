Belgien-GP in Spa: Wer hat die Nase vorn? Wer überträgt das F1-Rennen?

Am Wochenende macht die Formel 1 auf der längsten Rennstrecke der Saison halt. Mit 7,004 Kilometern ist der Circuit Spa-Francorchamps ein Rekordkurs – der in diesem Jahr allerdings eine besondere Herausforderung darstellen dürfte.

Werbung

Werbung

ServusTV überträgt für Formel-1-Fans in Österreich das Rennwochenende. ServusTV-Experte und Ex-F1-Pilot Christian Klien erklärt vor dem Rennwochenende in Belgien: «Mit dem Energie-Management wird dir der Spaß ein bisschen genommen. Spa hat eine ähnliche Streckencharakteristik wie Silverstone. Weil es so schnell und flüssig ist, bist du ständig am Batterie Aufladen und 30 km/h langsamer als früher.» Auf den Kurs mit den vielen Vollgas-Passagen wird es also eine Herausforderung für die Fahrer, die Batterien aufzuladen, vor allem im Qualifying dürfte sich das bemerkbar machen.

Mercedes gegen Ferrari auch in Spa?

Was das Kräfteverhältnis auf der Piste angeht, sieht Klien ein weiteres Duell zwischen WM-Leader Mercedes und Verfolger Ferrari: «Mercedes kämpft allerdings die ganze Saison schon mit technischen Problemen, Ferrari ist hingegen im Aufwind.»

Klien: «Red Bull hat zwar einen starken Verbrennermotor, jedoch Nachholbedarf im Energiemanagement. Wenn sie nichts finden, wird es wieder ein schwieriges Wochenende. Und McLaren ist derzeit ein bisschen unscheinbar, bringt aber jetzt ein Upgrade.» Das Papaya-Team bringt einen neuen Heckflügel mit und das bereits vom Werksteam und den zwei anderen Kundenteams bekannte Motorenupgrade mit.

Werbung

Werbung

RTL zeigt weiteres Rennen

Besonderheit für deutsche Formel-1-Fans am Belgien-Wochenende: Der Privatsender RTL überträgt Qualifying und Rennen frei empfangbar parallel zur Pay-TV-Übertragung von Sky.

Großer Preis von Belgien im TV

Freitag, 17. Juli 06.00 Sky Sport F1 – GP Großbritannien 2026 13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training 13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training 13.30 Erstes freies Training 16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000 16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training 16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training 17.00 Zweites freies Training 18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs 19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential 20.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung 21.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

Samstag, 18. Juli 06.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung 07.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung 09.30 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025 12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver 12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training 12.30 Drittes freies Training 15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge 15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying 15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying 15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying 15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying 16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker) 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying 18.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit 18.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

Sonntag, 19. Juli 06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 08.00 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025 09.30 Sky Sport F1 – Lando Norris: Journey to F1 World Champion 11.15 Sky Sport F1 – Best of Rookie Onboards 2025 12.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt 13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade 13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen 13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen 14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen 14.20 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen 14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen 15.00 Großer Preis von Belgien (bei uns im Live-Ticker) 16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews 16.50 ServusTV – Analysen & Interviews 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen 18.30 Sky Sport F1 – Most Dramatic Moments 2025 19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung 21.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook 21.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung 23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt 00.30 ORF 1 – Rennen Wiederholung

Werbung