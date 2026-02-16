Weiter zum Inhalt
Blufft Mercedes? Russell: «Rückschritt in Bahrain, Verstappen ist Favorit»

Amüsant, wie sich die Top-Teams in Bahrain die Favoritenrolle hin- und herschieben, als würden wir hier Schwarzer Peter spielen. George Russell spricht von Rückschritt und favorisierte Max Verstappen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

George Russell im Mercedes
George Russell im Mercedes
Foto: XPB
George Russell im Mercedes
© XPB

Für den vierfachen Formel-1-Champion Max Verstappen steht fest: «Mercedes zeigt in Bahrain trotz Bestzeit nicht, was sie wirklich können. Wartet mal ab, was in Australien passieren wird.»

Davon will George Russell nichts wissen. Der 28-jährige Engländer schwört Stein und Bein: «Ich sage – Red Bull war in Barcelona am ersten Tag mit viel Schwung gestartet und lag deutlich vor allen Konkurrenten, also vor uns, Ferrari und allen anderen. Auch hier in Bahrain am ersten Tag haben sie wieder alles aus den Angeln gehoben. Im Moment sind sie eindeutig das Team, das es zu schlagen gilt.»

«Wenn man drei Testtage am gleichen Ort hat, dann hast du Zeit, um Verbesserungen vorzunehmen, aber wenn man in Melbourne ankommt und nur drei Trainingssitzungen hat, also drei Stunden Training vor dem Qualifying, dann ist das etwas Anderes. Basierend auf dem, was ich in Barcelona und Bahrain gesehen habe, wird Red Bull Racing vorne liegen.»

«In Bahrain haben wir einen Schritt zurück gemacht»

Mercedes hat beim ersten Bahrain die besten Zeiten erzielt, mit Kimi Antonelli vor George Russell, aber der fünffache GP-Sieger Russell meint: «Barcelona war für uns sehr reibungslos verlaufen, und wahrscheinlich reibungsloser, als wir es erwartet hatten. In Bahrain haben wir einen Schritt zurück gemacht. Wir hatten einige Zuverlässigkeitsprobleme. Unsere Konkurrenten sind sofort durchgestartet, insbesondere Red Bull; die sehen mit dem Antrieb sehr stark aus.»

«Wir konzentrieren uns natürlich auch auf die Leistungsfähigkeit, aber man muss ein Rennen erst einmal beenden, um ein Ergebnis zu erzielen.»

«Red Bull hat den besten Motor»

Aber hatten nicht einige besonders Schlaue die ganze Zeit behauptet, Mercedes habe für 2026 den besten Motor gebaut? Russell kann nur müde lächeln: «Alles nur Getöse und Spekulationen in den Medien beruhte, dass wir das beste Power Unit hätten. Ich glaube, wir haben einen starken Antrieb, und wir haben ein sehr gutes Auto geliefert. Aber im Moment scheint Red Bull derzeit den besten Motor zu haben.»

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

61

1:33,669

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

78

+0,249

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

150

+0,540

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

161

+0,880

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

61

+1,672

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

59

+1,941

07

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

75

+2,084

08

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

144

+2,137

09

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

70

+2,303

10

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

58

+2,622

