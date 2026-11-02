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Schwerer Bottas-Unfall in Mexiko: Cadillac F1 kündigt Untersuchungen an

Valtteri Bottas hatte im Formel-1-GP von Mexiko einen schweren Unfall. Bei seinem Cadillac brach eine Aufhängung. Das Team kündigte Untersuchungen an. Bottas: «Wir müssen daraus lernen.»

Formel 1

Abgedeckt und teils zerlegt wurde der Cadillac ins Paddock zurückgebracht
Abgedeckt und teils zerlegt wurde der Cadillac ins Paddock zurückgebracht
Foto: XPB Images
Abgedeckt und teils zerlegt wurde der Cadillac ins Paddock zurückgebracht
© XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Großer Schreckmoment im Mexiko-GP! Als die Spitze des Feldes im Formel-1-Rennen in Mexiko-Stadt gerade die 45. Rennrunde erreichte, schwenkten die Streckenposten plötzlich gelbe Flaggen: Valtteri Bottas war mit seinem Cadillac heftig in eine Tecpro-Barriere eingeschlagen. Das Safety-Car von Bernd Mayländer kam raus. Wenig später wurde das Rennen für fast eine Dreiviertelstunde mit roter Flagge unterbrochen, weil die Reparatur der Streckenbegrenzung viel Zeit in Anspruch nahm.

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Die gute Nachricht: Dem Finnen ging es gut soweit gut, er melde sich schnell am Funk und konnte selbstständig aussteigen. Bottas wirkte allerdings merklich durchgeschüttelt. Kein Wunder!

So passierte der Bottas-Unfall

Wiederholungen zeigten, was zu dem Unfall führte: Beim Anbremsen vor der Kurveneinfahrt brach die Aufhängung am Rad vorne links aus dem Nichts! Bei Top-Speed riss es den Cadillac weg, Bottas hatte keinerlei Kontrolle mehr über das Auto, rutschte mit hohem Tempo in die Barrieren, das linke Vorderrad schliff mit. Auf dem Asphalt waren Bremsspuren erkennbar.

Im Artikel erwähnt

Bottas wurde im Streckenkrankenhaus untersucht, bekam grünes Licht: alles in Ordnung. Wegen der Schwere des Unfalls wurde Bottas von seinen Medienrunden im Anschluss an das Rennen befreit. Über sein Team ließ er aber ausrichten: «Es war ein heftiger Aufprall in Kurve 1, aber zum Glück geht es mir gut. Vielen Dank an das medizinische Team, das mich untersucht hat, und an alle, die vor Ort geholfen haben. Das ist ein Beweis für die harte Arbeit, die die FIA über viele Jahre hinweg geleistet hat, um unseren Sport so sicher wie möglich zu machen.»

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Bottas fordert gründliche Aufarbeitung

Mit weniger Sicherheitsmaßnahmen hätte dieser heftige Unfall anders enden können. Bottas erwischte eine Stelle mit recht weiter Auslaufzone und dazu mit den Tecpro-Barrieren, die viel Wucht absorbieren. Bottas mahnt: «Wir müssen als Team alles gründlich aufarbeiten, um genau zu verstehen, was passiert ist, und sicherstellen, dass wir daraus lernen.»

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Cadillac-Teamchef Marcin Budkowski kündigte an: «Wir werden die Ursache dieses Ausfalls gründlich untersuchen und dafür sorgen, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen.»

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