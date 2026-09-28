Böse Gerüchte um Ferrari: Zukunft von Teamchef Fred Vasseur entschieden?
Kein Formel-1-Rennstall erzeugt so viele Gerüchte wie Ferrari. Einmal mehr wird die Position von Teamchef Fred Vasseur in Frage gestellt. In Baku kursierten die wildesten Spekulationen.
Fred Vasseur wirkte in Aserbaidschan bisweilen geknickt, der auch in schwierigen Zeiten oft zu Scherzen aufgelegte Franzose machte einen ungewohnt in sich gekehrten, nachdenklichen Eindruck.
Das kann daran liegen, dass Ferrari derzeit nicht vom Fleck kommt, selbst nach Einführung einer verbesserten Motorversion. Das stolze Ferrari ist seit fünf Grands Prix ohne Podestplatz.
Der langjährige Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner giesst Öl ins Feuer, indem er sich bei Ferrari anbiedert.
Vasseur reagierte in Baku genervt: «Wir arbeiten nicht in völliger Ruhe. Das gilt in erster Linie für mich, aber auch für alle anderen im Team. Es ist eine etwas frustrierende Situation, dass 50 Prozent der Fragen sich auf solche Zusammenhänge beziehen. Herr Horner sucht einen Job – das weiss jeder – und zwar überall.»
Ferrari ist nun seit 2007 (Kimi Räikkönen) ohne Fahrer-WM-Titel und seit 2008 ohne Konstrukteurs-WM-Titel. Schon vor einem Jahr, bevor Ferrari Vasseur einen neuen Mehrjahresvertrag gab, wurde in Italien in Frage gestellt, ob der Franzose der richtige Mann am F1-Ruder von Ferrari sei.
Damals wurde ein möglicher Nachfolger ins Spiel gebracht: der Italiener Antonello Coletta, Chef des Langstrecken-Programms von Ferrari. Coletta macht dort Vieles richtig: Le Mans-Sieg bei der Rückkehr der Italiener 2024, Marken-Weltmeister 2025.
Im Fahrerlager des Baku City Circuit kursierte nun: Ferrari-Präsident John Elkann und Ferrari-CEO hätten bereits über die Zukunft von Fred Vasseur entschieden. Ohne Bestätigung seitens der Italiener muss das als pure Mutmassung behandelt werden.
Angeblich stünden, so die Gerüchte weiter, die Zeichen auf Veränderung, was unter Anderem damit begründet wird, dass Vasseur bei jüngsten Sitzungen der Formel-1-Strategiegruppe ungewöhnlich einsilbig gewesen sei, so als hätte er mit der F1-Zukunft ohnehin nichts mehr zu schaffen.
Neben Coletta (angeblich Favorit auf den Chefposten) und Horner (umstritten) seien auch Vasseur-Stellvertreter Jerome d’Ambrosio und McLaren-Teamchef Andrea Stella ein Thema.
Der frühere Formel-1-Fahrer Timo Glock, heute GP-Experte unserer Kollegen von Sky, bleibt dabei: «Fred Vasseur hat Ferrari wieder dahin gebracht, wo das Team jetzt ist, auf Rang 2 in der WM. Er hat Struktur und Ordnung ins Team gebracht. Ihn jetzt auszutauschen und die nächste Welle anzufangen, das fände ich aus strategischer Sicht für Ferrari völlig falsch.»
Alle Ferrari-Teamchefs
Seit 2023: Fred Vasseur
2019–2022: Mattia Binotto
2014–2019: Maurizio Arrivabene
2014: Marco Mattiacci
2007–2014: Stefano Domenicali
1993–2007: Jean Todt
1992/1993: Sante Ghedini
1991: Claudio Lombardi
1989–1991: Cesare Fiorio
1978–1988: Marco Piccinini
1977: Robert Nosetto
1976: Daniele Audetto
1976: Guido Rosani
1974/1975: Luca Montezemolo
1973: Sandro Colombo
1971/1972: Peter Schetty
1968–1970: Franco Gozzi
1967: Franco Lini
1962–1966: Eugenio Dragoni
1958–1961: Romolo Tavoni
1957: Mino Amorotti
1956: Eraldo Sculati
1952–1955: Nello Ugolini
1947–1951: Federico Giberti
1935–1940: Nello Ugolini
1934: Federico Giberti
1932/1933: Mario Lolli
1930/1931: Saracco Ferrari
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