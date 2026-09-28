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Böse Gerüchte um Ferrari: Zukunft von Teamchef Fred Vasseur entschieden?

Kein Formel-1-Rennstall erzeugt so viele Gerüchte wie Ferrari. Einmal mehr wird die Position von Teamchef Fred Vasseur in Frage gestellt. In Baku kursierten die wildesten Spekulationen.

Formel 1

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Foto: XPB
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Fred Vasseur wirkte in Aserbaidschan bisweilen geknickt, der auch in schwierigen Zeiten oft zu Scherzen aufgelegte Franzose machte einen ungewohnt in sich gekehrten, nachdenklichen Eindruck.

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Das kann daran liegen, dass Ferrari derzeit nicht vom Fleck kommt, selbst nach Einführung einer verbesserten Motorversion. Das stolze Ferrari ist seit fünf Grands Prix ohne Podestplatz.

Der langjährige Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner giesst Öl ins Feuer, indem er sich bei Ferrari anbiedert.

Im Artikel erwähnt

Vasseur reagierte in Baku genervt: «Wir arbeiten nicht in völliger Ruhe. Das gilt in erster Linie für mich, aber auch für alle anderen im Team. Es ist eine etwas frustrierende Situation, dass 50 Prozent der Fragen sich auf solche Zusammenhänge beziehen. Herr Horner sucht einen Job – das weiss jeder – und zwar überall.»

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Ferrari ist nun seit 2007 (Kimi Räikkönen) ohne Fahrer-WM-Titel und seit 2008 ohne Konstrukteurs-WM-Titel. Schon vor einem Jahr, bevor Ferrari Vasseur einen neuen Mehrjahresvertrag gab, wurde in Italien in Frage gestellt, ob der Franzose der richtige Mann am F1-Ruder von Ferrari sei.

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Damals wurde ein möglicher Nachfolger ins Spiel gebracht: der Italiener Antonello Coletta, Chef des Langstrecken-Programms von Ferrari. Coletta macht dort Vieles richtig: Le Mans-Sieg bei der Rückkehr der Italiener 2024, Marken-Weltmeister 2025.

Im Fahrerlager des Baku City Circuit kursierte nun: Ferrari-Präsident John Elkann und Ferrari-CEO hätten bereits über die Zukunft von Fred Vasseur entschieden. Ohne Bestätigung seitens der Italiener muss das als pure Mutmassung behandelt werden.

Angeblich stünden, so die Gerüchte weiter, die Zeichen auf Veränderung, was unter Anderem damit begründet wird, dass Vasseur bei jüngsten Sitzungen der Formel-1-Strategiegruppe ungewöhnlich einsilbig gewesen sei, so als hätte er mit der F1-Zukunft ohnehin nichts mehr zu schaffen.

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Neben Coletta (angeblich Favorit auf den Chefposten) und Horner (umstritten) seien auch Vasseur-Stellvertreter Jerome d’Ambrosio und McLaren-Teamchef Andrea Stella ein Thema.

Der frühere Formel-1-Fahrer Timo Glock, heute GP-Experte unserer Kollegen von Sky, bleibt dabei: «Fred Vasseur hat Ferrari wieder dahin gebracht, wo das Team jetzt ist, auf Rang 2 in der WM. Er hat Struktur und Ordnung ins Team gebracht. Ihn jetzt auszutauschen und die nächste Welle anzufangen, das fände ich aus strategischer Sicht für Ferrari völlig falsch.»

  • Alle Ferrari-Teamchefs

  • Seit 2023: Fred Vasseur

  • 2019–2022: Mattia Binotto

  • 2014–2019: Maurizio Arrivabene

  • 2014: Marco Mattiacci

  • 2007–2014: Stefano Domenicali

  • 1993–2007: Jean Todt

  • 1992/1993: Sante Ghedini

  • 1991: Claudio Lombardi

  • 1989–1991: Cesare Fiorio

  • 1978–1988: Marco Piccinini

  • 1977: Robert Nosetto

  • 1976: Daniele Audetto

  • 1976: Guido Rosani

  • 1974/1975: Luca Montezemolo

  • 1973: Sandro Colombo

  • 1971/1972: Peter Schetty

  • 1968–1970: Franco Gozzi

  • 1967: Franco Lini

  • 1962–1966: Eugenio Dragoni

  • 1958–1961: Romolo Tavoni

  • 1957: Mino Amorotti

  • 1956: Eraldo Sculati

  • 1952–1955: Nello Ugolini

  • 1947–1951: Federico Giberti

  • 1935–1940: Nello Ugolini

  • 1934: Federico Giberti

  • 1932/1933: Mario Lolli

  • 1930/1931: Saracco Ferrari

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