Belgien-GP Zeitplan: Renn-Action auf der längsten Runde des Formel-1-Jahres
Die Traditions-Rennstrecke von Spa-Francorchamps ist die längste im 2026er WM-Programm. Die Besucher dürfen sich auf ein proppevolles Programm in den Ardennen freuen.
Am Morgen des 8. Januar 2025 ist bestätigt worden: Die Formel 1 hat sich mit den Veranstaltern des Grossen Preises von Belgien auf eine mehrjährige Vertragsverlängerung geeinigt – in vier von sechs Jahren wird auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps in den Ardennen gefahren, nämlich 2026, 2027, 2029 und 2031.
Der legendäre Highspeed-Kurs, 1921 eröffnet, ist eine von nur vier Strecken, die schon Teil der ersten Formel-1-WM im Jahre 1950 waren – neben Silverstone, Monaco und Monza.
Wenn der Formel-1-Tross in die Ardennen ausrückt, dann trifft sie auf einen Superlativ der Königsklasse: Der Circuit de Spa-Francorchamps ist mit 7,004 Kilometern die längste Strecke im Rennkalender. Der Kurs ist damit einen Kilometer länger als die zweitlängste Strecke in Baku (6,003 km).
Die Länge der Strecke führt dazu, dass der Grosse Preis von Belgien mit 44 die niedrigste Rundenanzahl im gesamten Kalender aufweist.
Die Ingenieure müssen in Spa eine gute Balance zwischen dem Abtriebsniveau und der Abstimmung des Autos finden. Der erste und der dritte Sektor weisen lange Geraden und Vollgaspassagen auf, der zweite Sektor ist hingegen verwinkelt. Im Mittelsektor ist somit ein grösserer Flügel von Vorteil, dies sorgt jedoch dafür, dass man auf den Geraden anfälliger ist. Ein kleinerer Flügel bietet weniger Luftwiderstand auf den Geraden, bedeutet aber auch ein geringeres Grip-Niveau im zweiten Sektor.
Auf die Fans wartet ein proppevolles Rennprogramm, wie unsere Übersicht zeigt.
Zeitplan Grosser Preis von Belgien
Donnerstag, 16. Juli
09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer
13.45–14.00: Pisteninspektion
14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car
14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer
17.00–19.15: F1 Experiences Pit Lane Walk
17.15–19.15: F1 Experiences Track Tour & Trophy Photo & Pitlane Walk
18.00–19.30: Run for Anthoine
Freitag, 17. Juli
09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test
09.55–10.40: Training Formel 3
11.05–11.50: Training Formel 2
12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation
12.00–12.30: Paddock Club Track Tour
12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk
12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos
13.10–13.20: Pisteninspektion
13.30–14.30: Erstes Training Formel 1
15.00–15.30: Qualifying Formel 3
15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs
15.55–16.25: Qualifying Formel 2
16.40–16.50: Pisteninspektion
17.00–18.00: Zweites Training Formel 1
18.30–19.15: Training Porsche Supercup
19.30–20.15: Paddock Club Track Tour
19.30–20.15: Paddock Club Pit Lane Walk
Samstag, 18. Juli
09.10–09.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test
10.00–10.50: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten +1 Runde)
11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup
12.10–12.20: Pisteninspektion
12.30–13.30: Drittes Training Formel 1
14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten +1 Runde)
15.10–15.40: Paddock Club Track Tour
15.10–15.45: Paddock Club Pit Lane Walk
15.40–15.50: Pisteninspektion
16.00–17.00: Qualifying Formel 1
17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying
17.15–17.35: Demo historische F1-Autos
17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk
17.40–18.30: Paddock Club Track Tour
18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto
Sonntag, 19. Juli
07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test
08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (15 Runden oder 45 Minuten +1 Runde)
10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten +1 Runde)
11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten +1 Runde)
12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos
12.55–13.35: Global Partner Track Tour
12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk
13.00–13.30: Fahrerparade
14.00–14.10: Pisteninspektion
14.46–14.48: Nationalhymne
15.00–17.00: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach