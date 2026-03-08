Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Böser Verdacht: Hat Ferrari den Sieg verspielt? Teamchef Vasseur wehrt sich

Nach dem Australien-GP steht im Raum, nicht zum ersten Mal: Hat Ferrari die Rennstrategie versemmelt? Wurde die Chance auf den Sieg leichtfertig verspielt? Teamchef Fred Vasseur bezieht Stellung.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc (Ferrari) vor George Russell (Mercedes)
Charles Leclerc (Ferrari) vor George Russell (Mercedes)
Foto: XPB
Charles Leclerc (Ferrari) vor George Russell (Mercedes)
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Ferrari kam beim WM-Auftakt in Melbourne gut in die Hufe, aber was ist dann passiert? Zur Erinnerung: Charles Leclerc ging sofort in Führung und lieferte sich mit Mercedes-Ass ein sehenswertes Duell, dahinter lauerte Lewis Hamilton.

Werbung

Werbung

In Runde 12 musste Red Bull Racing-Fahrer Isack Hadjar seinen Rennwagen wegen Motorschadens zur Seite stellen, die Rennleitung gab eine so genannte virtuelle Safety Car-Phase aus (VSC) – das bedeutet: die Fahrer drosseln ihr Tempo markant.

Natürlich bedeutet das in der Regel: Ein Reifenwechsel kostet weniger Zeit als unter normalen Rennbedingungen. Die Mercedes-Fahrer und viele weitere Gegner nutzten das, um frische Walzen abzuholen, Ferrari hingegen liess Leclerc und Hamilton auf der Bahn. Sofort stellten Experten wie die frühere Rennstrategin Bernie Collins oder der langjährige GP-Fahrer Martin Brundle in den Raum – das war ein taktischer Fehler.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Und auch Lewis Hamilton erkundigte sich am Funk: «Hätten wir nicht wenigstens einen Fahrer reinholen sollen?»

Werbung

Werbung

Unter den Tifosi geht der böse Verdacht um: Hat hier Ferrari die Chancen auf den Sieg leichtfertig verspielt?

Vasseur: «Ich habe keine Kristallkugel»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nach dem Rennen: «Ich weiss nicht, ob wir mit einer anderen Strategie mehr hätten erreichen können. Ich habe keine Kristallkugel, aber ich glaube nicht.»

«Als sie ihren Boxenstopp gemacht haben, war es schwer vorstellbar, dass sie letztlich nur einen Stopp machen würden. Unser Ziel bestand darin, zwar ebenfalls nur einen Stopp zu machen, aber viel später, aber dann hatten wir Pech mit der zweiten VSC (ausgelöst den Ausfall von Valtteri Bottas, M.B.), als die Boxengasse leider geschlossen wurde. Aber so ist das nun mal.»

«Mercedes war das ganze Wochenende über stärker als wir. Für uns war das heute ein guter Ausgangspunkt. Wir wissen, wo wir stehen, und haben noch viel Arbeit vor uns, viele Verbesserungen, die wir vor dem nächsten Rennen umsetzen müssen."

Werbung

Werbung

Vasseur: «Rückstand auf Mercedes bei halber Sekunde»

Der Franzose weiter: «Unser Rückstand auf Mercedes war in der Quali grösser als heute im Rennen. Aber wir hätten einige Dinge besser machen können. Insgesamt glaube ich, dass die Lücke zu Mercedes bei etwa einer halben Sekunde liegt.»

"Ich hatte bereits vor dem Australien-Wochenende gesagt, dass das, was wir in Melbourne sehen würden, nicht automatisch für die ganze Saison zählen würde. Es geht darum, wie und um wieviel wir im Laufe der Saison besser werden können. Wir haben eine sehr lange Liste von Dingen, die wir verbessern wollen.»

"Schwer zu sagen, wo genau der Rückstand zu Mercedes liegt, ob alles an der Antriebseinheit liegt oder auch am Chassis. Manchmal trifft man Kompromisse beim Antrieb für das Chassis oder umgekehrt.»

«Wir werden bald ein grosses Update fürs Chassis bringen, aber wir müssen auch am Motor und am Energie-Management arbeiten. Das gilt übrigens nicht nur für uns, das gilt für alle. Doch auch Mercedes wird wiederum besser werden. Alles in allem ist unser Ergebnis in Melbourne ordentlich und ein solider WM-Auftakt.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

58

1:23:06,801

1:22,670

25

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

58

+2,974

1:22,417

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

58

+15,519

1:22,579

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

58

+16,144

1:22,423

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

58

+51,741

1:22,358

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

58

+54,617

1:22,091

8

07

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

57

+1 Runde

1:24,020

6

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

57

+1 Runde

1:24,182

4

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

57

+1 Runde

1:23,257

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

57

+1 Runde

1:24,486

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien