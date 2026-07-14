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Belgien-GP Zeitplan: Renn-Action auf der längsten Runde des Formel-1-Jahres

Die Traditions-Rennstrecke von Spa-Francorchamps ist die längste im 2026er WM-Programm. Die Besucher dürfen sich auf ein proppevolles Programm in den Ardennen freuen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Auf nach Spa-Francorchamps!
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Foto: XPB
Auf nach Spa-Francorchamps!
© XPB

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TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Am Morgen des 8. Januar 2025 ist bestätigt worden: Die Formel 1 hat sich mit den Veranstaltern des Grossen Preises von Belgien auf eine mehrjährige Vertragsverlängerung geeinigt – in vier von sechs Jahren wird auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps in den Ardennen gefahren, nämlich 2026, 2027, 2029 und 2031.

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Der legendäre Highspeed-Kurs, 1921 eröffnet, ist eine von nur vier Strecken, die schon Teil der ersten Formel-1-WM im Jahre 1950 waren – neben Silverstone, Monaco und Monza.

Wenn der Formel-1-Tross in die Ardennen ausrückt, dann trifft sie auf einen Superlativ der Königsklasse: Der Circuit de Spa-Francorchamps ist mit 7,004 Kilometern die längste Strecke im Rennkalender. Der Kurs ist damit einen Kilometer länger als die zweitlängste Strecke in Baku (6,003 km).

Die Länge der Strecke führt dazu, dass der Grosse Preis von Belgien mit 44 die niedrigste Rundenanzahl im gesamten Kalender aufweist.

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Die Ingenieure müssen in Spa eine gute Balance zwischen dem Abtriebsniveau und der Abstimmung des Autos finden. Der erste und der dritte Sektor weisen lange Geraden und Vollgaspassagen auf, der zweite Sektor ist hingegen verwinkelt. Im Mittelsektor ist somit ein grösserer Flügel von Vorteil, dies sorgt jedoch dafür, dass man auf den Geraden anfälliger ist. Ein kleinerer Flügel bietet weniger Luftwiderstand auf den Geraden, bedeutet aber auch ein geringeres Grip-Niveau im zweiten Sektor.

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Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Auf die Fans wartet ein proppevolles Rennprogramm, wie unsere Übersicht zeigt.

  • Zeitplan Grosser Preis von Belgien

  • Donnerstag, 16. Juli

  • 09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

  • 13.45–14.00: Pisteninspektion

  • 14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

  • 14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

  • 17.00–19.15: F1 Experiences Pit Lane Walk

  • 17.15–19.15: F1 Experiences Track Tour & Trophy Photo & Pitlane Walk

  • 18.00–19.30: Run for Anthoine

  • Freitag, 17. Juli

  • 09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

  • 09.55–10.40: Training Formel 3

  • 11.05–11.50: Training Formel 2

  • 12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

  • 12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

  • 12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

  • 12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

  • 13.10–13.20: Pisteninspektion

  • 13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

  • 15.00–15.30: Qualifying Formel 3

  • 15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

  • 15.55–16.25: Qualifying Formel 2

  • 16.40–16.50: Pisteninspektion

  • 17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

  • 18.30–19.15: Training Porsche Supercup

  • 19.30–20.15: Paddock Club Track Tour

  • 19.30–20.15: Paddock Club Pit Lane Walk

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  • Samstag, 18. Juli

  • 09.10–09.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test

  • 10.00–10.50: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten +1 Runde)

  • 11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

  • 12.10–12.20: Pisteninspektion

  • 12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

  • 14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten +1 Runde)

  • 15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

  • 15.10–15.45: Paddock Club Pit Lane Walk

  • 15.40–15.50: Pisteninspektion

  • 16.00–17.00: Qualifying Formel 1

  • 17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

  • 17.15–17.35: Demo historische F1-Autos

  • 17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

  • 17.40–18.30: Paddock Club Track Tour

  • 18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto

  • Sonntag, 19. Juli

  • 07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

  • 08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (15 Runden oder 45 Minuten +1 Runde)

  • 10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten +1 Runde)

  • 11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten +1 Runde)

  • 12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

  • 12.55–13.35: Global Partner Track Tour

  • 12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

  • 13.00–13.30: Fahrerparade

  • 14.00–14.10: Pisteninspektion

  • 14.46–14.48: Nationalhymne

  • 15.00–17.00: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)

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