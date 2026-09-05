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Bittere Pille für Max Verstappen: Böse Überraschung im Monza-Qualifying

Nachdem Max Verstappen im dritten Monza-Training glücklich mit dem Fahrverhalten seines RB22 war, hoffte er auf ein starkes Qualifying-Ergebnis. Doch der Red Bull Racing-Star wurde enttäuscht.

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Max Verstappen kam im Monza-Qualifying nicht auf Touren
Max Verstappen kam im Monza-Qualifying nicht auf Touren
Foto: Price / XPB Images
Max Verstappen kam im Monza-Qualifying nicht auf Touren
© Price / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Max Verstappen erlebte am heutigen Qualifying-Samstag in Monza ein Wechselbad der Gefühle. Im dritten freien Training durfte sich der vierfache Champion über die drittschnellste Runde und ein deutlich besseres Fahrverhalten seines Dienstwagens freuen. Im Qualifying kämpfte er aber mit einer unruhigen Hinterachse und musste sich schliesslich mit der sechstschnellsten Rundenzeit begnügen.

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Danach berichtete der Niederländer gewohnt unverblümt: «Eigentlich ist immer etwas anderes nicht gut. Schon das ganze bisherige Jahr passiert immer etwas auf der Hinterachse. Das kann im freien Training, im Qualifying oder Rennen sein. Jetzt ist es wieder im Qualifying passiert und das hat viel Rundenzeit gekostet. Das ist natürlich schade, denn im dritten Training lief es nicht schlecht, die Balance des Autos war gut. Aber ja, immer läuft irgendetwas schief, und das ist schade.»

Der Heckflügel, der dem 71-fachen GP-Sieger immer wieder Probleme bereitet hatte, war diesmal nicht der Grund für den schmerzlichen Zeitverlust, betonte Verstappen auf die entsprechende Nachfrage. Und er ergänzte trocken: «Aber wir haben in diesem Jahr viele Probleme und das ist eines davon.»

Im Artikel erwähnt

Verstappen gestand auch unumwunden: «Ich bin nicht glücklich mit dem Ergebnis, denn ich dachte, dass viel mehr möglich gewesen wäre, weil das dritte Training noch sehr gut gelaufen war. Leider war unsere Performance im Qualifying dann nicht die gleiche, und das ist schon schade, denn du willst natürlich alles optimieren im Qualifying.»

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