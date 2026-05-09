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Besser als gedacht? McLaren-Teamchef Stella widerspricht Lewis Hamilton

Das McLaren-Update für das Miami-Wochenende hat gut funktioniert. Damit hat das Team aus Woking auch gerechnet, betont Teamchef Andrea Stella – und reagiert damit auf eine Aussage von Lewis Hamilton.

Formel 1

Andrea Stella verrät: McLaren wird in den nächsten Rennen nachlegen
Andrea Stella verrät: McLaren wird in den nächsten Rennen nachlegen
Foto: McLaren
Andrea Stella verrät: McLaren wird in den nächsten Rennen nachlegen
© McLaren

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In den ersten drei Rennwochenenden der aktuellen Formel-1-Saison war Mercedes das Mass aller Dinge. Den Saisonauftakt entschied George Russell für sich. Der Brite gewann auch den Schanghai-Sprint, der GP-Sieg in China ging allerdings an seinen Teamkollegen Kimi Antonelli, der auch beim darauffolgenden Rennen in Suzuka als Erster ins Ziel kam und damit die WM-Führung übernahm.

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Diese konnte der 19-jährige Mercedes-Star mit dem jüngsten GP-Triumph in Miami auf 20 Punkte ausbauen, der Sieg im Sprint ging allerdings an Lando Norris, der nach 19 Runden als Sieger abgewunken wurde – vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Das Duo gesellte sich auch im GP zu Sieger Antonelli aufs Podest.

Damit ist klar, dass das Update-Paket, das McLaren in der rennfreien Zeit seit dem Japan-GP geschnürt hat, einen grossen Fortschritt darstellt. Das ist auch den Gegnern des britischen Traditionsteams bewusst. Ferrari-Star Lewis Hamilton äusserte die Vermutung, dass selbst die McLaren-Teammitglieder nicht mit einem so grossen Sprung nach vorn gerechnet haben.

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Doch davon will McLaren-Teamchef Andrea Stella nichts hören. Als er im Fahrerlager von Miami auf die Aussage des siebenfachen Champions angesprochen wurde, beteuerte der 55-Jährige: «Ich würde gerne sagen, dass dem so ist, aber das stimmt nicht, denn die hier gesammelten Daten fallen ziemlich genau so aus, wie wir es angesichts der Entwicklungswerkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, auch berechnet haben. Das entspricht also unseren Erwartungen.»

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Der italienische Ingenieur verriet auch, dass seine Mannschaft weitere Neuerungen ans Auto bringen wird: «Was die Menge an neuen Teilen angeht, hat Ferrari für das Rennen hier mehr am Auto verändert, als wir es bei uns gemacht haben. Aber wir werden in den kommenden Rennen noch nachlegen.»

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

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