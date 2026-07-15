Belgien-GP in Spa: Wer hat die Nase vorn? Wer überträgt das F1-Rennen?
ServusTV-Experte Christian Klien analysiert, wo die Top-Teams vor dem Formel-1-Rennen in Spa stehen und worauf es beim Ardennen-Klassiker ankommt. Und: Wo ist das Belgien-Rennen im Free-TV zu sehen?
Am Wochenende macht die Formel 1 auf der längsten Rennstrecke der Saison halt. Mit 7,004 Kilometern ist der Circuit Spa-Francorchamps ein Rekordkurs – der in diesem Jahr allerdings eine besondere Herausforderung darstellen dürfte.
ServusTV überträgt für Formel-1-Fans in Österreich das Rennwochenende. ServusTV-Experte und Ex-F1-Pilot Christian Klien erklärt vor dem Rennwochenende in Belgien: «Mit dem Energie-Management wird dir der Spaß ein bisschen genommen. Spa hat eine ähnliche Streckencharakteristik wie Silverstone. Weil es so schnell und flüssig ist, bist du ständig am Batterie Aufladen und 30 km/h langsamer als früher.» Auf den Kurs mit den vielen Vollgas-Passagen wird es also eine Herausforderung für die Fahrer, die Batterien aufzuladen, vor allem im Qualifying dürfte sich das bemerkbar machen.
Mercedes gegen Ferrari auch in Spa?
Was das Kräfteverhältnis auf der Piste angeht, sieht Klien ein weiteres Duell zwischen WM-Leader Mercedes und Verfolger Ferrari: «Mercedes kämpft allerdings die ganze Saison schon mit technischen Problemen, Ferrari ist hingegen im Aufwind.»
Klien: «Red Bull hat zwar einen starken Verbrennermotor, jedoch Nachholbedarf im Energiemanagement. Wenn sie nichts finden, wird es wieder ein schwieriges Wochenende. Und McLaren ist derzeit ein bisschen unscheinbar, bringt aber jetzt ein Upgrade.» Das Papaya-Team bringt einen neuen Heckflügel mit und das bereits vom Werksteam und den zwei anderen Kundenteams bekannte Motorenupgrade mit.
RTL zeigt weiteres Rennen
Besonderheit für deutsche Formel-1-Fans am Belgien-Wochenende: Der Privatsender RTL überträgt Qualifying und Rennen frei empfangbar parallel zur Pay-TV-Übertragung von Sky.
Großer Preis von Belgien im TV
Freitag, 17. Juli
06.00 Sky Sport F1 – GP Großbritannien 2026
13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial
13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training
13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training
13.30 Erstes freies Training
16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000
16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training
16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training
17.00 Zweites freies Training
18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
20.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
21.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
Samstag, 18. Juli
06.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
07.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
09.30 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025
12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver
12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training
12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training
12.30 Drittes freies Training
15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying
15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying
15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying
16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
18.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit
18.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
Sonntag, 19. Juli
06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
08.00 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025
09.30 Sky Sport F1 – Lando Norris: Journey to F1 World Champion
11.15 Sky Sport F1 – Best of Rookie Onboards 2025
12.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen
13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen
14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen
14.20 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen
14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
15.00 Großer Preis von Belgien (bei uns im Live-Ticker)
16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
16.50 ServusTV – Analysen & Interviews
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.30 Sky Sport F1 – Most Dramatic Moments 2025
19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
21.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook
21.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt
00.30 ORF 1 – Rennen Wiederholung
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