Bester Fahrer 2025? Überraschende Antwort von Martin Brundle

Mit dem 3. Platz in Abu Dhabi hat Lando Norris genau das erreicht, was er sich vorgenommen hatte: Er hat die Formel-1-WM in diesem Jahr für sich entschieden. Aber war er auch der beste Fahrer 2025?

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Martin Brundle
Martin Brundle
Foto: Dom Gibbons / Getty Images
Martin Brundle
© Dom Gibbons / Getty Images

Lando Norris hat es geschafft: Mit einem Vorsprung von zwei WM-Punkten auf Max Verstappen hat er sich in diesem Jahr zum Formel-1-Weltmeister gekürt. Es ist der erste Titel des McLaren-Piloten, der seit 2019 in der Vierrad-Königsklasse Gas gibt und in diesem Jahr einen beachtlichen Schlussspurt hingelegt hat.

In den letzten sieben Grands Prix stand er fünf Mal auf dem Podest. In Las Vegas klappte es nicht mit dem Treppchen, weil er aus der Wertung genommen wurde. Beim darauffolgenden Rennen in Katar patzten die Team-Strategen, weshalb er sich mit dem vierten Platz begnügen musste. In der Jahresstatistik glänzt er mit 18 Podestplätzen – kein anderer Fahrer stand in der Saison 2025 öfter auf dem Treppchen.

Dennoch: Als Martin Brundle jüngst bei einem «MotorSport Magazine»-Event in London gefragt wurde, wer seine Nummer 1 in diesem Jahr war, musste er nicht lange überlegen. «Das wäre Max», sagte der ehemalige GP-Pilot, und wählte damit den WM-Zweiten aus dem Red Bull Racing Team.

Der Brite räumte zwar mit Blick auf seinen Landsmann aus dem McLaren-Lager ein: «Lando hat einen super Job abgeliefert. Er war mental sehr stark und fuhr wunderbar. Einige seiner Rennsiege hat er auf dominante Art und Weise gewonnen, so etwas habe ich nur sehr wenige Fahrer schaffen sehen in den 40 Jahren, in denen ich in der Formel 1 zugegen bin.»

In seiner «Sky Sports F1»-Kolumne zählte der 66-Jährige auch die diesjährigen Glanzpunkte von Norris auf: «Seine Siege in Melbourne, Monaco, Österreich, Silverstone, Ungarn, Mexiko und Brasilien – insgesamt stand er 18 Mal auf dem Podest – waren die Highlights.» Brundle betonte aber gleichzeitig: «Man muss aber einfach sagen, dass Max immer noch der Beste Fahrer in der Startaufstellung ist.»

