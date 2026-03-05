Weiter zum Inhalt
Bleibende Schäden? Das sagen die Aston Martin-Stars zu den Vibrationen

Aston-Martin-Teamchef Adrian Newey sorgte in Melbourne für Staunen, als er über die Auswirkungen der Motor-Vibrationen auf die Fahrer sprach. Das sagen Fernando Alonso und Lance Stroll dazu.

Vanessa Georgoulas

Formel 1

Fernando Alonso sprach in Melbourne über die Vibrationen des Honda-Motors
Fernando Alonso sprach in Melbourne über die Vibrationen des Honda-Motors
Foto: Moy / XPB Images
Fernando Alonso sprach in Melbourne über die Vibrationen des Honda-Motors
© Moy / XPB Images

Gleich zum Auftakt des Medientages in Melbourne gab es einen wichtigen Termin für die Berichterstatter. Während die Fans in Europa noch schliefen, baten Aston Martin-Teamchef Adrian Newey und HRC-Präsident Koji Watanabe luden zur Presserunde, um über die umfangreichen Probleme des Teams aus Silverstone zu sprechen.

Dabei offenbarte der Brite, der auch das Design des AMR26 verantwortet: Die Vibrationen des Honda-Triebwerks, welche die Testarbeit beeinträchtigt hatten, wirken sich nicht nur auf das Batteriesystem aus. Sie sind auch ein Problem für die Fahrer. Altmeister Fernando Alonso könne nur 25 Runden am Stück fahren, sonst riskiere er bleibende Nervenschäden. Lance Stroll setze die Grenze sogar bei 15 aufeinanderfolgenden Runden.

Der zweifache Weltmeister wurde später in seiner Medienrunde darauf angesprochen und er relativierte: «Es hat nicht geschmerzt, und es ist auch nicht schwierig, das Auto zu kontrollieren. Dafür sorgt der hohe Adrenalinspiegel, der den Schmerz dämpft. Wenn wir um den Sieg kämpfen würden, könnten wir drei Stunden im Auto absolvieren.»

«Das sollten wir klar festhalten, ich denke, im Auto lässt sich alles überwinden. Es gibt keine Beschränkung, die dafür sorgt, dass du das Auto nicht mehr spürst, aber es ist sicherlich ungewöhnlich und sollte auch nicht auftauchen. Und wir wissen nicht, welche Folgen es haben würde, wenn wir monatelang damit konfrontiert werden würden. Wir müssen also eine Lösung finden. Jeder in Japan versucht, das Problem aus der Welt zu schaffen. Und wir unterstützen diese Bemühungen mit aller Kraft», fügte der Spanier an.

Sein Teamkollege Lance Stroll schilderte: «Es fühlt sich in etwa so an, als würde man sich selbst einen Stromschlag verpassen, das ist nicht zu weit hergeholt. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, diese Vibrationen zu spüren. Das ist schlecht für den Motor, und auch schlecht für den Menschen, der im Auto sitzt. Wir müssen das in den Griff bekommen, aber ich denke, das werden wir auch.»

