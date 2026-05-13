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Hülkenberg-Kollege Bortoleto (Audi): «Wir haben nur mich und Nico»

Die Audi-F1-Mannschaft hat in der Anfangsphase der neuen Saison viele Probleme. Gabriel Bortoleto betont aber: Audi hat, anders als Teile der Konkurrenz, nur zwei Autos im Feld und damit Nachteile.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Gabriel Bortoleto in Miami mit Kühlweste gegen die Hitze
Gabriel Bortoleto in Miami mit Kühlweste gegen die Hitze
Foto: XPB
Gabriel Bortoleto in Miami mit Kühlweste gegen die Hitze
© XPB

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Im Artikel erwähnt

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Viele Probleme bei Audi – und doch keines, wie die anderen. Der deutsche Newcomer in der Motorenherstellung kommt in den ersten Rennen der Saison von einer Panne zur nächsten. Das GP-Wochenende in Miami war für die Audi-Mannschaft besonders bitter. Gabriel Bortoleto wurde vom Sprint nachträglich disqualifiziert. Nico Hülkenberg schaffte es im Sprint nicht in die Startaufstellung, fiel mit einem Problem am Auto auf dem Weg dorthin aus. Im Grand Prix musste der deutsche Rennfahrer nach wenigen Runden in die Garage kommen und abstellen: Ein weiteres Problem war aufgetreten.

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Viel noch zu lernen also für die deutsche Mannschaft, die zur Saison 2026 als Motorenhersteller neu einstieg und das Sauber-Team aus dem schweizerischen Hinwil übernahm. Audi-Pilot Gabriel Bortoleto betont aber: Das Team ist auch ein wenig im Hintertreffen, weil nur zwei Autos mit Audi-Antrieb unterwegs sind und entsprechend weniger Daten gesammelt werden können, weniger Erfahrung vorliegt und entsprechend der Weg zur Verbesserung weiter ist.

Audi hat nur die zwei Werksboliden im Feld. Mercedes beliefert auch noch McLaren, Alpine und Williams mit Motoren, hat also acht Motoren im Starterfeld. Ferrari liefert an Haas und Cadillac, hat also sechs. Red Bull Racing stattet auch die Racing Bulls aus, hat also vier im Feld. Honda hat mit den beiden Aston Martins ebenfalls nur zwei Autos im Feld – und hat ebenfalls Probleme.

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Bortoleto: Audi mit nur zwei Autos

Bortoleto: «Wir sind ein neuer Motorenhersteller. Wir haben nur zwei Autos. Es gibt Teams, die acht Autos mit einem Antriebsstrang einsetzen. Stellt euch also vor, wie viel mehr wir lernen können, wenn wir so viele Autos hätten. Wir haben nur mich und Nico. Und manchmal schafft es einer von uns nicht ins Ziel.» Und entsprechend werden weniger oder im schlimmsten Fall bei einem Komplettausfall gar keine Daten gesammelt.

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Bortoleto mahnt: Geduld!

Der Brasilianer: «Wir müssen also einfach Geduld haben. Und wenn das Problem behoben ist, wird es sicher gut laufen.» Klar ist: Wenn man sich an die alte Regel «aus Fehlern lernt man am meisten» hält, dann dürfte Audi bald jede Menge gelernt haben – und gefühlt dann auch bald jede Panne durch haben. Ein hoffnungsvoller Ausblick also?

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Lando Norris

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Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

81

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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63

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+43,051

1:32,446

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05

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Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

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Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

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BWT Alpine Formula One Team

43

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+1:01,871

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6

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Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

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+1:04,245

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