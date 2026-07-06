Hülkenberg-Kollege Bortoleto (8.): «Endlich gezeigt, warum wir hier sind»

Frust auf der einen Seite der Audi-Garage mit dem Ausfall von Nico Hülkenberg – und Freude auf der anderen Seite bei Gabriel Bortoleto, der mit Platz 8 und vier WM-Zählern sein Punktekonto verdreifachte.

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Bortoleto sagte nach dem Rennen: «Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Ergebnis: Das Team hat es sich wirklich verdient. Wir haben einige Rennen hinter uns, in denen wir keine Punkte geholt haben. Es war hart, wenn man das Potenzial des Autos sieht, es aber nicht in konkrete Ergebnisse umsetzen konnte. Daher ist das ein großer Motivationsschub für alle. Wir haben endlich gezeigt, warum wir hier sind und wie unser wahres Tempo aussieht. Realistisch betrachtet denke ich, dass Platz 8 unsere aktuelle Position widerspiegelt.»

Allerdings profitierte Bortoleto auch von Problemen bei Kimi Antonelli (Mercedes/15.), Max Verstappen (Red Bull Racing/Ausfall) und Oscar Piastri (McLaren/11.), die Bortoleto weiter nach oben spülten.

Rennen hätte ganz anders aussehen können

Der Brasilianer: «Es war ein langes Wochenende. Am Samstag wären wir im Q1 beinahe ausgeschieden, und das Rennergebnis hätte ganz anders ausfallen können, wenn wir von weiter hinten gestartet wären. Das Team hat unglaubliche Arbeit geleistet, um alles auf die Reihe zu bekommen, das Auto in den richtigen Bereich zu bringen und dann sowohl ein starkes Qualifying als auch ein solides Rennen abzuliefern.»

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Bortoleto macht Plätze in WM-Tabelle gut

Mit Platz 8 holte der Brasilianer weitere vier Punkte für sein Konto und füllte damit üppig auf: Er steht jetzt bei sechs Zählern, was Platz 14 im WM-Klassement bedeutet. Damit lässt er nun beide Williams-Piloten (Carlos Sainz als 15., Alexander Albno als 16.) und Esteban Ocon im Haas (17.) hinter sich.

McNish stolz

Audis Rennleiter Allan McNish lobte seinen Schützling Bortoleto: «Gabi ist nach dem Verlust von Positionen beim Start brillant zurückgekommen und hat sich mit einer starken Aufholjagd auf den achten Platz vorgearbeitet. Es war eine besonnene und entschlossene Fahrleistung – ein Ergebnis, auf das alle im Werk und an der Rennstrecke stolz sein können.»

Der Schotte bemerkt außerdem: «Unsere ersten Punkte seit Melbourne (Auftaktrennen, Anm.) zu holen, ist ein bedeutender Meilenstein und spiegelt die harte Arbeit, die Geduld und die Entschlossenheit wider, die alle über einen langen Zeitraum hinweg gezeigt haben. Wir waren überzeugt, dass sich das Ergebnis einstellen würde, wenn wir weiterhin gut arbeiten und uns weiterentwickeln würden – und heute war es so weit.»