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Ex-Teamkollege Bottas über Hamilton: «Lewis sollte man nie abschreiben»

Valtteri Bottas fiel in Barcelona erneut aus, freute sich aber über den historischen Sieg seines früheren F1-Teamkollegen Lewis Hamilton mit Ferrari: «Er scheint wirklich wieder in Bestform zu sein.»

Formel 1

Lewis Hamilton und Valtteri Bottas vor dem Barcelona-Rennen
Lewis Hamilton und Valtteri Bottas vor dem Barcelona-Rennen
Foto: XPB
Lewis Hamilton und Valtteri Bottas vor dem Barcelona-Rennen
© XPB

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Im Artikel erwähnt

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Genau 100 Rennen fuhren Valtteri Bottas und Lewis Hamilton bei Mercedes von 2017 bis 2021 als Teamkollegen Seite an Seite. Inzwischen ist Bottas bei F1-Neuling Cadillac, Hamilton wechselte vergangene Saison zu Ferrari. Mit der Scuderia holte Hamilton in Barcelona nun seinen ersten Sieg in Rot. Es ist sein erster GP-Sieg seit Belgien 2024, also seit fast zwei Jahren.

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Bottas-Freude über Hamilton-Sieg

Nach dem Barcelona-GP freute sich Bottas über den Erfolg seines früheren Teamkollegen: «Es ist toll zu sehen! Er scheint wirklich wieder in Bestform zu sein. Sie sind eine großartige Strategie gefahren. Ja, sie hatten Glück mit dem virtuellen Safety-Car, aber den Vorsprung, den er herausgefahren hat, hätte meiner Meinung nach sowieso gereicht. Es ist also definitiv schön zu sehen.»

Bottas: «Letztendlich ist er Lewis»

Bottas und Hamilton hatten in der gemeinsamen Zeit bei Mercedes ein exzellentes Verhältnis. Bottas über seinen Kumpel Hamilton: «Ich wusste schon immer, dass man ihn niemals abschreiben sollte. Letztendlich ist er Lewis. Er hat immer noch die meisten Siege und Weltmeistertitel. Es ist also nicht so, dass sein Können innerhalb eines Jahres einfach verschwindet.» Mit seinem Sieg in Barcelona überbot Hamilton seinen eigenen Rekord, steht nun bei 106 GP-Siegen.

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Wieder ein Ausfall bei Bottas

Für Valtteri Bottas endete das Barcelona-Rennen dagegen unglücklich. Mit einem Problem am Auto musste er abstellen. Bottas zur Ursache: «Wir untersuchen das noch.» Dabei lief es zu Beginn des Rennwochenendes eigentlich noch positiv beim Finnen: «Das Wochenende hat gut angefangen. Am Freitag war ich ziemlich zufrieden. Wir hatten ein schönes, reibungsloses Wochenende vor uns, das Auto fühlte sich zu 100 Prozent gut an. Aber das hat sich mit dem ersten Problem, das wir im dritten freien Training hatten, irgendwie zerschlagen.»

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Schon in Monaco konnte Bottas Rennen nicht beenden: «Es sind jetzt zwei Ausfälle in Folge, das ist nicht ideal. Es scheint, als sei die Zuverlässigkeit immer noch ein großes Thema für uns. Es spielt keine Rolle, wie schnell das Auto ist, wenn man das Rennen nicht beenden kann.»

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

65

+1 Runde

1:22,691

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

65

+1 Runde

1:21,914

2

10

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

65

+1 Runde

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