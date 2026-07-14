Belgien-GP Zeitplan: Renn-Action auf der längsten Runde des Formel-1-Jahres

Am Morgen des 8. Januar 2025 ist bestätigt worden: Die Formel 1 hat sich mit den Veranstaltern des Grossen Preises von Belgien auf eine mehrjährige Vertragsverlängerung geeinigt – in vier von sechs Jahren wird auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps in den Ardennen gefahren, nämlich 2026, 2027, 2029 und 2031.

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Der legendäre Highspeed-Kurs, 1921 eröffnet, ist eine von nur vier Strecken, die schon Teil der ersten Formel-1-WM im Jahre 1950 waren – neben Silverstone, Monaco und Monza.

Wenn der Formel-1-Tross in die Ardennen ausrückt, dann trifft sie auf einen Superlativ der Königsklasse: Der Circuit de Spa-Francorchamps ist mit 7,004 Kilometern die längste Strecke im Rennkalender. Der Kurs ist damit einen Kilometer länger als die zweitlängste Strecke in Baku (6,003 km).

Die Länge der Strecke führt dazu, dass der Grosse Preis von Belgien mit 44 die niedrigste Rundenanzahl im gesamten Kalender aufweist.

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Die Ingenieure müssen in Spa eine gute Balance zwischen dem Abtriebsniveau und der Abstimmung des Autos finden. Der erste und der dritte Sektor weisen lange Geraden und Vollgaspassagen auf, der zweite Sektor ist hingegen verwinkelt. Im Mittelsektor ist somit ein grösserer Flügel von Vorteil, dies sorgt jedoch dafür, dass man auf den Geraden anfälliger ist. Ein kleinerer Flügel bietet weniger Luftwiderstand auf den Geraden, bedeutet aber auch ein geringeres Grip-Niveau im zweiten Sektor.

Auf die Fans wartet ein proppevolles Rennprogramm, wie unsere Übersicht zeigt.

Zeitplan Grosser Preis von Belgien

Donnerstag, 16. Juli

09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

17.00–19.15: F1 Experiences Pit Lane Walk

17.15–19.15: F1 Experiences Track Tour & Trophy Photo & Pitlane Walk

18.00–19.30: Run for Anthoine

Freitag, 17. Juli

09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

13.10–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.00–15.30: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.30–19.15: Training Porsche Supercup

19.30–20.15: Paddock Club Track Tour

19.30–20.15: Paddock Club Pit Lane Walk

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Samstag, 18. Juli

09.10–09.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.00–10.50: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten +1 Runde)

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten +1 Runde)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.45: Paddock Club Pit Lane Walk

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.35: Demo historische F1-Autos

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.40–18.30: Paddock Club Track Tour

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto