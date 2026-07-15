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Belgien-GP in Spa: Wer hat die Nase vorn? Wer überträgt das F1-Rennen?

ServusTV-Experte Christian Klien analysiert, wo die Top-Teams vor dem Formel-1-Rennen in Spa stehen und worauf es beim Ardennen-Klassiker ankommt. Und: Wo ist das Belgien-Rennen im Free-TV zu sehen?

Otto Zuber

Von

Formel 1

Die berühmte Passage Eau Rouge-Raidillon in Spa-Francorchamps
Die berühmte Passage Eau Rouge-Raidillon in Spa-Francorchamps
Foto: XPB
Die berühmte Passage Eau Rouge-Raidillon in Spa-Francorchamps
© XPB

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TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Am Wochenende macht die Formel 1 auf der längsten Rennstrecke der Saison halt. Mit 7,004 Kilometern ist der Circuit Spa-Francorchamps ein Rekordkurs – der in diesem Jahr allerdings eine besondere Herausforderung darstellen dürfte.

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ServusTV überträgt für Formel-1-Fans in Österreich das Rennwochenende. ServusTV-Experte und Ex-F1-Pilot Christian Klien erklärt vor dem Rennwochenende in Belgien: «Mit dem Energie-Management wird dir der Spaß ein bisschen genommen. Spa hat eine ähnliche Streckencharakteristik wie Silverstone. Weil es so schnell und flüssig ist, bist du ständig am Batterie Aufladen und 30 km/h langsamer als früher.» Auf den Kurs mit den vielen Vollgas-Passagen wird es also eine Herausforderung für die Fahrer, die Batterien aufzuladen, vor allem im Qualifying dürfte sich das bemerkbar machen.

Mercedes gegen Ferrari auch in Spa?

Was das Kräfteverhältnis auf der Piste angeht, sieht Klien ein weiteres Duell zwischen WM-Leader Mercedes und Verfolger Ferrari: «Mercedes kämpft allerdings die ganze Saison schon mit technischen Problemen, Ferrari ist hingegen im Aufwind.»

Klien: «Red Bull hat zwar einen starken Verbrennermotor, jedoch Nachholbedarf im Energiemanagement. Wenn sie nichts finden, wird es wieder ein schwieriges Wochenende. Und McLaren ist derzeit ein bisschen unscheinbar, bringt aber jetzt ein Upgrade.» Das Papaya-Team bringt einen neuen Heckflügel mit und das bereits vom Werksteam und den zwei anderen Kundenteams bekannte Motorenupgrade mit.

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RTL zeigt weiteres Rennen

Besonderheit für deutsche Formel-1-Fans am Belgien-Wochenende: Der Privatsender RTL überträgt Qualifying und Rennen frei empfangbar parallel zur Pay-TV-Übertragung von Sky.

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Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Großer Preis von Belgien im TV

Freitag, 17. Juli

06.00 Sky Sport F1 – GP Großbritannien 2026

13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training

13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training

13.30 Erstes freies Training

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training

16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites freies Training

17.00 Zweites freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

Samstag, 18. Juli

06.00 Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

09.30 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025

12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

12.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes freies Training

12.30 Drittes freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit

18.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

Sonntag, 19. Juli

06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Wildest Moments of 2025

09.30 Sky Sport F1 – Lando Norris: Journey to F1 World Champion

11.15 Sky Sport F1 – Best of Rookie Onboards 2025

12.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

14.20 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Großer Preis von Belgien (bei uns im Live-Ticker)

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

16.50 ServusTV – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.30 Sky Sport F1 – Most Dramatic Moments 2025

19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

21.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

00.30 ORF 1 – Rennen Wiederholung

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